Mundo

Fallo histórico en Japón: el Tribunal de Tokio reconoce el derecho de un actor sobre su voz clonada con IA

Kenjiro Tsuda, reconocido por interpretar a Kento Nanami, demandó a TikTok por una cuenta que imitaba su registro sin autorización y difundía videos con fines comerciales, con ingresos de hasta 750.000 yenes mensuales

Kenjiro Tsuda, vestido con traje, camisa y corbata negras, posa ante un fondo oscuro con anuncios luminosos
El actor de doblaje Kenjiro Tsuda demandó a TikTok por el uso no autorizado de una voz generada con inteligencia artificial
Guardar

El actor de doblaje japonés Kenjiro Tsuda, conocido por interpretar a Kento Nanami en el anime Jujutsu Kaisen y por su participación en títulos como Yu-Gi-Oh!, llevó a TikTok ante la justicia de Japón por el presunto uso no autorizado de una voz creada con inteligencia artificial que imitaba la suya. El artista sostuvo que una cuenta anónima aprovechó su tono de barítono para narrar videos sobre leyendas urbanas, ocultismo y fenómenos paranormales.

Según la demanda, el perfil publicó al menos 188 videos desde julio de 2024 y reunió más de 200.000 seguidores. Tsuda afirmó que nunca autorizó la reproducción sintética de su voz y que el contenido buscaba beneficiarse de su reconocimiento comercial. La cuenta, identificada como “Nanami” y asociada visualmente con el personaje que el actor interpreta en Jujutsu Kaisen, habría obtenido ingresos mensuales de entre 500.000 y 750.000 yenes (entre USD 80 mil y 120 mil).

PUBLICIDAD

El caso de Kenjiro Tsuda resalta el vacío legal sobre la protección de voces en Japón, donde actualmente no existe cobertura de derechos de autor para la voz humana. (Fotocomposición Infobae)
El caso de Kenjiro Tsuda resalta el vacío legal sobre la protección de voces en Japón, donde actualmente no existe cobertura de derechos de autor para la voz humana. (Fotocomposición Infobae)

La justicia de Japón reconoció el pedido de Kenjiro Tsuda

El Tribunal de Distrito de Tokio reconoció que la voz de una persona puede recibir protección jurídica bajo un criterio similar al derecho a la imagen cuando se utiliza sin autorización para aprovechar su valor comercial. La jueza Aya Takahashi sostuvo que “la voz humana simboliza la personalidad individual, al igual que el retrato de una persona”, según el documento judicial citado por Associated Press.

La decisión respondió a la demanda que Kenjiro Tsuda presentó contra TikTok por los videos de una cuenta anónima que, de acuerdo con el actor, utilizaba una réplica generada con inteligencia artificial de su voz. El perfil difundía relatos sobre leyendas urbanas, ocultismo y fenómenos paranormales, y combinaba esas narraciones con una imagen vinculada a Kento Nanami, el personaje de Jujutsu Kaisen al que Tsuda presta su voz.

PUBLICIDAD

La Justicia consideró que el uso de una voz con el objetivo de explotar el atractivo comercial de su titular puede constituir una infracción de sus derechos de imagen. La jueza señaló que esa protección procede cuando el propósito es aprovechar de forma exclusiva la fama o el reconocimiento asociados con esa voz, de acuerdo con The Guardian. TikTok había planteado que se trataba de una voz masculina genérica y que la supuesta semejanza con Tsuda dependía de una apreciación subjetiva.

El Tribunal de Distrito de Tokio determinó que la voz humana recibe protección jurídica similar al derecho a la imagen ante la explotación comercial (REUTERS/Dado Ruvic)
El Tribunal de Distrito de Tokio determinó que la voz humana recibe protección jurídica similar al derecho a la imagen ante la explotación comercial (REUTERS/Dado Ruvic)

Pese al reconocimiento judicial, el tribunal desestimó el pedido para retirar los videos. Según EFE y Associated Press, la cuenta ya había sido eliminada cuando se emitió el fallo, por lo que no quedaba contenido activo sobre el cual ordenar una medida de remoción.

El caso expuso un vacío normativo en Japón. Las voces no cuentan con una protección específica en la legislación de derechos de autor ni con una regulación autónoma equivalente al derecho a la imagen. No obstante, el Ministerio de Justicia japonés advirtió en directrices difundidas el 7 de agosto que crear videos con voces semejantes a las de actores o actores de doblaje y obtener ingresos mediante ese contenido puede vulnerar derechos. La resolución en favor de Tsuda es la primera en el país que vincula de manera expresa la clonación de voz por inteligencia artificial con la protección de la identidad personal.

Casos similares y sanciones por clonación de voz

El reclamo tiene antecedentes en otras jurisdicciones, donde artistas recurrieron a la justicia para frenar el uso de sus voces, imágenes y rasgos identificatorios mediante inteligencia artificial.

La resolución en favor de Kenjiro Tsuda se convirtió en la primera en Japón que vinculó la clonación de voz por inteligencia artificial con la identidad personal (REUTERS/Dado Ruvic)
La resolución en favor de Kenjiro Tsuda se convirtió en la primera en Japón que vinculó la clonación de voz por inteligencia artificial con la identidad personal (REUTERS/Dado Ruvic)

En India, el actor Anil Kapoor obtuvo una medida cautelar del Tribunal Superior de Delhi en septiembre de 2023. La resolución prohibió que distintas personas y plataformas utilizaran sin autorización su nombre, imagen, voz y otros elementos de su identidad con fines comerciales. La orden también incluyó el empleo de inteligencia artificial, deepfakes, GIF y técnicas de manipulación digital. El tribunal sostuvo que “usar el nombre, la voz, los diálogos o la imagen de una persona” de manera ilegal para fines comerciales “no puede permitirse”, indicó el medio local Live Law.

En Tennessee, Estados Unidos, existe desde el 1 de julio de 2024 una norma específica contra la explotación no autorizada de voces mediante tecnología. La Ley de Seguridad de Imagen, Voz y Semejanza, conocida como ELVIS Act, reconoce que toda persona tiene un derecho patrimonial sobre el uso de su voz. La norma habilita demandas civiles contra quien publique, distribuya o ponga a disposición del público una voz o una réplica vocal sin consentimiento, con conocimiento de que carece de autorización. También contempla la responsabilidad de quienes distribuyan herramientas creadas principalmente para producir réplicas no autorizadas.

En California, la legislación protege desde hace años el uso comercial no autorizado de la voz. Una reforma aprobada en 2024 reforzó esa cobertura para los intérpretes frente a las réplicas digitales: los contratos que habiliten una clonación de voz deben identificar de forma concreta el uso previsto y contar con asesoramiento legal o sindical. De no cumplirse esas condiciones, la cláusula contractual puede ser inválida, recoge el poder legislativo del estado.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialIAJapónTikTokNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

La cámara de seguridad registró el impacto y la explosión. No hubo heridos. La institución educativa se suma al puente Sur y a un instituto nuclear, también golpeados en las últimas horas

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

Cómo cuatro pasajeros israelíes salvaron al piloto y evitaron que se estrellara el vuelo de Flydubai

Un plomero, dos hombres del rubro seguros y un dentista fueron “las personas indicadas en el momento indicado”: redujeron al copiloto, tomaron los controles y atendieron al capitán apuñalado. Había 174 pasajeros a bordo del Boeing que iba rumbo a Tel Aviv

Cómo cuatro pasajeros israelíes salvaron al piloto y evitaron que se estrellara el vuelo de Flydubai

Taiwán capturó dos buques chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores

La autoridad marítima indicó en un comunicado que apresó uno de los barcos el 30 de septiembre y a otro este 1 de octubre

Taiwán capturó dos buques chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

El estonio Jaan Roose completó una travesía de 160 metros entre dos edificios del centro histórico de la capital surcoreana, en la primera actuación de este tipo registrada en el país

A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”

El aventurero británico, de 82 años y diagnosticado con Parkinson, no ha hecho apariciones desde octubre de 2024, mientras sus familiares denuncian que no pueden establecer contacto con él ni conocer el centro donde reside actualmente

Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro respondió a quienes lo culpan de un eventual apagón en Colombia: “Un profundo acto de deshonestidad”

Gustavo Petro respondió a quienes lo culpan de un eventual apagón en Colombia: “Un profundo acto de deshonestidad”

Quién es Miserandino Ortiz, el millonario empresario boliviano, esposo de alias Lina, pedida en extradición por Estados Unidos: está acusado de lavado de activos y permanece recluido en La Picota de Bogotá

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

El empleo en la construcción cayó 1,1% mensual en julio y se ubica un 11,5% por debajo del promedio histórico

Por primera vez en la historia, el consumo de pollo superó al de carne vacuna

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo, asunto de estado en Portugal: el Primer Ministro intervino y habló con los involucrados en el escándalo

Alarmante aviso de Aston Martin por el rendimiento del coche en la temporada 2027 de Fórmula 1: “Estamos teniendo muchos problemas”

Franco Colapinto reveló el error que provocó el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú de la F1: “Bastante simple”

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach tras acusaciones de golpear y estrangular a su pareja

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo