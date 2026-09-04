Una jueza federal mantiene bloqueadas las nuevas restricciones al voto por correo en EEUU antes de las elecciones

Una jueza federal de Boston mantuvo el bloqueo al plan de Trump para restringir el voto por correo a 60 días de las elecciones de mitad de mandato (REUTERS/Hannah Beier/Illustration)

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Una jueza federal de Boston mantuvo este viernes el bloqueo a los planes de Trump para restringir el voto por correo, al considerar probable que la norma sea ilegal. La decisión fue adoptada cuando faltan 60 días para las elecciones de mitad de mandato y varios estados ya comenzaron a enviar boletas.

La resolución, citada por el diario estadounidense The New York Times, fue dictada antes de que la Corte Suprema resolviera si intervendrá en el caso. Aunque el litigio continuará, la magistrada advirtió que el calendario electoral ya atraviesa una etapa decisiva.

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Indira Talwani había suspendido de manera temporal la medida impulsada por el Servicio Postal de los Estados Unidos, mediante una orden que vencía el 10 de septiembre. Su nueva decisión mantiene la restricción durante el actual ciclo electoral.

La jueza consideró que la norma podía afectar la entrega de boletas

Indira Talwani sostuvo que la norma del Servicio Postal de los Estados Unidos probablemente es ilegal y excede sus facultades sobre el correo electoral (REUTERS/Brian Snyder)

Por tercera vez, Talwani concluyó que la iniciativa del gobierno republicano probablemente excede las facultades legales del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Según su análisis, el plan otorgaba al organismo atribuciones para regular el correo electoral que iban más allá de lo previsto por los legisladores.

La medida obligaba a los estados a informar qué votantes reunían las condiciones para sufragar por correo y a utilizar un nuevo sobre que debía ser escaneado y vinculado con cada elector. También permitía retener las papeletas destinadas a los estados que no acataran esas exigencias.

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Para Talwani, la cercanía de las elecciones hacía improbable que los estados adaptaran sus sistemas sin errores administrativos ni demoras en la entrega. La jueza también señaló que la norma parecía obligarlos a actuar en contra de sus leyes de privacidad y podía imponer requisitos orientados a descalificar a determinados votantes.

En su resolución, escribió: “Tras haber considerado esta serie de obstáculos para los funcionarios en el contexto de unas elecciones inminentes, y teniendo en cuenta que cualquier fallo menor resultará en la denegación de las papeletas de voto por correo, el tribunal concluye que la privación del derecho al voto para los miembros de las organizaciones demandantes, independientemente de su lugar de residencia, es prácticamente inevitable”.

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Talwani cuestionó la urgencia del Servicio Postal para poner en vigor la medida antes de los comicios, pese a que el organismo la presentó como un trámite administrativo menor. También rechazó que la iniciativa fuera necesaria para proteger la seguridad electoral y afirmó que la explicación oficial “no incluye ninguna prueba relacionada con el fraude en el voto por correo que respalde la implementación apresurada”.

La audiencia y la apelación ante la Corte Suprema

La administración Trump apeló ante la Corte Suprema mientras algunos estados ya iniciaron el envío de papeletas y Carolina del Norte alertó sobre un posible caos electoral (EP)

La audiencia se realizó el jueves en Boston y se extendió durante dos horas. Allí, abogados de coaliciones de estados gobernados por demócratas y grupos defensores del derecho al voto se enfrentaron con representantes del Servicio Postal y de un grupo menor de estados liderados por republicanos que apoyan la norma.

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Aunque bloqueó la aplicación general de la medida, Talwani aclaró que los estados republicanos que respaldan el plan pueden cumplir voluntariamente sus condiciones.

También precisó que su decisión se limita al actual ciclo electoral y que los tribunales podrán determinar más adelante si la norma es legal en su totalidad.

Según The New York Times, la administración Trump presentó el jueves una solicitud ante la Corte Suprema vinculada con el bloqueo. El recurso coincidió con el inicio del envío de papeletas en algunos estados.

Jeff Jackson, fiscal general de Carolina del Norte, afirmó que la presentación coincidió con la fecha en que su estado debía despachar las boletas.

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“Eso sumiría nuestras elecciones en el caos”, afirmó Jackson. “Las papeletas ya están impresas, el proceso está en marcha y los habitantes de Carolina del Norte merecen unas elecciones legales y ordenadas”.