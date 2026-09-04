Presentan proyecto de ley en EEUU para que jubilados que siguen trabajando no pierdan pagos del Seguro Social

Una propuesta en el Congreso de Estados Unidos busca eliminar la prueba de ingresos que reduce temporalmente los pagos del Seguro Social a quienes se jubilan antes de la edad plena y siguen trabajando (Reuters)

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Una propuesta presentada en el Congreso de Estados Unidos busca eliminar la prueba de ingresos que puede reducir temporalmente los pagos del Seguro Social a quienes solicitan la jubilación antes de alcanzar la edad plena y continúan trabajando.

La iniciativa tiene versiones en las dos cámaras. El senador Rick Scott presentó el 24 de marzo de 2026 el proyecto S. 4184, mientras que el representante Greg Murphy introdujo el 16 de abril la propuesta H.R. 8344.

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Según los registros oficiales del Congreso, ambos proyectos se denominan Senior Citizens’ Freedom to Work Act of 2026 (Ley de Libertad para Trabajar de los Adultos Mayores de 2026) y proponen derogar la prueba de ingresos de jubilación.

De acuerdo con la información del Congreso, las dos iniciativas continúan en comisión. El proyecto de Scott fue remitido al Comité de Finanzas del Senado y el de Murphy, al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Ninguno había llegado a una votación del pleno hasta el 4 de septiembre de 2026.

La discusión se produce en medio de las presiones financieras sobre el fondo fiduciario de jubilación y sobrevivientes del Seguro Social. La Administración del Seguro Social informó que las reservas de ese fondo podrían agotarse en el cuarto trimestre de 2032 si no se aprueban cambios legislativos. En ese escenario, los ingresos alcanzarían para cubrir el 78 por ciento de los beneficios programados.

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Cómo funciona la prueba de ingresos de jubilación

En 2026, la prueba de ingresos permite cobrar el Seguro Social sin retenciones hasta USD 24.480 a quienes no alcancen la edad plena de jubilación durante todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla afecta a quienes cobran beneficios de jubilación o supervivencia antes de alcanzar la edad plena de jubilación y superan ciertos ingresos laborales. No prohíbe que esas personas trabajen, pero permite que la Administración del Seguro Social retenga una parte de sus pagos.

En 2026, las personas que permanecerán por debajo de la edad plena de jubilación durante todo el año pueden obtener hasta USD 24.480 en ingresos laborales sin retenciones. Si superan ese límite, la Administración del Seguro Social retiene USD 1 por cada USD 2 adicionales que reciban por su trabajo.

La norma establece un límite diferente para quienes alcanzan la edad plena de jubilación durante 2026. En esos casos, el umbral asciende a USD 65.160 y la retención es de USD 1 por cada USD 3 que excedan esa cifra. Solo se consideran los ingresos obtenidos antes del mes en que la persona alcanza esa edad.

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Desde el mes en que cumple la edad plena de jubilación, el beneficiario puede continuar trabajando sin que sus ingresos laborales reduzcan los pagos del Seguro Social por esta causa.

Qué modificarían los proyectos de ley

La reforma propuesta eliminaría las retenciones por ingresos laborales antes de la edad plena, pero no la reducción permanente del beneficio por jubilarse antes de tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iniciativas de Rick Scott y Greg Murphy derogarían la prueba de ingresos de jubilación. Si fueran aprobadas, las personas que soliciten el Seguro Social antes de la edad plena podrían conservar sus pagos mensuales aunque mantuvieran un empleo, realizaran consultorías o trabajaran por cuenta propia.

El cambio no eliminaría la reducción permanente del beneficio mensual que implica solicitar la jubilación antes de la edad plena. La reforma solo alcanzaría las retenciones aplicadas por percibir ingresos laborales mientras el beneficiario aún no llegó a esa edad.

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Los montos retenidos bajo la regla vigente no se pierden de forma definitiva. De acuerdo con la Administración del Seguro Social, el beneficio se recalcula cuando la persona alcanza la edad plena de jubilación para reconocer los meses en los que hubo retenciones. Ese ajuste puede elevar el pago mensual posterior.

La discusión coincide con el crecimiento proyectado de los trabajadores de 55 años o más dentro de la fuerza laboral estadounidense.

La Oficina de Estadísticas Laborales estima que ese grupo pasará de 39,2 millones de personas en 2025 a 41,2 millones en 2035. Sin embargo, la participación laboral total de ese segmento disminuiría durante el mismo período.

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Las normas vigentes siguen activas. Quienes cobren beneficios del Seguro Social antes de la edad plena de jubilación deben considerar los límites de USD 24.480 y USD 65.160 al calcular el efecto de sus ingresos laborales durante 2026.