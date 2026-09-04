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Tesla de Elon Musk será investigado por su Cybercab que no tiene volantes ni pedales

El escrutinio de la NHTSA al proceso de autocertificación de la compañía abre nuevos interrogantes sobre los requisitos legales para el desarrollo de la conducción autónoma

La NHTSA revisa la certificación presentada por Tesla para el Cybercab. Reuters
La NHTSA revisa la certificación presentada por Tesla para el Cybercab. Reuters
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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) comenzó una investigación sobre el Cybercab de Tesla este jueves 4 de septiembre, horas después de que la empresa incorporara un pequeño número de esos vehículos a su red de robotaxis en Austin.

La NHTSA abrió una indagación de auditoría sobre la certificación del Cybercab para revisar la autocertificación con la que Tesla comunicó que el vehículo cumple las normas federales de seguridad aplicables. La revisión busca determinar si la empresa interpretó correctamente qué requisitos siguen vigentes para un vehículo automatizado sin algunos controles humanos convencionales.

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La medida no obliga a Tesla a detener el despliegue del Cybercab. La agencia tampoco ha hecho comentarios sobre la seguridad del vehículo ni sobre su cumplimiento de la normativa.

Tesla registró 45 Cybercabs en Texas, según documentos estatales.. REUTERS/Kaylee Greenlee
Tesla registró 45 Cybercabs en Texas, según documentos estatales.. REUTERS/Kaylee Greenlee

Los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas indican que hay 45 Cybercabs registrados a nombre de Tesla. El vehículo todavía no está disponible para la venta al público.

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Jonathan Morrison administrador de la agencia fijó la posición oficial en un comunicado. “La NHTSA apoya plenamente el desarrollo y la implementación seguros de vehículos automatizados”, afirmó.

Morrison añadió que el organismo mantiene su papel de supervisión sobre el sector. “Pero como organismo regulador federal, debemos asegurarnos de que se cumplan todas nuestras leyes”.

El Cybercab se incorporó de forma limitada a la red de robotaxis de Austin. REUTERS/Kaylee Greenlee
El Cybercab se incorporó de forma limitada a la red de robotaxis de Austin. REUTERS/Kaylee Greenlee

Qué revisa la NHTSA en la certificación del Cybercab

La auditoría examinará los datos técnicos de Tesla y los procesos que respaldan la autocertificación del fabricante. En Estados Unidos, las automotrices suelen certificar por sí mismas que sus vehículos se ajustan a las normas federales.

Tesla comunicó a la NHTSA que el Cybercab cumple las reglas de seguridad que le resultan aplicables. El punto en revisión es cómo encaja esa conclusión con un diseño que prescinde de controles humanos convencionales.

El Cybercab no tiene volante, pedales ni espejos laterales. Las normas federales actuales exigen esos elementos, y la agencia revisará si Tesla acertó al concluir que parte de esos requisitos no se aplican a este vehículo.

Tesla Cybercab
La auditoría no obliga a Tesla a suspender el despliegue del vehículo. (@elonmusk/X)

El reto regulatorio para los robotaxis sin conductor

El caso del Cybercab surge mientras la NHTSA sigue trabajando en la actualización de estándares para vehículos autónomos. Entre ellos figura una norma que regula los pedales de freno.

No es la primera empresa que afronta ese frente regulatorio. En julio, la NHTSA concedió a Zoox propiedad de Amazon una exención temporal para desplegar comercialmente sus robotaxis sin volante.

Tesla eligió otra vía para avanzar con el Cybercab. La empresa sostuvo ante el regulador que su vehículo cumple las normas federales vigentes mientras la agencia todavía adapta ese marco a esta clase de robotaxis.

El modelo prescinde de volante, pedales y espejos laterales. REUTERS/Kaylee Greenlee
El modelo prescinde de volante, pedales y espejos laterales. REUTERS/Kaylee Greenlee

Cybercab tendrá restricción de edad

Tesla estableció que su futuro Cybercab no transportará a niños menores de 13 años. La condición figura en los términos de uso de su servicio Robotaxi y contrasta con las pruebas actuales de la empresa con vehículos Model Y, donde pueden viajar menores de entre ocho y 17 años bajo requisitos específicos. Además, todos los pasajeros menores de 18 años deberán estar acompañados por un adulto.

La compañía no explicó el motivo de esta restricción, aunque el artículo señala que podría vincularse con el diseño del vehículo y la seguridad infantil. El Cybercab no tendrá conductor humano, volante ni anclajes LATCH para sillas infantiles, que deberán sujetarse con el cinturón de seguridad. Tesla aún debe demostrar ante usuarios y reguladores que su sistema de conducción autónoma puede operar de forma segura antes de ampliar su despliegue.

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