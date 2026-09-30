Estados Unidos

Nueva York debate 23 proyectos de ley para regular las biciletas eléctricas tras la muerte de 20 personas durante 2026

Con los siniestros de e-bikes y monopatines en alza y un paquete legislativo sin precedentes sobre la mesa, legisladores de la ciudad buscan frenar una crisis vial que se acelera desde 2020

El Concejo Municipal de Nueva York examinó 23 proyectos de ley para regular el uso de bicicletas eléctricas tras un aumento en las colisiones viales (REUTERS/Brendan McDermid)
El Concejo Municipal de Nueva York examinó 23 proyectos de ley para regular el uso de bicicletas eléctricas tras un aumento en las colisiones viales (REUTERS/Brendan McDermid)
Guardar

Los reiterados trágicos accidentes que ya dejaron unos 20 ciclistas muertos durante 2026 — la mayoría sobre bicicletas eléctricas — llevaron al Concejo Municipal de Nueva York a convocar este miércoles la audiencia legislativa más extensa en la historia de la ciudad sobre un único tema: el uso de dispositivos de micro-movilidad.

Según The New York Times, el Concejo examinó 23 proyectos de ley en una sesión conjunta entre los comités de Transporte e Infraestructura, Protección del Consumidor y del Trabajador, y Seguridad Pública.

PUBLICIDAD

El detonante inmediato fue la muerte de una mujer de 50 años, arrollada el lunes 28 de septiembre por un camión volcador en la calle 34 de Midtown Manhattan mientras circulaba en una bici eléctrica. La víctima fue el ciclista número 20 fallecido en lo que va del año, frente a 15 en el mismo período de 2025.

Un automóvil blanco de marca Hyundai está detenido con una bicicleta negra tirada debajo del parachoques delantero sobre el asfalto
Las colisiones de bicicletas eléctricas registraron un aumento del 31,7% en los primeros seis meses de 2026 en comparación con 2025 (ABC7)

Las colisiones de e-bikes subieron más del 30% respecto al año anterior

Los primeros seis meses de 2026 registraron 738 heridos y 13 muertos entre usuarios de bicicletas eléctricas, según datos del Concejo Municipal de Nueva York, frente a 601 heridos y 10 fallecidos en el mismo período de 2025.

Además, 11 personas murieron en accidentes con scooters de pie este año, contra cinco en igual lapso del año pasado. Las colisiones de e-bikes aumentaron un 31,7% en lo que va del año, según señaló el líder de la mayoría, Shaun Abreu, presidente del comité de Transporte, durante la audiencia.

PUBLICIDAD

El auge del sector arrancó en 2020, cuando el estado de Nueva York legalizó una serie de estos dispositivos para circular en vías públicas. Desde entonces, alrededor de 680.000 adultos en la ciudad declararon usar una bicicleta con regularidad al menos varias veces al mes.

Unos 65.000 trabajadores de reparto dependen de e-bikes o dispositivos similares para hacer sus entregas, lo que representa aproximadamente el 40% del tráfico de micromovilidad en la ciudad.

Cerca de 65.000 repartidores generan aproximadamente el 40% del tráfico de micromovilidad en la ciudad (REUTERS/David Dee Delgado)
Cerca de 65.000 repartidores generan aproximadamente el 40% del tráfico de micromovilidad en la ciudad (REUTERS/David Dee Delgado)

La normativa actual distingue tres clases de e-bikes, pero la confusión entre usuarios persiste

En Nueva York, todas las bicicletas y scooters eléctricos están sujetos a un límite de velocidad de 24 kilómetros por hora (15 mph), independientemente de su clase.

Sin embargo, la clasificación estatal establece diferencias técnicas: las e-bikes de clase II pueden recibir asistencia del motor hasta los 32 km/h (20 mph), mientras que las de clase III lo hacen hasta los 40 km/h (25 mph). El informe oficial del Ayuntamiento sostuvo que cualquier dispositivo cuyo motor supere esa velocidad es ilegal tanto para su venta como para su circulación en la ciudad.

El problema, señalan funcionarios, es que muchos consumidores adquieren estos vehículos en línea sin saber que no cumplen con la normativa local. Los scooters de pie están permitidos si pesan menos de 45 kilogramos (100 libras) y tienen una velocidad máxima de 32 km/h (20 mph).

Tanto las bicicletas como los scooters eléctricos tienen límites de velocidad en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)
Tanto las bicicletas como los scooters eléctricos tienen límites de velocidad en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

Los 23 proyectos buscan frenar la venta de e-bikes clase III y responsabilizar a las apps de reparto

El paquete legislativo apunta en varias direcciones. La propuesta central, impulsada por la concejal Crystal Hudson, busca prohibir la venta y el alquiler de e-bikes clase III y, tras un período de implementación de dos años, eliminar su uso en la ciudad. La medida daría tiempo a los trabajadores de reparto para hacer la transición hacia dispositivos más lentos.

Otros proyectos exigen que las empresas de reparto obtengan una licencia municipal, contraten un seguro de responsabilidad civil y monitoreen más de cerca a sus operadores.

Una de las propuestas requeriría que las aplicaciones verifiquen que los ciclomotores de sus trabajadores estén correctamente registrados y rastreen las rutas para detectar infracciones como circular en sentido contrario o sobre las veredas.

Hay además un programa de canje gratuito o de bajo costo para ciclistas que posean dispositivos peligrosamente rápidos, y una iniciativa para instalar medidas de reducción de velocidad en al menos 50 carriles exclusivos.

El proyecto central del Concejo busca prohibir progresivamente la venta de e-bikes de clase III y exigir licencias viales a las empresas de aplicaciones (REUTERS/Carlo Allegri)
El proyecto central del Concejo busca prohibir progresivamente la venta de e-bikes de clase III y exigir licencias viales a las empresas de aplicaciones (REUTERS/Carlo Allegri)

Defensores de ciclistas y grupos de seguridad vial tienen posiciones opuestas

El debate más tenso gira en torno a la llamada Ley Priscilla, nombrada en honor a Priscilla Loke, una educadora de 69 años que murió en 2023 tras ser atropellada por un ciclista que circulaba en una Citi Bike eléctrica. El proyecto estatal propone que todas las e-bikes y scooters en Nueva York estén registrados y lleven placas identificatorias.

Janet Schroeder, directora de la NYC E-Vehicle Safety Alliance, una organización de seguridad vial que respalda la ley, calificó el paquete actual de “pura palabrería” si no incluye un registro que permita rastrear a quienes infrinjan las normas. “Ninguno de esos 23 proyectos exige responsabilidad personal al conductor”, declaró Schroeder en New York Times.

Del otro lado, grupos de defensa del ciclismo advierten que medidas como la Ley Priscilla recaerían desproporcionadamente sobre los trabajadores de reparto, en su mayoría inmigrantes de bajos ingresos.

Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, dijo apoyar el fin de la venta de e-bikes peligrosamente rápidas, pero rechazó el requisito de placas por considerarlo una carga injusta. Como precedente, señaló que Nueva Jersey aprobó un requisito similar y los críticos atribuyen a esa medida una caída en las ventas de e-bikes en ese estado.

Mientras que la vicepresidenta ejecutiva de Regional Plan Association (un centro de planificación urbana), Kate Slevin, recordó que los autos y camiones siguen siendo los principales causantes de muertes viales.

La gran mayoría de los accidentes fatales en la ciudad involucra vehículos a motor, no ciclistas. “No queremos desalentar a la gente a usar bicicletas y e-bikes”, afirmó Slevin en declaraciones al Times.

La propuesta conocida como Ley Priscilla busca exigir la matriculación y colocación de placas identificatorias en todas las bicicletas eléctricas (AP)
La propuesta conocida como Ley Priscilla busca exigir la matriculación y colocación de placas identificatorias en todas las bicicletas eléctricas (AP)

Nueva York lleva una década reduciendo muertes viales, pero el auge de la micromovilidad abre nuevos interrogantes

Desde 2014, la ciudad redujo las muertes en el tráfico alrededor del 30% tras adoptar las políticas de seguridad vial conocidas como Vision Zero, según el Departamento de Transporte (DOT).

Hasta el domingo previo a la audiencia, se habían registrado 149 muertes viales en lo que va del año, la cifra más baja para un período comparable desde 2018 y una de las menores desde que comenzaron los registros en 1910.

Sin embargo, la irrupción masiva de los dispositivos de micromovilidad en el tráfico urbano generó fricciones que las políticas vigentes no habían previsto.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, sostuvo que la audiencia permitirá escuchar a agencias de la ciudad, trabajadores de reparto, usuarios recreativos y peatones antes de avanzar con la legislación. Los proyectos aún deben ser votados por el pleno del Concejo antes de convertirse en ley.

Temas Relacionados

Nueva YorkBicicletas eléctricasMonopatines eléctricosBicicletaTransporteEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump exige retener los centros de datos en EEUU con promesas de "dividendos" e incentivos fiscales: "Harán una fortuna y nosotros no"

En una reunión en la Casa Blanca con los principales ejecutivos tecnológicos, el presidente sostuvo que ubicar estas infraestructuras en el país reportaría ganancias directas para los vecinos y reduciría la carga tributaria local

Trump exige retener los centros de datos en EEUU con promesas de "dividendos" e incentivos fiscales: "Harán una fortuna y nosotros no"

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

La medida se dirige contra personas que, según la evaluación de Washington, hayan socavado a gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades relacionadas con estas prácticas, y puede extenderse a sus familiares directos

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

El exjugador de la NFL Antonio Brown aceptó un acuerdo para evitar la cárcel por intento de asesinato, pero la jueza pidió más tiempo

La audiencia en Miami donde el receptor retirado iba a formalizar el pacto con la fiscalía fue postergada hasta el 28 de octubre por la magistrada a cargo del caso

El exjugador de la NFL Antonio Brown aceptó un acuerdo para evitar la cárcel por intento de asesinato, pero la jueza pidió más tiempo

Miami votará si autoriza un proyecto privado de 80 millones de dólares en Virginia Key: qué está en juego

El referéndum del 3 de noviembre definirá la renovación de las marinas públicas, en medio de cuestionamientos ambientales y reclamos por el acceso al litoral

Miami votará si autoriza un proyecto privado de 80 millones de dólares en Virginia Key: qué está en juego

Elizabeth Holmes, presa por el fraude millonario de Theranos, afirma su inocencia para volver con su familia: “Fui silenciada”

Desde la cárcel, la fundadora de la fallida startup de Silicon Valley publicó un mensaje en sus redes sociales. Su traslado a un centro de transición está previsto para 2027

Elizabeth Holmes, presa por el fraude millonario de Theranos, afirma su inocencia para volver con su familia: “Fui silenciada”

TECNO

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

Por qué usuarios en Estados Unidos no podrán usar routers WiFi fabricados en el exterior

Qué hacer en caso de robo de celular: guía de 7 pasos para proteger datos y dinero

David Vélez, CEO de Nu, acepta idea de Westcol para crear un Shark Tank colombiano y proyectos de IA

Instagram presenta un editor de video con IA que busca cambiar la forma de crear contenido y competir con CapCut

ENTRETENIMIENTO

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”

MUNDO

Estados Unidos coordina con Israel la investigación sobre la agresión en la cabina de un vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita

Estados Unidos coordina con Israel la investigación sobre la agresión en la cabina de un vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita

La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el incidente en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv

Reino Unido y Argentina: qué hay detrás del “tigre de papel” en la disputa por Malvinas

El dramático relato del pasajero que ayudó a reducir al atacante de Flydubai y logró estabilizar el avión: "Veo Mayday"

Reino Unido afirmó que Irán estuvo implicado en el incidente de la base aérea de Fairford