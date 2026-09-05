Qué funciones del celular se debe desactivar al salir de casa para prevenir hackeos

Especialistas en ciberseguridad recomiendan desactivar el WiFi y el Bluetooth al salir de casa para evitar intrusiones. (Europa Press)

Guardar

Dejar ciertas funciones del teléfono activas al salir de casa expone al usuario a robos de datos personales y credenciales bancarias en lugares como restaurantes, centros comerciales o aeropuertos. Especialistas en ciberseguridad advierten que el emparejamiento automático con redes abiertas y otros dispositivos facilita intrusiones silenciosas que pueden pasar inadvertidas durante días.

La Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), de España, señalan que estos hábitos cotidianos representan una de las principales puertas de entrada para los ciberdelincuentes en espacios públicos.

PUBLICIDAD

Las redes WiFi abiertas imitan nombres de hoteles y cafeterías

El riesgo principal del WiFi activado fuera del hogar radica en la conexión automática a redes desconocidas, muchas de ellas creadas específicamente para engañar a los usuarios. Estas redes suelen replicar nombres similares a los de establecimientos reales, como cafeterías, aeropuertos u hoteles, lo que genera confusión y facilita conexiones involuntarias.

Las redes WiFi abiertas en lugares públicos suelen imitar nombres de hoteles, aeropuertos o cafeterías para engañar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberatacante para acceder a nuestros datos”, advirtió la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

Una vez establecida la conexión, los hackers pueden interceptar la información que circula por la red: mensajes, contraseñas y datos bancarios quedan expuestos si el teléfono se conecta de forma automática sin que el usuario lo perciba.

Del Bluetooth activado al Bluesnarfing

El Bluetooth activo en espacios públicos incrementa el riesgo de sufrir un ataque conocido como Bluesnarfing, técnica que explota fallos en los protocolos de emparejamiento entre dispositivos. Según explicó el INCIBE, estos protocolos permiten la conexión entre aparatos, pero pueden presentar errores de diseño o implementación que dan lugar a accesos no autorizados a archivos, contactos y cuentas en línea.

PUBLICIDAD

El Bluesnarfing es una técnica que aprovecha fallos en el emparejamiento entre dispositivos para acceder a archivos y contactos sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de este tipo de ataque puede extenderse hasta 15 metros de distancia, lo que amplía considerablemente el radio de exposición en lugares concurridos.

La intrusión puede pasar completamente desapercibida para la víctima. El INCIBE detalla que los indicios más habituales incluyen bloqueos inesperados del dispositivo, mensajes enviados sin consentimiento del usuario y un aumento notable en el consumo de batería. La aparición de conexiones desconocidas en el historial del Bluetooth, junto con movimientos extraños en cuentas bancarias o redes sociales, constituye otra señal de alerta relevante.

PUBLICIDAD

El robo de datos puede derivar en fraudes financieros

Las consecuencias de estas intrusiones superan la simple vigilancia. El robo de información a través de estas técnicas puede derivar en fraudes financieros o accesos ilícitos a cuentas personales, según advirtieron los especialistas consultados.

El alcance de un ataque de Bluesnarfing puede extenderse hasta 15 metros de distancia, según el INCIBE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”, señaló el INCIBE.

PUBLICIDAD

Si los atacantes logran obtener credenciales bancarias o datos de acceso a servicios digitales, la información sustraída puede usarse para suplantar la identidad, realizar transferencias sin autorización o venderse en mercados ilegales.

Acciones que reducen la exposición

La principal medida de prevención consiste en desactivar el WiFi y el Bluetooth al salir de casa, lo que evita la exposición innecesaria en espacios públicos. Según los expertos, esta acción reduce de forma directa la probabilidad de sufrir ataques de espionaje o robo de datos.

PUBLICIDAD

Movimientos sospechosos en cuentas bancarias o redes sociales constituyen una alerta vinculada al robo de datos mediante. (Europa Press)

A esta recomendación se suma mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones instaladas, dado que las actualizaciones suelen corregir fallos de seguridad que los atacantes podrían explotar.

El uso de conexiones VPN y la desactivación del modo visible en el Bluetooth aportan capas adicionales de protección frente a estas amenazas. La prevención depende, en gran medida, de modificar hábitos cotidianos vinculados al uso del teléfono en la vía pública.

PUBLICIDAD