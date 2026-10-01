Murió un estudiante tras caer de un edificio de cuatro pisos en una escuela de Los Ángeles

Un estudiante de la escuela secundaria Benjamin Franklin de Los Ángeles falleció tras caer desde un edificio de cuatro pisos en el campus (Google Maps)

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Un estudiante murió luego de caer desde un edificio de cuatro pisos en la escuela secundaria Benjamin Franklin, ubicada en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles. El episodio ocurrió cerca de las 13:00 del miércoles 30 de septiembre y es investigado por las autoridades, que aún no divulgaron la identidad ni la edad de la víctima.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles acudió al establecimiento tras recibir el aviso de una caída. El adolescente fue llevado a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su muerte, informó la revista People.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó al medio que el caso permanece bajo investigación. La fuerza afirmó que sus agentes respondieron a una llamada por la muerte de un menor en la cuadra 800 de North Avenue 54, dirección donde se encuentra el colegio.

La Policía de Los Ángeles abrió una investigación por homicidio

La Policía de Los Ángeles caratuló el caso como investigación por homicidio para esclarecer las circunstancias del hecho (Captura de video)

En su declaración a People, el LAPD aseguró que el incidente se investiga como una investigación por homicidio y que las diligencias continúan. Sin embargo, la policía señaló a NBC4 Los Angeles que, hasta esa instancia, no había elementos que permitieran establecer la existencia de un delito.

Por el momento, no se informó ni la edad ni el nombre del estudiante. El LAPD solo confirmó que se trataba de un menor de edad y que era varón; la investigación continúa en curso.

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La diferencia entre ambas expresiones exige cautela: en la terminología policial estadounidense, una investigación por homicidio puede abarcar toda muerte causada por otra persona y no implica necesariamente que se haya determinado responsabilidad penal. Las autoridades no ofrecieron detalles públicos adicionales sobre las circunstancias que derivaron en la caída.

El Departamento de Bomberos trasladó al menor desde el campus a un centro de salud después de intervenir en la emergencia. “El personal de bomberos acudió y llevó al menor a un hospital local, donde más tarde se confirmó su fallecimiento”, sostuvo el LAPD en el comunicado remitido a la revista.

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También participan de las pesquisas el Departamento de Bomberos, el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. La revista afirmó que intentó obtener declaraciones de esos organismos, aunque no recibió una respuesta inmediata.

Testigos relataron una pelea previa a la caída

Testigos presenciales y un registro en video señalaron la existencia de una pelea entre estudiantes previa a la caída (REUTERS/ Caroline Brehman)

Personas presentes en la escuela dijeron que el adolescente había participado de un altercado antes del hecho. Un video al que tuvo acceso FOX 11 Los Angeles mostraría una pelea entre dos estudiantes varones en un pasillo, tras la cual uno de ellos habría corrido y saltado por encima de una baranda.

Un testigo relató al canal que escuchó ruidos y vio a varios jóvenes peleando. “Vi a un estudiante que sufrió heridas muy graves; se lanzó desde el cuarto piso”, declaró, de acuerdo con el reporte televisivo.

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La secuencia registrada en el video y los relatos de quienes estaban en el lugar forman parte del contexto conocido públicamente, aunque las autoridades no confirmaron que una pelea haya causado la caída. Tampoco informaron si hay otros alumnos involucrados ni si se realizaron detenciones.

Otra madre, identificada como Jessica Gomez, contó a ABC7 que recibió la noticia mientras sus hijos estaban en la escuela. “Se me aceleró el corazón. Tuve que llamar a mis hijos para saber si estaban bien, porque ningún padre quiere recibir esa llamada que le dice que su hijo o hija murió”, expresó.

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El campus reabrió y ofrecerá apoyo psicológico a los alumnos

El campus permaneció cerrado durante casi tres horas tras el incidente, hasta que las fuerzas de seguridad autorizaron su reapertura, indicó ABC7. En el sitio donde cayó el estudiante se instaló una lona y, hacia el final de la jornada, comenzó a formarse un altar conmemorativo frente a la escuela.

Leah Diaz, alumna de tercer año, describió el impacto que dejó la situación entre sus compañeros. “Cuando salimos se sentía la tensión; las caras de todos mostraban preocupación y miedo”, manifestó a NBC4 Los Angeles. “Vi gente llorando. Fue muy emotivo y desgarrador”, añadió.

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Un compañero de clase definió al adolescente fallecido como “el chico callado” del curso, alguien que “casi no hablaba”, de acuerdo con FOX 11 Los Angeles.

La escuela secundaria Benjamin Franklin tenía previsto retomar sus actividades habituales el jueves 1 de octubre. El establecimiento dispondrá de consejeros para asistir a estudiantes y personal afectado por la muerte, mientras la investigación policial continúa.