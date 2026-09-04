Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

Tráiler oficial de la película La Nueva Focker, se estrenará el 25 de noviembre de 2026. La trama central involucra la introducción de una nueva pareja en la dinámica familiar, causando situaciones inesperadas

Guardar

Ariana Grande mantiene su compromiso con la promoción de Focker-in-Law antes de iniciar el descanso que había anunciado semanas atrás, según una fuente cercana citada por PEOPLE.

La cantante y actriz, que acaba de cerrar su gira Eternal Sunshine Tour, continuará respaldando la difusión de la película incluso durante ese período de pausa pública, dado que se encuentra “muy orgullosa” del proyecto, precisó la fuente al medio.

PUBLICIDAD

Focker-in-Law, la nueva película de Ariana Grande para Universal Pictures, se estrenará en cines el 25 de noviembre - (Paramount Pictures)

Focker-in-Law, la cuarta entrega de la franquicia de comedia que Universal Pictures inició en el año 2000 con Meet the Parents, llegará a los cines el 25 de noviembre. Grande se suma al elenco junto a Skyler Gisondo y Beanie Feldstein, en una producción que recupera a los protagonistas originales de la saga: Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner y Teri Polo. La dirección y el guion están a cargo de John Hamburg.

El compromiso promocional llega apenas un día después de que Grande, de 33 años, pusiera fin a su gira mundial. El Eternal Sunshine Tour concluyó el martes 1 de septiembre en el O2 de Londres, tras 41 conciertos en 10 ciudades y más de 630.000 entradas vendidas.

PUBLICIDAD

La gira coincidió con el lanzamiento en julio de su nuevo álbum, Petal, y sirvió además como plataforma de visibilidad para The Brighter Days Ahead Foundation, la fundación de la artista, que a lo largo de la gira apoyó a 30 organizaciones dedicadas a la atención de salud mental y fondos de emergencia para comunidades vulnerables, con foco particular en la protección de los derechos de personas trans y LGBTQ+.

Ariana Grande dedicó cuatro minutos de su concierto en Chicago para explicar personalmente por qué decidió alejarse temporalmente de la vida pública (Créditos: Team Ariana)

La nominada al Óscar por Wicked se despidió del público con un discurso cargado de emoción en su última función.

“Esta ha sido una de las experiencias más hermosas y extraordinarias de mi vida, y solo quería expresar mi gratitud sin llegar a llorar del todo”, dijo Grande entre lágrimas, según recogió PEOPLE. “Gracias de todo corazón. Ha sido muy especial. Siempre atesoraré esta experiencia. Tengo los mejores fans del mundo entero”, agregó.

PUBLICIDAD

El anuncio del receso que se viene no fue una decisión de último momento. Un representante de la artista había confirmado en exclusiva a PEOPLE el 2 de agosto que Grande planeaba “alejarse un poco de la vida pública” al finalizar la gira.

El Eternal Sunshine Tour de Ariana Grande terminó en el O2 de Londres después de 41 conciertos en 10 ciudades y más de 630.000 entradas vendidas - REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, había señalado el representante en ese momento. “Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, agregó.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la noticia, la propia Grande abordó el tema frente a su público durante el show del 3 de agosto, con un mensaje que había preparado por escrito. “El anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que decidí planificar”, explicó la cantante en aquella oportunidad.

La pausa también implicó la salida de la artista de otro proyecto: PEOPLE confirmó en agosto que Grande ya no participará de la reposición en el West End de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, donde iba a compartir elenco con su compañero de Wicked, Jonathan Bailey. La producción, cuyo estreno está previsto para el próximo verano boreal en el Barbican Centre de Londres, también perdió a Bailey, de 38 años, quien anunció su propia salida el 1 de septiembre.

PUBLICIDAD

La agenda de Ariana Grande incluye su trabajo en Wicked, Wicked: For Good y la película animada ¡Oh, los lugares a los que irás!, prevista para 2028 - (Paramount Pictures)

La agenda de Grande para los próximos años incluye, además de Focker-in-Law, su participación como voz en la adaptación animada de ¡Oh, los lugares a los que irás!, del Dr. Seuss, cuyo estreno está programado para 2028.

El proyecto llega después de que la artista completara su participación en Wicked y Wicked: For Good, las dos entregas de la adaptación cinematográfica del musical que consolidó su regreso al cine tras años dedicados casi por completo a la música.

PUBLICIDAD