Tenían entre 5 años y 8 meses: avanza el juicio contra la mujer que estranguló a sus tres hijos en Massachusetts

El juicio por asesinato contra Lindsay Clancy comenzó en Massachusetts con un video familiar grabado nueve días antes de la muerte de sus tres hijos (Reuters)

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Avanza el juicio por asesinato contra Lindsay Clancy en Massachusetts con la exhibición ante el jurado de un video en el que aparece con sus tres hijos en un parque acuático nueve días antes de sus muertes, mientras la fiscalía y la defensa expusieron posturas opuestas sobre su estado mental al momento de los hechos.

En la primera jornada, el jurado vio esas imágenes familiares, escuchó el testimonio de Patrick Clancy y quedó planteada la discusión central del caso: la defensa sostiene que la acusada sufría psicosis posparto, mientras la fiscalía afirma que actuó de forma intencional el 24 de enero de 2023, según The Sun. De acuerdo con The Guardian y USA Today, los tres niños fueron estrangulados con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de la casa familiar en Duxbury.

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En tanto, en la segunda jornada del juicio, celebrada este jueves, los “primeros respondedores” que llegaron a la escena relataron ante el jurado cómo encontraron a Lindsay Clancy inconsciente en la nieve tras saltar desde el segundo piso, mientras un supervisor de bomberos alcanzó a ver a través de una ventana del sótano cómo Patrick intentaba retirar una banda elástica del cuello de uno de sus hijos, según informaron WPRI y The Guardian.

El relato de Patrick Clancy sobre el deterioro mental

De acuerdo con medios locales, durante la primera jornada del juicio se mostraron las grabaciones de seguridad en el tribunal que reflejaban lo que parecía una jornada normal de la familia en el parque acuático cubierto Cape Codder. En una de las escenas, Lindsay Clancy aparecía sonriendo en un tobogán acuático junto a su hija Cora, de cinco años, antes de caer ambas en la piscina.

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El jurado también vio a la familia caminar por el complejo, mientras Patrick llevaba en brazos a Callan, de ocho meses, y ambos permanecían cerca de Dawson, de tres años. The Sun detalló que el video se reprodujo cuando Patrick subió al estrado y que Lindsay lloró durante la proyección de las imágenes y las fotografías.

Patrick Clancy declaró que el deterioro de la salud mental de Lindsay Clancy se agravó después del nacimiento de Callan (Reuters)

Patrick Clancy declaró que su entonces esposa parecía haber mejorado durante aquella escapada, pese a que la habían hospitalizado dos veces por pensamientos suicidas pocas semanas antes. “Lindsay siempre fue capaz de interactuar con nuestros hijos”, dijo, según The Sun.

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Su testimonio se quebró cuando los fiscales mostraron una fotografía de Cora sonriendo con una camiseta con la palabra “Amor”, una falda roja y un lazo. Según Patrick, el deterioro de la salud mental se agravó después del nacimiento de Callan.

Relató que la ansiedad de Clancy se centraba en volver al trabajo tras la baja por maternidad y en dejar a los niños, y que “cada vez empeoraba más” pese al uso de antidepresivos y a la contratación de una niñera.

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Ante el jurado, añadió que en diciembre de 2022 ella entró en una “espiral descendente” tras empezar a tomar medicación antipsicótica. “Empezó a decir que tenía tendencias suicidas” y “describió pensamientos de hacerles daño a los niños o de que padecieran algún tipo de enfermedad”, declaró, aunque precisó que ella insistía en que no quería dañarlos.

La disputa sobre la responsabilidad penal

A su turno, Clancy admitió haber matado a Cora, Dawson y Callan el 24 de enero de 2023, pero niega el cargo de asesinato al alegar que sufría psicosis posparto. Su defensa sostiene que buscó ayuda de forma reiterada y que recibió al menos 15 medicamentos psiquiátricos entre septiembre de 2022 y el día anterior a los hechos.

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La defensa sostuvo que Lindsay Clancy buscó ayuda de forma reiterada y recibió al menos 15 medicamentos psiquiátricos entre septiembre de 2022 y el día anterior a los hechos (Crédito: Facebook)

El abogado defensor Kevin Reddington presentó a la acusada como una persona volcada en su familia y en su trabajo. “Esta es una mujer que dedicó su vida exclusivamente a ayudar a los demás, a ser la mejor enfermera y la mejor madre”, dijo ante el jurado, antes de añadir: “Esto no es un enjuiciamiento justo”.

La defensa también afirmó que Clancy dijo después a los médicos que escuchó una orden antes de matar a sus hijos. Según Reddington, la voz masculina le dijo: “Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas suicidarte”. Los medios estadounidenses precisaron que Clancy mató a sus hijos 19 días después de ser dada de alta de un hospital psiquiátrico.

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La fiscalía rechazó esa tesis y sostuvo que la acusada sabía lo que hacía. La fiscal Shanan Buckingham afirmó ante el tribunal, en declaraciones recogidas por The Sun: “Este caso trata sobre Lindsay Clancy el 24 de enero de 2023, en el momento de los crímenes. No se trataba de una mujer en estado de psicosis… se trata de una mujer que actuó intencionalmente, racionalmente y con rapidez, con un objetivo muy específico: matar”.

Las pruebas exhibidas y lo que viene en el juicio

Durante la jornada, el jurado también vio fotos que, según la acusación, Clancy se tomó en una de sus estancias en un hospital psiquiátrico. Entre ellas había una imagen con mascarilla médica en una habitación del hospital y otra en la que se veían sus piernas bajo una manta.

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Patrick Clancy testificó además que su entonces esposa construyó un muñeco de nieve con los tres niños horas antes de matarlos, según informó The Guardian. La fiscalía alegó que Clancy envió deliberadamente a su marido a buscar comida y medicación para quedarse sola con los niños, de acuerdo con USA Today.

El proceso por la muerte de Cora, Dawson y Callan puede extenderse hasta dos meses y reunir a hasta 200 testigos (Crédito: Facebook)

La defensa, por su parte, mostró imágenes de Clancy después de su fallido intento de suicidio, en las que aparecía conectada a un tubo de respiración y con heridas graves. Según The Sun, Patrick presentó además una demanda por homicidio culposo contra varios proveedores médicos, mientras Clancy interpuso otra por supuesto diagnóstico y tratamiento inadecuados de su enfermedad psiquiátrica.

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El proceso puede extenderse hasta 2 meses y reunir a hasta 200 testigos. El jurado deberá decidir si Clancy actuó con responsabilidad penal plena o bajo una enfermedad mental cuando murieron sus tres hijos.

<b>La segunda jornada: los primeros “respondedores” relatan el horror</b>

El jurado escuchó este jueves el testimonio de los primeros respondedores que llegaron a la casa familiar. Un supervisor de bomberos declaró que alcanzó a ver a través de una ventana del sótano cómo Patrick Clancy intentaba retirar una banda elástica del cuello de uno de sus hijos, según informó WPRI.

Los agentes encontraron primero a Lindsay Clancy inconsciente en la nieve tras haber saltado desde el segundo piso de la vivienda, donde quedó paralizada de la cintura para abajo, de acuerdo con The Guardian.

El jurado escuchó además la llamada al 911 que realizó Patrick Clancy al descubrir los cuerpos. En el audio, se lo oye sollozar y gritar “oh, Dios mío”, mientras una operadora le pregunta qué ocurrió, hasta que él responde: “Ella mató a los niños”, según reprodujo The Guardian.