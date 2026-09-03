Caso Lindsay Clancy: una nueva nota del jurado, la defensa pide apartar a un integrante y ningún veredicto

Lindsay Clancy enfrenta cargos por el asesinato de sus tres hijos y sostiene que actuó bajo los efectos de una psicosis posparto (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

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En el sexto día de deliberaciones, el jurado en el juicio contra Lindsay Clancy aún no ha llegado a un veredicto sobre el destino de la exenfermera obstétrica de 36 años. En una nueva nota enviada al juez William Sullivan, el panel reveló que aparentemente existe una división de 11 a 1 entre sus miembros.

Clancy enfrenta cargos por el asesinato de sus tres hijos y por intentar quitarse la vida posteriormente. Si bien la acusada no niega su accionar, sostiene que lo hizo bajo los efectos de una psicosis posparto.

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El jurado debe decidir por unanimidad entre cinco posibles veredictos: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable de homicidio en primer grado, culpable de homicidio en segundo grado o culpable de homicidio involuntario.

La defensa pidió apartar a un jurado y el juez rechazó el planteo

Sullivan no leyó en el tribunal la nota. Tras una breve discusión con los fiscales, los abogados defensores y, por primera vez en el juicio, con la propia Clancy, el juez interrogó por separado y bajo juramento a los 12 integrantes antes de reunirlos nuevamente en la sala y reiterar la definición legal de duda razonable, precisaron NBC News y The New York Times.

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El magistrado explicó: “Se considera que una acusación es probada sin lugar a dudas si, después de haber comparado y considerado todas las pruebas, se tiene la firme convicción moral de que la acusación es cierta”. Luego los envió a deliberar otra vez.

El jurado en el juicio contra Lindsay Clancy siguió sin veredicto en el sexto día de deliberaciones y reportó una división de 11 a 1 (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool vía REUTERS).

De acuerdo con el abogado defensor, Kevin Reddington, la presidencia del jurado advirtió que uno de sus integrantes no obedecía las instrucciones judiciales sobre la duda razonable y solicitó su expulsión, informó Associated Press.

“Si volvemos aquí dentro de media hora con un juicio nulo debido a un miembro del jurado que acaba de desobedecer las instrucciones de este tribunal, es una lástima, una verdadera lástima”, apuntó.

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Por su parte, la fiscal Jennifer Sprague sostuvo que “no hay forma de determinar cuáles son las deliberaciones” y defendió la respuesta del tribunal al mensaje enviado por el panel, detalló The New York Times.

En consecuencia, Sullivan rechazó la solicitud y afirmó: “No me parece apropiado tomar partido por una u otra parte de las deliberaciones. No creo que sea apropiado decir: ‘Estoy de acuerdo con un jurado o con los once’. Les he preguntado si son capaces de seguir mis instrucciones. Juraron anteriormente que sí“.

La jornada terminó poco después de las 16 con unos 30 minutos finales de deliberación y sin una decisión. El jurado volverá este viernes para intentar alcanzar un veredicto.

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Según declaraciones de Reddington recogidas por CNN, el juez realizará una investigación a las 9 de la mañana e interrogará al miembro del jurado.

Al mismo tiempo, según NBC News, expresó que quiere que las conversaciones sean en una audiencia pública: “Quiero que el público sepa lo que está pasando”.

La defensa de Lindsay Clancy pidió apartar a un jurado por no seguir las instrucciones sobre la duda razonable (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool vía REUTERS).

La falta de acuerdo en el jurado abre la puerta a un posible nuevo juicio

Los jurados enviaron dos notas que indicaban la falta de consenso en los días previos. Tras recibir la segunda, el juez Sullivan impartió las instrucciones Tuey-Rodriguez, una directriz judicial que exhorta al jurado a hacer un último esfuerzo para alcanzar un veredicto, siempre y cuando ningún miembro renuncie a sus convicciones solo por lograr unanimidad.

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Si el panel no logra llegar a un acuerdo definitivo, Sullivan puede declarar el juicio nulo. En ese caso, la fiscalía deberá decidir si impulsa un nuevo proceso, retira los cargos o intenta negociar una confesión de culpabilidad con la defensa.

Una caja con cartas de simpatizantes para Lindsay Clancy, enviadas al despacho del abogado Kevin Reddington (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool vía REUTERS).

El abogado Reddington anunció que está preparado para volver a juicio y que podría hacerlo incluso la próxima semana, reportó NBC News.

Sin embargo, declaró que “espera” que se alcance un veredicto en la próxima jornada, señaló CNN.

A su juicio, los jurados se inclinan a su favor: “Cuando una nota que el juez ya tiene indica que hay 11 jurados que han tomado una decisión y que un jurado no aplicará la duda razonable, creo que eso te da una idea de cuál es su postura”.

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Por otro lado, contó que la acusada se siente “animada” y que tiene “fe en este jurado”. A su vez, según Associated Press, relató que Clancy recibió numerosas cartas de apoyo de “todo el mundo” y que “las lee todas”.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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