“Tratamos de no gritar”: una pareja halló a un hombre bajo su cama tras pasar la noche en un hotel de Florida

Las victimas del hecho relataron cómo fueron los sucesos vividos en el hotel (Crédito: Univisión)

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Una pareja que se hospedaba en el hotel Provident Doral, en Doral, Florida, denunció que un hombre permaneció escondido debajo de la cama de su habitación mientras ambos dormían. La policía arrestó el 10 de septiembre a Ritchel Calvaire, de 25 años, acusado de ingresar sin autorización a una habitación ocupada y de resistirse a un agente sin violencia.

El caso comenzó a conocerse después de que los huéspedes relataran lo ocurrido a CBS News. La pareja, que no reside en Miami, se había registrado en el hotel el día anterior y se acostó tras cerrar las persianas que cubrían una puerta corrediza ubicada junto al balcón, de acuerdo con el informe de arresto citado por el medio.

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Durante la madrugada, uno de los huéspedes sintió movimientos que atribuyó inicialmente al cansancio o al colchón. “Cuando me acosté, cerca de la medianoche, de repente sentí que algo me empujó”, contó el hombre en declaraciones recogidas por CBS News.

La policía de Doral arrestó a Ritchel Calvaire tras encontrarlo debajo de la cama en una habitación ocupada del hotel Provident Doral (Facebook)

Los movimientos se repitieron durante la madrugada

El testimonio indica que la sensación volvió a producirse cerca de las 4:00 de la madrugada. El hombre le comentó lo sucedido a su esposa, quien en ese momento creyó que podía tratarse de una pesadilla. Más tarde, alrededor de las 6:30, ambos volvieron a notar movimientos cerca de la cama.

La mujer explicó que, mientras preparaban sus pertenencias antes de salir de la habitación, se agachó para revisar que no hubieran dejado objetos debajo del mueble. Entonces vio los pies de una persona. “Pensé que podía estar muerto porque estaba boca abajo y tenía los pies cruzados”, afirmó en la entrevista televisiva.

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De inmediato, relacionó ese hallazgo con los movimientos que su esposo había percibido durante la noche. La pareja optó por salir sin confrontar al individuo. “Tratamos de no gritar porque no sabíamos si estaba armado o si podía hacernos algo”, aseguró la mujer.

Una huésped descubrió los pies del hombre bajo el mueble mientras preparaba el equipaje para abandonar la habitación (Instagram)

Tras abandonar el cuarto, los huéspedes contactaron al personal de seguridad del establecimiento, que luego dio aviso a la Policía de Doral. Los agentes ingresaron a la habitación y localizaron a Calvaire debajo de la cama, tal como consta en el reporte policial divulgado por Ohio News.

La policía sostiene que ingresó por el balcón

La investigación policial sostiene que Calvaire habría entrado a la habitación a través de la puerta corrediza trasera, después de saltar una baranda del balcón. Una vez dentro, se habría ocultado debajo de la cama antes de que los huéspedes detectaran su presencia.

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El informe de arresto señala que el acusado se mantuvo “de forma sigilosa” durante la noche mientras la pareja permanecía dormida. La mujer declaró a los investigadores que se despertó alrededor de las 4:00 por una sensación de movimiento y volvió a conciliar el sueño. Cerca de dos horas y media después, notó nuevamente actividad debajo de la cama.

El medio estadounidense WKRC informó que el hombre había sido huésped del hotel días antes del incidente. La administración habría indicado a la policía que Calvaire dejó el establecimiento el 31 de agosto y que posteriormente se le había pedido que no regresara a la propiedad.

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Además, la gerencia del hotel habría tenido un incidente previo con el acusado cuando este volvió para retirar pertenencias. En esa oportunidad, de acuerdo con la información difundida por el medio, fue acompañado fuera de las instalaciones.

Calvaire enfrenta cargos tras su arresto

El detenido enfrenta cargos por ingreso ilegal a una vivienda ocupada y por resistencia a un agente sin violencia (Facebook)

Ritchel Calvaire fue detenido el 10 de septiembre y enfrenta un cargo por ingreso ilegal a una vivienda ocupada, una figura que las autoridades aplicaron al caso por tratarse de una habitación de hotel en uso. También fue acusado de resistirse a un agente sin violencia.

La pareja afirmó que el episodio tuvo consecuencias emocionales para ambos. “No queremos que nadie más tenga que pasar por esto. Es una situación realmente traumática”, dijo la mujer al medio CBS News. También aseguró que, tras el hallazgo, tuvo dificultades para dormir y se sintió mal durante el resto del día.

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Hasta la publicación de los reportes consultados, no se conocieron detalles públicos sobre una respuesta del hotel frente a las denuncias de los huéspedes. La investigación quedó en manos de las autoridades de Doral.