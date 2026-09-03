Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney, a los 33 años

Carla Jeffery, actriz de Disney conocida por su papel de Bree en Zombies, murió el 1 de septiembre a los 33 años. (Disney Channel)

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Carla Jeffery, actriz estadounidense conocida por su papel de Bree en la franquicia musical de Disney “Zombies”, murió el 1 de septiembre a los 33 años. La noticia se comunicó a través de su perfil de Instagram y fue confirmada por su representante, Carla Alexander, de Alexanders Talent Management.

La causa del fallecimiento no fue difundida hasta el moento.

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Alexanders Talent Management pidió respeto por la privacidad de la familia de Carla Jeffery

El comunicado que Alexander publicó en Instagram describió la pérdida como devastadora. “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años”, reza el texto.

La muerte de Carla Jeffery fue comunicada en Instagram y confirmada por su representante Carla Alexander, de Alexanders Talent Management.

La agencia destacó que Jeffery se había incorporado a su cartera de clientes a los 12 años y que durante más de dos décadas tuvieron el privilegio de verla crecer. “Era más que una clienta; era de la familia”, sostuvo Alexanders Talent Management.

El comunicado también incluyó un pedido explícito: que se respete la privacidad de los familiares y seres queridos de la actriz durante el proceso de duelo.

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Ninguna fuente oficial aportó datos adicionales al respecto.

Quién era la actriz que interpretó a Bree, la animadora amiga de Addison en Zombies

Jeffery alcanzó su mayor reconocimiento entre el público juvenil gracias a su personaje en la franquicia “Zombies” de Disney Channel: Bree, la mejor amiga de Addison, la protagonista animadora. La saga, que mezcla el género musical con elementos del terror y la comedia, está ambientada en una escuela secundaria donde conviven porristas, zombis y otras criaturas sobrenaturales.

Carla Jeffery alcanzó notoriedad juvenil por interpretar a Bree, la mejor amiga de Addison, en la franquicia musical Zombies de Disney Channel. (Juan Pablo Rico/Sipa USA)

La premisa, aparentemente desopilante, sirvió como vehículo para abordar temas como la inclusión, la identidad y la amistad, lo que le valió una base de seguidores fiel entre niños y adolescentes.

La primera película se estrenó en 2018 y fue seguida por dos secuelas. Las tres entregas acumularon cerca de 250 millones de horas de reproducción en Disney+, según datos recogidos por The New York Times. Jeffery repitió su papel de Bree en ambas continuaciones y también prestó su voz al personaje en varios cortos animados de la serie derivada “Zombies: The Re-Animated Series”.

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La trayectoria de Carla Jeffery comenzó en 2006 con una comedia junto a Mo’Nique

Nacida el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Jeffery llegó a la actuación por influencia de su hermano mellizo, Carlon, quien ya trabajaba en el medio cuando la familia se mudó a California. Fue justamente la agente de su hermano, Carla Alexander, quien también la convocó a ella.

Carla Jeffery inició su carrera en 2006 con la comedia Phat Girlz y luego participó en Curb Your Enthusiasm, iCarly, Good Luck Charlie y Shake It Up. (Captura de video)

“Él fue quien realmente nos inició en esto. Yo era muy tímida, pero cuando empecé a ir a clases de actuación con él, actuar en serio me hizo sentir como una persona completamente diferente”, dijo Jeffery en una entrevista con AfterBuzz TV Red Carpets & Interviews, según publicó The New York Times.

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Su primer crédito cinematográfico fue en Phat Girlz (2006), comedia protagonizada por Mo’Nique, cuando Jeffery tenía apenas 12 años. Poco después consiguió un papel recurrente en la sexta temporada de Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David: interpretó a Keysha Black, una niña cuya familia es desplazada por un huracán.

Alexanders Talent Management pidió respeto por la privacidad de la familia de Carla Jeffery durante el duelo. (Captura de video)

En 2025, en una entrevista en el pódcast The Tokens, la actriz recordó lo desafiante que resultaba el formato de improvisación del programa. “Seguía siendo una niña. Entonces pensaba: ¿dejo hablar a los adultos o qué hago?”, dijo, según The New York Times. También describió a David como “más que gracioso”.

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En los años siguientes, Jeffery sumó apariciones en producciones de Disney Channel y Nickelodeon: integró el elenco de Good Luck Charlie en 2011 y de Shake It Up en 2012. También tuvo un papel en iCarly en 2008. Antes de incorporarse a la franquicia de Zombies, también participó en Southland, Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend, Uncle Buck y American Vandal.

Jeffery habló sobre la responsabilidad de su labor en pantalla

Más allá del personaje en sí, el papel de Bree adquirió para Jeffery una dimensión que excedía lo profesional. En declaraciones recogidas por The New York Times, la actriz describió la presión y la responsabilidad que sentía al encarnar a una mujer negra de talla grande en una producción de alcance masivo.

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Carla Jeffery dijo que sentía la responsabilidad de representar a mujeres negras de talla grande y valoró el impacto de Bree entre niñas jóvenes. (Charlie Steffens/AdMedia /MediaPunch)

La confirmación de ese impacto llegó de una forma concreta: cuando Disney lanzó disfraces basados en la franquicia, Jeffery vio a niñas pequeñas vestirse como Bree.

“Tenés chicas negras jóvenes que te admiran”, afirmó. “Nunca pensé que iba a ser la inspiración de alguien”, agregó en la misma entrevista, citada por el diario. “Eso es lo que quiero seguir haciendo”, concluyó.