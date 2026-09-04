La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny: ¿quiénes son los actores elegidos?

La segunda temporada de Harry Potter incorporará a nuevos actores como Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle (Warner Bros)

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La serie de Harry Potter ya completó el casting de tres de los personajes que tendrán un rol crucial en su segunda temporada. Este viernes 4 de septiembre, HBO anunció que Lenny Rush interpretará a Dobby, Bonnie Hill dará vida a Ginny Weasley y Billy Barratt será Tom Riddle, uno de los personajes vinculados con el origen de Lord Voldemort. Los tres actores se incorporarán en la entrega basada en el libro Harry Potter y la cámara secreta.

Esta temporada se encuentra en preproducción en Leavesden Studios, en las afueras de Londres. La primera temporada completó su rodaje algún tiempo atrás.

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Dobby, el elfo doméstico que pertenece a la familia Malfoy y que intenta proteger a Harry Potter de distintos peligros, será interpretado por Lenny Rush. En la adaptación cinematográfica previa, esta criatura mágica cobró vida con CGI y la voz de Toby Jones.

Lenny Rush dará vida a Dobby en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter, un personaje que el actor confesó admirar como fan de la saga. (YellowBelly vía HBO Max)

Rush, ganador de un BAFTA y conocido por la serie Am I Being Unreasonable de BBC One, celebró la noticia a través de Instagram. El joven actor de 17 años recordó su afición por la saga y expresó: “Estoy encantado de unirme al mundo mágico de la serie Harry Potter de HBO, como Dobby. ¡Incluso mi yo más pequeño (un gran fan de Harry Potter, como pueden ver) no se lo creería!”.

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Por otro lado, Bonnie Hill asumirá el papel de Ginny Weasley, la hermana menor de Ron. La actriz reemplazará a Gracie Cochrane, quien había sido elegida para interpretar al personaje en la primera temporada, pero dejó el papel antes de la producción de la segunda entrega debido a “circunstancias imprevistas”, según informó su familia.

Bonnie Hill asumirá el papel de Ginny Weasley en la segunda temporada, en reemplazo de Gracie Cochrane. (Emily Goldie vía HBO Max)

Hill ha participado en producciones como Girl Troop versus Aliens y The Six Triple Eight. En La Cámara Secreta, su personaje llegará a Hogwarts para iniciar su primer año, mientras Harry, Ron y Hermione cursarán su segundo año. La actriz se sumará a la familia Weasley que forman Alastair Stout como Ron, Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy y Katherine Parkinson como Molly Weasley. HBO todavía no ha anunciado al actor que interpretará a Arthur Weasley.

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El tercer fichaje es Billy Barratt, quien interpretará a Tom Riddle, un antiguo estudiante de Hogwarts que se encuentra con Harry a través de un misterioso diario encantado. El personaje es una versión joven de quien llegará a convertirse en Lord Voldemort.

Barratt cuenta con créditos en Kraven the Hunter y Bring Her Back. Su participación será clave para la temporada 2 de Harry Potter, donde el joven mago descubre poco a poco la identidad y el pasado de Riddle.

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Billy Barratt interpretará al joven Tom Riddle, el personaje cuyo destino lo llevará a convertirse en Lord Voldemort (Nicholas Dawkes vía HBO Max)

Los nuevos actores se unirán a Kit Harington, quien interpretará al profesor Gilderoy Lockhart. El actor asumió el papel después de la salida de Nicholas Hoult. También continuarán Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El reparto incluye además a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom y Lox Pratt como Draco Malfoy, entre otros intérpretes.

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La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, adaptael primer libro de la saga. Se estrenará en HBO el 25 de diciembre de 2026.