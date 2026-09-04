Chicago prevé 1,7 millones de viajeros en sus aeropuertos por el fin de semana del Día del Trabajo: qué recomienda la TSA

Chicago prevé 1,71 millones de viajeros en O’Hare y Midway durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

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Los aeropuertos internacionales O’Hare y Midway de Chicago prevén recibir 1,71 millones de pasajeros entre el jueves 3 y el martes 8 de septiembre, durante el período de viajes por el Día del Trabajo en Estados Unidos.

Las proyecciones de las aerolíneas, difundidas por el Departamento de Aviación de Chicago (CDA), anticipan un aumento de la actividad en ambas terminales frente al mismo feriado de 2025.

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De acuerdo con el CDA, O’Hare espera el paso de 1,41 millones de viajeros, un incremento de 5,9% interanual. Midway, por su parte, prevé cerca de 300.000 pasajeros, 2,3% más que en el mismo período del año anterior. Las estimaciones abarcan seis días de movimiento aéreo en los dos aeropuertos de la ciudad.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la agencia federal responsable de los controles aeroportuarios, advirtió que el mayor flujo de personas puede extender los tiempos de espera en los puntos de inspección. Por ese motivo, recomendó a los pasajeros llegar con más anticipación que las dos horas habituales previas al vuelo, revisar la documentación antes de salir hacia la terminal y verificar las restricciones para el equipaje de mano.

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O’Hare espera su pico de actividad el domingo

O’Hare tendrá su pico de actividad el domingo 6 de septiembre, cuando espera alrededor de 261.000 pasajeros (REUTERS/Jim Vondruska)

El domingo 6 de septiembre será la jornada de mayor movimiento en O’Hare, según las previsiones del Departamento de Aviación de Chicago.

El aeropuerto espera alrededor de 261.000 pasajeros ese día, dentro de un fin de semana largo que concentrará una parte importante del tráfico aéreo previsto para la ciudad.

La recomendación de anticipar la llegada al aeropuerto cobra especial relevancia para quienes tengan vuelos durante esa jornada.

El tiempo necesario antes del embarque no depende solo del control de seguridad: los pasajeros también deben considerar el ingreso a la terminal, la entrega del equipaje, el desplazamiento dentro del aeropuerto y la ubicación de la puerta de salida.

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Los viajeros que utilicen O’Hare podrán consultar los tiempos de espera de los controles de seguridad en FlyChicago.com, el sitio oficial del aeropuerto.

La plataforma brinda información sobre los puestos de inspección y otros servicios de la terminal, por lo que puede servir como referencia antes de iniciar el traslado.

El CDA difundió las proyecciones a partir de cálculos de las aerolíneas para el período comprendido entre el jueves y el martes posteriores al feriado.

Esa ventana concentra tanto los viajes de salida previos al fin de semana como el retorno de los pasajeros que se desplacen durante los días festivos.

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La actividad esperada en Chicago forma parte de una semana de alta demanda aérea en todo Estados Unidos. La TSA estima que más de 17 millones de personas pasarán por los controles de seguridad del país entre el jueves 3 y el miércoles 9 de septiembre, durante la ventana extendida de viajes alrededor del Día del Trabajo.

Midway concentrará su mayor movimiento el lunes

Midway concentrará su mayor movimiento el lunes 7 de septiembre, Día del Trabajo, con casi 58.000 viajeros (REUTERS/Vincent Alban//File Photo)

Midway tendrá su día de mayor afluencia el lunes 7 de septiembre, Día del Trabajo en Estados Unidos. Para esa jornada, las proyecciones difundidas por el CDA anticipan casi 58.000 viajeros en la terminal, que registrará un aumento de pasajeros en comparación con el mismo período de 2025.

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Los picos de movimiento no coincidirán en los dos aeropuertos de Chicago. Mientras O’Hare espera su jornada más concurrida el domingo, Midway prevé alcanzarla el lunes.

La diferencia puede resultar relevante para los pasajeros que todavía deban definir sus horarios de llegada o calcular el margen disponible antes de atravesar los controles de seguridad.

La TSA también pidió comprobar que la identificación sea válida y cumpla con los requisitos de la REAL ID antes de presentarse en el control aeroportuario.

La agencia federal mantiene una guía sobre los documentos aceptados para la inspección de seguridad y aconseja revisar esa información antes del viaje.

La verificación previa de la identificación puede evitar contratiempos en un período de mayor demanda. La TSA advirtió, además, que los viajeros deben revisar con antelación los objetos prohibidos antes de preparar el equipaje de mano, una medida que puede facilitar el paso por los puntos de control.

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Además de la operación aérea, O’Hare y Midway ofrecerán música en vivo durante el fin de semana como parte de las celebraciones vinculadas con el Festival de Jazz de Chicago. La programación se desarrollará en paralelo con el aumento de pasajeros previsto en ambas terminales.