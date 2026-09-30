Sin comida final y una carta: así transcurren las últimas horas de Christa Pike antes de la inyección letal en Tennessee

Archivo 1998: A los 22 años y desde el corredor de la muerte, Christa Pike admite su culpa en una entrevista televisiva, pero rechaza la inyección letal: asegura que la cadena perpetua es el castigo justo para un crimen cometido entre tres personas. (Fuente: Fox Files)

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Christa Gail Pike, de 50 años, afronta este miércoles 30 de septiembre la ejecución en Tennessee por inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, a las 10:00 hora local. En sus últimas horas, declinó pedir una comida especial —una opción que el estado ofrece de forma habitual a los condenados a muerte—, hizo llegar una carta en la que dice estar en paz y confirmó que su guía espiritual budista estará con ella en la cámara de ejecución.

La ejecución avanza tras el rechazo del gobernador Bill Lee al pedido de clemencia y la denegación, el martes 29 de septiembre, de la solicitud de suspensión presentada por sus abogados ante la Corte Suprema de Estados Unidos —elevada al pleno por el juez Brett Kavanaugh— junto con el recurso de certiorari, según informó el periodista Lawrence Hurley de NBC News y confirmó el listado oficial de órdenes del tribunal (609 U.S.). Si no hay una intervención de último momento, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

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Personal femenino del Departamento Correccional de Tennessee asumió la custodia y el traslado de Pike hacia la prisión de Riverbend. (AP Photo/The Tennessean, Lisa Nipp)

Antes de conocer la decisión del gobernador, Pike había hecho llegar una carta a NBC News a través de su asesor espiritual, el reverendo Mikey Noechel. En el texto escribió: “Se me conceda o no la clemencia, estoy en paz. No tengo miedo de morir. Solo me pone nerviosa el proceso”.

La condenada agregó: “He sentido más amor en las últimas dos semanas que en toda mi vida” y trazó un corazón al pie de la página.

Cómo transcurren las últimas horas de Christa Pike antes de la ejecución en Tennessee

El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) confirmó a Fox Carolina que Pike no eligió una comida especial. La condenada no dio explicaciones públicas sobre esa decisión: sus declaraciones se concentraron en su estado de ánimo ante el proceso físico de la inyección letal, que describió como su principal preocupación, distinta del temor a la muerte en sí.

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Una carta manuscrita firmada por Christa Gail Pike expresa agradecimiento a quienes la apoyaron y aborda su proceso de solicitud de clemencia. (Mikey Noechel/NBC News)

Este martes 29 de septiembre Pike fue trasladada de la prisión femenina de Nashville a Riverbend, donde será inyectará en la cámara de ejecución.

El Departamento Correccional informó a NBC News que personal femenino estaría a cargo del traslado y de la custodia dentro del recinto, una disposición adoptada por las características del caso. Entre las excepciones previstas figura la participación del médico Mark Walton Fowler, quien intervino en una ejecución anterior en el estado durante este año.

El maestro budista Mikey Noechel recibió autorización para ingresar a la cámara de ejecución y guiará una meditación durante el proceso. (REUTERS/Tennessee Department of Correction/Handout)

Noechel, maestro budista y primer asesor espiritual de Pike en el corredor de la muerte, fue autorizado a ingresar a la cámara de ejecución. Según informó a NBC News, planea bendecir el espacio, entonar cánticos y practicar con Pike una meditación de bondad amorosa, un ejercicio central en la tradición budista.

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En su carta, Pike confirmó ese plan: “Tendré a mi asesor espiritual conmigo y planeamos hacer una meditación de bondad amorosa para mí y para las personas en la sala que me causarán daño”.

La presencia de la madre de Colleen Slemmer en la ejecución en Tennessee

May Martinez, madre de la víctima, viajó desde Florida hasta Nashville con su esposo para presenciar la ejecución desde la sala de testigos. Según declaró a NBC News, un grupo de apoyo recaudó los fondos para costear el traslado. Martinez rechaza los argumentos de la defensa sobre el historial psiquiátrico de Pike.

May Martinez presenciará la ejecución en Tennessee con una fotografía de su hija Colleen Slemmer, asesinada en 1995. (May Martinez)

“Voy a sentarme allí con la foto de mi hija en la mano y mientras la conectan a la aguja para que se duerma, puede mirar la fotografía”, afirmó.

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Para ella, la ejecución representa la conclusión de un proceso judicial que se extiende por más de tres décadas desde el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido el 12 de enero de 1995.

La condena y el caso que llevaron a Pike al corredor de la muerte

Al momento del crimen, Pike tenía 18 años y participaba en el programa Knoxville Job Corps, una iniciativa federal de formación laboral para adultos de bajos recursos. Junto a su novio, Tadaryl Shipp, de 17 años, y su amiga Shadolla Peterson, de 18, atrajo a Slemmer —también participante del programa, de 19 años— a una zona boscosa en los alrededores del campus de la Universidad de Tennessee, con el pretexto de fumar marihuana.

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Allí, Pike y Shipp la atacaron en un lapso que duró entre 30 minutos y una hora: la apuñalaron con un cúter, la golpearon con un fragmento de asfalto y grabaron un pentagrama en su cuerpo. Según los registros judiciales citados por NBC News, Pike fue quien asestó el golpe fatal.

El crimen de Colleen Slemmer ocurrió el 12 de enero de 1995 en un área boscosa cercana a la Universidad de Tennessee.

Shipp, por ser menor de edad, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —denegada en 2025— y Peterson obtuvo una sentencia en suspenso a cambio de su testimonio. Pike fue la única condenada a muerte.

Los abogados de Pike señalan que los otros siete casos de jóvenes de 18 años sentenciados a muerte en la historia moderna de Tennessee terminaron con penas conmutadas y que el historial de abusos sexuales y la enfermedad mental de su clienta—diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático (TEPT) ya en prisión— nunca fueron presentados al jurado, según consta en documentos judiciales.

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El gobernador Lee confirmó que no intervendría en la condena, tras lo que la defensa calificó su decisión de “devastadora”.