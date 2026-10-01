Estados Unidos

Inundación repentina en Arizona: un hombre quedó varado sobre su camioneta volcada y un helicóptero lo rescató en menos de cinco minutos

Los remanentes del huracán Polo dejaron lluvias históricas en el suroeste y convirtieron un cruce conocido en una trampa mortal

Las imágenes del operativo se viralizaron en redes sociales tras su publicación por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (@Maricopa County Sheriff's Office)
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El martes 29 de septiembre, en Tonopah, Arizona, un conductor perdió el control de su camioneta en un cruce que el agua ya había convertido en un cauce desbordado.

El vehículo fue arrastrado por la corriente y terminó volcado a unos 9 metros (30 pies) de la orilla seca, con el hombre sentado sobre sobre la estructura, sin posibilidad de llegar a tierra por sus propios medios, según recogió People.

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Las imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa muestran al conductor inmóvil con el agua lodosa avanzando a su alrededor con fuerza.

La escena es parte de una jornada de emergencias que desbordó a los servicios de rescate en toda el área metropolitana de Phoenix, tras las lluvias históricas que dejaron los remanentes del huracán Polo en el suroeste del país.

Una camioneta blanca volcada en la corriente de un río caudaloso con una persona sobre el vehículo y vegetación al fondo
El caso reavivó el debate sobre los cruces inundados que los conductores insisten en atravesar pese a las advertencias oficiales (Maricopa County Sheriff's Office)

El operativo de rescate

Ante la velocidad y el caudal del agua, los socorristas descartaron de inmediato un acercamiento por tierra.

Por eso, el equipo Fox 1 —la unidad de aviación del sheriff— determinó que la única opción viable era un hoist rescue, es decir, un rescate con malacate desde el helicóptero.

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Un helicóptero sobrevuela una zona inundada cerca de una camioneta parcialmente sumergida con una persona sobre ella
El equipo Fox 1 lleva años entrenando para este tipo de intervenciones en terreno donde los vehículos convencionales no pueden operar (Maricopa County Sheriff's Office)

La suboficial Lindsey Smith fue la encargada de bajar hacia el vehículo. Descolgada aproximadamente 24 metros (80 pies) desde la aeronave, el primer intento no fue suficiente: Smith no logró estabilizarse y la tripulación debió elevarla para intentarlo de nuevo.

En la segunda maniobra, se sujetó de una rueda del vehículo para afirmarse y colocarle el arnés al hombre.

Un hombre se encuentra sentado sobre la base de un vehículo blanco volcado en un río de agua turbia rodeado de vegetación
La suboficial Smith es parte del equipo de aviación especializado en rescates de alta complejidad del Condado de Maricopa (Maricopa County Sheriff's Office)

Una carrera contra la corriente

El piloto Rich Dickner describió a CBS News la urgencia que vivió el equipo en esos minutos. “No perdimos mucho tiempo”, aseguró.

“Al comparar el primer momento en que llegamos con el final del rescate, se puede ver en el video que el nivel del agua subió desde debajo de la ventana hasta la parte superior”, detalló.

Dickner también advirtió, en declaraciones recogidas por AZFamily, que este tipo de emergencias se repite cada vez que llueve, incluso en cruces que los conductores conocen y suelen subestimar cuando el agua los cubre.

Un rescatista y una persona cuelgan de un cable suspendido en el aire sobre árboles y bajo un cielo despejado
El agua no esperó a que el equipo terminara de prepararse; siguió subiendo durante toda la maniobra (Maricopa County Sheriff's Office)

El desenlace en tierra

Una vez asegurado con el arnés, Smith y el conductor subieron juntos hasta el helicóptero. La aeronave los trasladó a la orilla, donde personal de la Arizona Fire & Medical Authority los aguardaba, de acuerdo con lo que esa institución le confirmó a People.

La operación completa demandó menos de cinco minutos. La Oficina del Sheriff destacó la actuación de su tripulación: “Gracias a la habilidad y la rápida respuesta de nuestro equipo de aviación, el sujeto fue llevado a la orilla con seguridad”, consta en el comunicado oficial.

Dos personas permanecen juntas en medio de un flujo de agua lodosa y terreno seco
Personal de bomberos ya estaba apostado en la ribera antes de que el helicóptero completara la maniobra final (Maricopa County Sheriff's Office)

El contexto meteorológico

El incidente en Tonopah fue parte de un fenómeno de mayor alcance. El huracán Polo dejó precipitaciones históricas en varios puntos del país, con condiciones de inundación repentina en zonas habitualmente áridas, según informó The Weather Channel.

La jornada del martes incluyó múltiples rescates por agua y decenas de choques en el área metropolitana de Phoenix, tal como documentó AZFamily.

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Maricopa emitió una advertencia para conductores ante el riesgo de encontrar caminos anegados. “Recuerden: las condiciones cambian rápido. Si encuentran una vía inundada, den la vuelta, no crucen”, afirmó el organismo en sus redes sociales.

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