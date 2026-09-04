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“The Who nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, afirma Roger Daltrey tras la vuelta de Zak Starkey

El cantante fijó 1978 como el año de quiebre para el grupo, vinculado a la salida definitiva del baterista original. La declaración llega justo cuando el músico recupera su lugar después del despido del año pasado, mientras la banda prepara nuevas fechas

Roger Daltrey volvió a poner el foco en una herida histórica de The Who: la muerte de Keith Moon, el baterista que, según su mirada, alteró para siempre la dinámica de la banda
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Zak Starkey volvió a The Who para una próxima gira tras haber sido despedido el año pasado, un movimiento que reordenó otra vez el puesto más inestable de la banda desde 1978: la batería. En una entrevista con Life Minute TV, citada por Louder Sound, Roger Daltrey ligó esa rotación a una pérdida estructural que, según él, nunca se revirtió desde la muerte de Keith Moon.

El cantante marcó 1978 como el punto de quiebre. “Nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, dijo Daltrey a la entrevista. “No puedo fingir que sí lo sea”, añadió.

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El frontman describió ese período previo como una etapa de funcionamiento interno más espontáneo: “Estábamos a pleno rendimiento. Podíamos lanzar cualquier idea y convertirla en algo. Eso desapareció en cierto modo cuando Keith murió”.

Esa lectura de Daltrey llegó mientras el grupo reconfiguró de nuevo su alineación de directo: después del despido de Starkey, Scott Devours ocupó la batería en el tramo del American Farewell Tour, una gira que se suponía que iba a cerrar la carrera de la banda.

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La batería de The Who: reemplazos, recambios y la vuelta de Zak Starkey

Keith Moon The Who
El recuerdo de Keith Moon reaparece como una de las claves para entender las crisis de The Who (Photo by Anwar Hussein/WireImage)

Tras la muerte de Moon, Kenney Jones asumió la batería. El texto lo ubicó como un músico conocido por su trabajo con Faces y señaló que permaneció en la banda durante una década.

Más tarde, Simon Phillips tomó el relevo a partir de la gira americana de 1989. No fue hasta 1996 cuando Zak Starkey, hijo de Ringo Starr y exintegrante de Oasis, se unió a The Who, etapa que se extendió hasta su despido el año pasado.

En ese mapa de reemplazos, Daltrey trazó una distinción de estilo que, según su criterio, condicionó el encaje de cada baterista. “Probamos con Kenny Jones, que es un gran batería, pero un batería convencional simplemente no encaja con The Who”, afirmó.

El cantante delimitó qué lugar ocupó Starkey en ese esquema: “Zak Starkey, aunque no es Keith Moon, se le acerca mucho”.

Qué dijo Roger Daltrey sobre Starkey y el desgaste de las giras

El cantante habló del vínculo con Starkey, defendió su valor dentro del grupo y vinculó las tensiones al desgaste físico y emocional de las giras (Mindy Small/FilmMagic)
El cantante habló del vínculo con Starkey, defendió su valor dentro del grupo y vinculó las tensiones al desgaste físico y emocional de las giras (Mindy Small/FilmMagic)

Daltrey también habló de la relación de la banda con Starkey sin matices personales. “Nos encanta Zak. De verdad que nos encanta Zak”, dijo en la entrevista.

El vocalista atribuyó parte de la tensión al circuito de conciertos. “A veces, la gira no le trata bien a Zak. Le agobia, así que se vuelve difícil, pero nosotros le queremos”.

En ese mismo tramo, explicó que el grupo ensayó con un objetivo concreto de producción en vivo: “Hicimos el ensayo para ver si podríamos dar conciertos el año que viene, si aún acertamos con las notas y si seguimos teniendo esa energía”.

Daltrey ató esa evaluación a la exigencia del repertorio: “Nuestra música exige una energía increíble y, sin ella, sería como Herman’s Hermits sin Herman”.

La agenda en solitario de Roger Daltrey antes de la próxima gira de The Who

Antes de que The Who vuelva a subirse al escenario, Daltrey saldrá de gira en solitario con fechas confirmadas en Estados Unidos y Brasil.

Roger Daltrey
Mientras se define el regreso de The Who a los escenarios, Daltrey mantiene activa su agenda individual con una serie de fechas en Estados Unidos y Brasil

La hoja de ruta incluyó el 9 de septiembre en Nashville, en el Ryman Auditorium; el 11 de septiembre en New Buffalo, en el Four Winds Casino; y el 12 de septiembre en New Lenox, en el Performing Arts Pavilion.

El calendario sigue el 15 de septiembre en Milwaukee, en The Riverside Theater; el 17 de septiembre en Lewiston, en Artpark; y el 20 de septiembre en West Springfield, en “The Big E”, Massachusetts.

También figura el 22 de septiembre en Port Chester, en el Teatro Capitol; el 24 de septiembre en Washington, en el Teatro del MGM National Harbor, D. C.; y el 25 de septiembre en Bensalem, en Parx Xcite Center.

El 27 de septiembre en Nueva York, en The Town Hall, y el 29 de septiembre en Medford, en el Teatro Chevalier. Ya en octubre, Daltrey tocará el 2 de octubre en Brookville, en el Tilles Center for the Performing Arts, y el 3 de octubre en Selbyville, en el Freeman Arts Center, para finalizar el 21 de noviembre en São Paulo, en el Parque Ibirapuera, Brasil.

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