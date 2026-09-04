Estados Unidos eliminó datos sobre estudiantes no binarios de una encuesta nacional sobre derechos civiles

La administración de Trump eliminó datos sobre estudiantes no binarios de la Recopilación de Datos sobre Derechos Civiles de las escuelas públicas de Estados Unidos (Reuters)

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El Gobierno de Estados Unidos eliminó datos sobre estudiantes no binarios de una actualización de la Recopilación de Datos sobre Derechos Civiles en las escuelas públicas de Estados Unidos, según informó Associated Press. La publicación también suprimió registros sobre acoso por identidad de género.

La base del Departamento de Educación reúne información de casi todas las escuelas públicas del país y contiene datos del ciclo escolar 2023-2024. En las columnas referidas a identidad de género, las cifras fueron reemplazadas por un código que señala que la información fue suprimida.

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Solo los distritos que ya recolectaban datos sobre alumnos transgénero y no binarios estaban obligados a informar esos registros al gobierno federal.

En la última recopilación, lo hicieron 1.800 de más de 13.000 distritos escolares, explicó Seth Galanter, investigador principal del Centro Edley sobre Derecho y Democracia y exabogado de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación.

Los registros que quedaron fuera de la actualización

La eliminación de registros impide comparar entre distritos la experiencia escolar de estudiantes transgénero y no binarios en acoso, deportes y disciplina (Bloomberg)

La modificación alcanzó las denuncias de acoso o intimidación por identidad de género, las políticas escritas de los distritos para prevenir esas conductas y los enlaces a esas normas. Hasta ahora, esos campos permitían identificar cómo respondían las escuelas ante este tipo de situaciones.

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“Estamos perdiendo la experiencia detallada de esos niños”, dijo Galanter a Associated Press. “Existen en el mundo, sus escuelas reconocen su existencia, pero ahora ya no tenemos forma de obtener una visión general, ya sea a nivel local, estatal o nacional, sobre estos niños y cómo es su experiencia escolar”.

Según Galanter, las preguntas buscaban relevar experiencias de estudiantes transgénero y no binarios en áreas como el hostigamiento, la participación en deportes y las sanciones disciplinarias. La eliminación de los registros impide comparar esos datos entre distritos y evaluar su evolución.

En un comunicado, el Departamento de Educación indicó que la Oficina de Derechos Civiles publicará más información en las próximas semanas. La dependencia añadió que la administración Trump está “reajustando las funciones de la OCR para que se ajusten a su mandato legal”.

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La eliminación de otros datos oficiales sobre género

El Instituto Williams registró unos 360 casos en los que la administración Trump retiró datos oficiales sobre orientación sexual o identidad de género (REUTERS/Jonathan Ernst)

La decisión se produjo en medio de una política más amplia de la Casa Blanca sobre estudiantes transgénero. Esta semana, el Departamento de Justicia presentó una demanda federal contra el sistema escolar de Kansas City, en Kansas, por sus normas para esos alumnos.

El Instituto Williams, centro de investigación sobre leyes y políticas LGBTQ+ de la Facultad de Derecho de la UCLA, identificó alrededor de 360 casos en los que la administración Trump retiró información sobre orientación sexual o identidad de género de recopilaciones federales. El relevamiento incluyó encuestas de Medicare sobre discriminación en consultorios y registros sobre jóvenes sin hogar.

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Lauren Bouton, autora del informe del Instituto Williams, sostuvo que la Oficina de Derechos Civiles podía emplear esos datos para detectar escuelas con problemas de acoso hacia estudiantes no binarios y exigir planes de mejora. “Nadie rinde cuentas por estos jóvenes”, afirmó Bouton.

La Recopilación de Datos sobre Derechos Civiles registra información sobre disciplina, castigo corporal, acoso escolar y acceso a cursos avanzados. La Oficina de Derechos Civiles reúne esos datos de todas las escuelas públicas por mandato de la ley federal.

Ivy Morgan, directora de investigación y datos de EdTrust, cuestionó la falta de transparencia en la difusión de la actualización. “La forma en que se publicaron estos datos forma parte de un patrón que hemos observado durante los últimos dos años”, dijo Morgan.

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“A esta administración simplemente no le importan los datos, ni la investigación, ni las pruebas. Y, en particular, no le importa esa información cuando nos ayuda a comprender las experiencias de los estudiantes y las personas marginadas en nuestra sociedad”.

Los preparativos de esta encuesta comenzaron durante la administración del presidente Joe Biden.

Morgan afirmó que la recolección de información sobre estudiantes trans y no binarios había sido uno de los relevamientos más exhaustivos realizados hasta entonces por el gobierno federal, y que el cuestionario llegó a las escuelas un mes antes de la asunción de Trump.

Trump ya había anunciado que retiraría las preguntas sobre identidad de género, aunque no se sabía si la medida abarcaría los datos recopilados en 2024 o solo las futuras rondas del sondeo. La actualización difundida esta semana confirmó que alcanzó a los registros ya obtenidos.

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En la actualización anterior, durante la administración Biden, el gobierno publicó un informe sobre equidad y oportunidades educativas.

El documento mostró que los estudiantes negros y latinos tenían más probabilidades que los blancos de asistir a escuelas donde la mayoría de los docentes no estaba certificada y menos de acceder a cursos avanzados de matemáticas en secundaria.

Esta vez, los datos fueron publicados sin informe adjunto ni anuncio oficial del Departamento de Educación. La única señal fue una fila agregada a la lista de tablas, mientras que hasta el viernes la página principal del sitio todavía mostraba los registros de 2021-2022 bajo el título “¿Qué hay de nuevo?”.

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