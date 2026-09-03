Estados Unidos dijo que prevé estabilizar la red eléctrica de Venezuela en un plazo de seis a 12 meses tras el acuerdo con GE Vernova

Estados Unidos espera que el acuerdo con GE Vernova estabilice el sistema eléctrico de Venezuela en un plazo de seis a 12 meses. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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Estados Unidos espera que el acuerdo alcanzado entre Venezuela y la compañía estadounidense GE Vernova permita comenzar a estabilizar el deteriorado sistema eléctrico venezolano en un período de entre seis meses y un año, mediante la recuperación de equipos existentes y la rehabilitación de infraestructura estratégica. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó que la primera etapa estará concentrada en recuperar capacidad que ya existe, pero que actualmente no funciona de manera adecuada.

“El plan es inmediatamente ... en seis a 12 meses enfocarse en volver a poner en funcionamiento los activos existentes, devolverlos a condiciones operativas, estabilizar la red y ampliar las horas de servicio”, afirmó Wright ante periodistas antes de regresar a Washington.

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El acuerdo forma parte de una serie de entendimientos energéticos suscritos en Caracas durante la visita de Wright, en los que también participaron otras empresas internacionales. En el caso de GE Vernova, el objetivo específico es intervenir tanto infraestructura vinculada con la industria petrolera como componentes del Sistema Eléctrico Nacional.

La Casa Blanca informó que GE Vernova prevé incorporar 1 gigavatio de nueva capacidad eléctrica en los primeros 24 meses en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Uno de los puntos centrales será la recuperación de instalaciones de generación y transmisión que han perdido capacidad después de años de deterioro. Entre ellas figura el complejo hidroeléctrico de Guri, una de las principales fuentes de electricidad del país y una infraestructura construida hace décadas.

Según Wright, Guri actualmente genera aproximadamente la mitad de la electricidad para la que fue diseñado. El envejecimiento de las turbinas y de las líneas de transmisión ha reducido su capacidad operativa, convirtiendo la rehabilitación de estos activos en una de las prioridades del programa.

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La estrategia estadounidense no se limita, sin embargo, a reparar equipos existentes. La Casa Blanca señaló que GE Vernova prevé incorporar 1 gigavatio de nueva capacidad eléctrica durante los primeros 24 meses. Posteriormente, el objetivo contempla sumar otros 5 gigavatios en los cuatro años siguientes.

La diferencia entre ambas etapas responde a una lógica de recuperación progresiva: primero se busca aprovechar instalaciones que ya están construidas y devolverlas a funcionamiento, mientras que las inversiones posteriores permitirían incrementar de forma permanente la capacidad disponible.

El deterioro de turbinas y líneas de transmisión redujo la capacidad operativa de Guri y convirtió su rehabilitación en una prioridad del programa.

El acuerdo con GE Vernova también se vincula con la actividad petrolera venezolana. Petróleos de Venezuela suscribió un convenio con la compañía estadounidense para recuperar infraestructura eléctrica utilizada por la industria de hidrocarburos. De manera paralela, GE Vernova alcanzó un entendimiento con la Corporación Eléctrica Nacional para impulsar proyectos destinados a fortalecer la red venezolana.

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Las interrupciones del suministro han afectado durante años a distintas regiones del país, con una incidencia particularmente fuerte fuera de Caracas. La falta de generación disponible, el deterioro de equipos y las dificultades de mantenimiento han reducido la confiabilidad del servicio.

El convenio representa además uno de los componentes no petroleros de la nueva cooperación energética entre Washington y Caracas. El miércoles, Wright participó en Caracas en una jornada en la que también se formalizaron acuerdos relacionados con la expansión de proyectos de hidrocarburos.

El funcionario estadounidense describió la jornada como un cambio de escala en la relación energética bilateral. “Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano”, declaró.

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Expertos de Estados Unidos dialogan con personal de la Represa Guri en Venezuela durante una inspección para definir la modernización de la principal hidroeléctrica del país.

GE Vernova ya había avanzado en junio con un memorando de entendimiento con el chavismo para definir los aspectos técnicos de la intervención. Roger Martella, director corporativo de la compañía, había señalado entonces que el propósito era acelerar la recuperación del sistema y conseguir mejoras durante los meses siguientes.