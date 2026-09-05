Un granjero encontró 710 restos explosivos de la Segunda Guerra Mundial en un campo de Płońsk, en Polonia

Hallaron 710 restos explosivos de la Segunda Guerra Mundial enterrados en un campo de Płońsk, en la región de Mazovia, durante trabajos agrícolas (Créditos: Policía de Mazovia)

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710 restos explosivos de guerra fueron encontrados bajo tierra el 1 de septiembre de 2026 en una zona rural de Płońsk, en la región de Mazovia, durante trabajos agrícolas que dieron lugar a un operativo de la policía y de personal del Ejército polaco especializado en explosivos. Entre el material retirado había munición, granadas, espoletas y proyectiles que seguían siendo peligrosos pese al tiempo transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, la Policía de Mazovia informó que el aviso llegó pocos minutos después de las ocho, luego de que un hombre que trabajaba en un campo ubicado a unos 20 metros de construcciones rurales encontrara objetos enterrados y alertara a las autoridades.

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Los policías que acudieron al lugar hicieron una primera inspección y constataron que era necesaria la intervención de una unidad militar preparada para este tipo de procedimientos. Hasta la llegada de los especialistas, los agentes mantuvieron el área bajo custodia para evitar que otras personas se acercaran.

El operativo en Płońsk retiró 271 cartuchos, 109 granadas de mano, 56 espoletas, 174 proyectiles para lanzagranadas y otros 100 objetos peligrosos (Créditos: Policía de Mazovia)

Según el parte oficial, la dimensión del hallazgo se conoció después del retiro y la verificación del material. Los expertos retiraron 271 cartuchos de arma de fuego, 109 granadas de mano, 56 espoletas, 174 proyectiles para lanzagranadas y otros 100 objetos peligrosos. En total, fueron 710 piezas.

El descubrimiento volvió a exponer un riesgo que sigue presente en Polonia

El episodio volvió a poner en primer plano un problema que persiste en distintas zonas de Polonia, donde todavía aparecen restos bélicos durante tareas rurales, movimientos de suelo y obras. Aunque permanecieron enterrados durante décadas, estos materiales conservan capacidad destructiva y pueden poner en riesgo la vida y la integridad física.

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Por eso, la policía recordó que esos objetos no deben tocarse, trasladarse ni manipularse. La recomendación es alejarse, impedir que otras personas se aproximen y avisar de inmediato a los servicios de emergencia para que intervenga personal capacitado.

La policía advirtió que los restos explosivos no deben tocarse ni trasladarse y pidió avisar de inmediato a los servicios de emergencia (Créditos: Policía de Mazovia)

La dimensión de este fenómeno también se refleja en la actividad de los equipos especializados. Un informe de investigación publicado en 2024 señala que, solo en 2021, las patrullas de Polonia realizaron 7.117 intervenciones y neutralizaron más de 257.000 piezas de munición y artefactos sin explotar.

Las cifras, atribuidas al Comando General de las Fuerzas Armadas de Polonia, muestran que estos materiales seguían provocando miles de operativos varias décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

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El problema tiene raíces históricas profundas. Según el mismo informe, solo en 1945 fueron inspeccionados y desminados 272.000 kilómetros cuadrados del territorio polaco, donde se retiraron más de 10,7 millones de minas y 22,4 millones de piezas de munición y artefactos sin explotar.

Esas tareas se extendieron durante años y permitieron remover enormes cantidades de material peligroso, pero no alcanzaron para localizar todos los objetos que habían quedado enterrados o dispersos.

En abril ya habían aparecido proyectiles de artillería en la zona de Brody

En abril, otro hallazgo en la zona de Brody permitió encontrar 49 proyectiles de artillería y otras 46 piezas asociadas durante excavaciones en un terreno privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de septiembre no fue un caso aislado. Según comunicó la Policía de Mazovia, el 20 de abril, un vecino de la comuna de Płońsk avisó a la policía después de encontrar objetos sospechosos mientras hacía excavaciones en un terreno privado destinado a una obra, en la zona de Brody.

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Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que se trataba de proyectiles de artillería de distinto tamaño, presuntamente también vinculados con la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo se hablaba de cuatro piezas, pero luego intervino personal del Ejército especializado en desactivación de explosivos, que realizó una búsqueda con equipos específicos.

Los especialistas encontraron 49 proyectiles de artillería y otras 46 piezas asociadas a esa munición. El área quedó bajo custodia hasta que todo el material fue retirado y trasladado a un lugar seguro, según TVP World.

Las autoridades advirtieron que estas situaciones pueden repetirse con el avance de las tareas en campos, jardines, lotes y obras en construcción. También señalaron que quienes juntan chatarra o buscan metales deben extremar las precauciones, ya que algunos explosivos antiguos pueden pasar desapercibidos a simple vista.

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