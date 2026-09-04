Sam Altman confirma que OpenAI creará un robot humanoide: “Todos deberían tener uno”

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, confirmó en el pódcast Sources que la compañía construirá un robot humanoide. (Europa Press)

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, confirmó que la compañía desarrollará un robot humanoide como parte de su expansión hacia la robótica física.

Consultado en el pódcast Sources sobre si la apuesta robótica de la empresa apuntaba a un humanoide o a una máquina para centros de datos, Altman no dio rodeos: “Ambos. Definitivamente haremos un humanoide. También haremos otros formatos”, respondió.

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El directivo, sin embargo, relativizó la importancia de la forma física del robot frente al desarrollo de la inteligencia que lo controla. “Creo que todo eso es menos importante que realmente descifrar el cerebro que hace que el robot funcione”, agregó.

"Definitivamente haremos un humanoide. También haremos otros formatos", afirmó Altman sobre los planes de robótica de la empresa. (Reuters)

La confirmación representa un giro relevante para la industria robótica y para el sector de la inteligencia artificial. OpenAI es una de las dos compañías con mayor capital, capacidad de cómputo y credibilidad en inteligencia artificial que decide que controlar el software no alcanza y que fabricar cuerpos de robots físicos resulta igual de determinante.

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La medida también afecta a cientos de empresas de robótica que hoy compran o se asocian para obtener al menos parte de su inteligencia física y sus “cerebros” robóticos. Ese es el modelo detrás del diseño de referencia GR00T de Nvidia, de Gemini Robotics de Google —que funciona sobre hardware de Apptronik y Boston Dynamics— y de la propuesta de cuerpos múltiples de Skild.

Si las mejores empresas de software también empiezan a fabricar cuerpos, el modelo de asociación se complica. Figure AI ya experimentó ese proceso: OpenAI invirtió en la ronda de 675 millones de dólares de Figure en 2024, pero su director ejecutivo, Brett Adcock, se retiró de la colaboración un año después para desarrollar tecnología propia.

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OpenAI publicó 19 vacantes de robótica en San Francisco, entre ellas varios puestos especializados en el diseño de actuadores. (Reuters)

“Descubrimos que, para resolver la inteligencia encarnada a escala en el mundo real, hay que integrar verticalmente la inteligencia artificial del robot. No podemos tercerizar la inteligencia artificial por la misma razón que no podemos tercerizar nuestro hardware”, declaró Adcock al justificar esa salida.

El argumento de Altman a favor de la forma humana

La justificación de Altman para optar por una forma humana se basa en la configuración del entorno cotidiano. “El mundo está muy diseñado para las personas. Si pensás en la capacidad de abrir una puerta, escribir en una computadora, manejar un equipo o limpiar una cocina, hemos construido este mundo para las personas, y quiero asegurarme de que sigamos construyéndolo así. Así que igualar ese formato parece adecuado”, explicó.

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Sobre si esto terminará con un robot en cada hogar, Altman se mostró cauto en el corto plazo, aunque optimista a largo plazo. “No creo que esa sea la primera tarea más importante”, dijo, y reconoció que antes deben resolverse la infraestructura y la manufactura. “Pero sí, algún día. Creo que todos deberían tener un robot personal”, afirmó.

Los envíos globales de robots humanoides alcanzaron unas 19.100 unidades en el primer semestre de 2026, un alza del 272% interanual. (Europa Press)

Esa visión coincide con pronósticos recientes del director ejecutivo de Agile Robots, Zhaopeng Chen, quien estimó que la robótica humanoide podría llegar a ser diez veces más grande que la industria automotriz actual, y con declaraciones de Elon Musk, quien anticipó ante líderes del G20 que podría haber mil millones de robots operando en el planeta dentro de diez años.

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Por qué el “cerebro” podría ser la parte más difícil

Gill Pratt, director ejecutivo del Toyota Research Institute y exresponsable del Robotics Challenge de DARPA, sostuvo que solo la mitad del “cerebro” robótico está resuelta —la parte reflexiva y de reconocimiento de patrones rápido— y advirtió sobre el riesgo de una fase de desilusión si no se resuelven el razonamiento y los modelos del mundo.

Parte de los inversores comparte ese diagnóstico. Skild AI recaudó 1.400 millones de dólares en enero, con una valuación superior a los 14.000 millones de dólares, liderada por SoftBank junto con Nvidia, Bezos Expeditions, Samsung y LG, con la promesa de construir un cerebro “omnicorpóreo” capaz de controlar robots con los que nunca fue entrenado, según su cofundador Deepak Pathak.

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OpenAI cerró su primer proyecto de robótica en 2021 por falta de datos suficientes para entrenar sus sistemas de inteligencia física. (Reuters)

Physical Intelligence desarrolla una estrategia similar con su sistema π0.7, mientras que Google DeepMind lanzó Gemini Robotics 2 el 30 de julio, compatible con hardware de Apptronik, Boston Dynamics y Franka. Ese mismo día en que Altman anunció la contratación de personal para OpenAI Robotics, el 31 de mayo, Nvidia publicó un diseño de referencia humanoide abierto basado en un chasis de Unitree.

Sin embargo, ni Nvidia, ni DeepMind ni Skild fabrican robots humanoides: para ellas, el cuerpo físico queda a cargo de terceros mientras se concentran en el desarrollo de la inteligencia.

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Pero OpenAI no parece solo centrarse en el software. La página de empleos de la compañía enumera actualmente 19 puestos abiertos en robótica, todos en San Francisco, frente a los once que existían cuando la división se lanzó a fines de mayo. Cuatro de esas vacantes son específicas para actuadores, además de un gerente técnico de programa dedicado exclusivamente a esa área, informó Forbes.

China concentra cerca del 69% de la minería de tierras raras y el 90% del procesamiento de imanes, insumos clave para actuadores robóticos (Reuters)

Sin fecha de lanzamiento ni prototipo confirmado

OpenAI no ha dado fecha de lanzamiento, meta de unidades, socio de manufactura designado ni prototipo del robot humanoide. Altman sí ofreció a la revista TIME una ventana concreta para el dispositivo de escritorio desarrollado junto a Jony Ive —principios de 2027—, pero no dio más precisión sobre el proyecto robótico que la palabra “definitivamente”.

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El mercado global de humanoides, mientras tanto, no espera definiciones. Los envíos alcanzaron unas 19.100 unidades en el primer semestre de 2026, un incremento del 272% interanual. Los fabricantes chinos concentran más del 97% del total, mientras fabricantes estadounidenses y europeos continúan presentando modelos nuevos, sin aguardar a que se resuelva el desarrollo del “cerebro” robótico ni a que OpenAI defina su entrada en el mercado del hardware.