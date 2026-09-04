Entretenimiento

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Los médicos descubrieron que el empresario de 61 años necesitaba un bypass

Rick Harrison, estrella de "El precio de la historia"
Rick Harrison, de 61 años, permanece bajo atención médica tras una cirugía de bypass (Créditos: History/Redes sociales)
Guardar

Rick Harrison, conocido por protagonizar el reality El precio de la historia (Pawn Stars), se recupera de una cirugía de bypass de emergencia a los 61 años. Según reveló un portavoz de la familia a la prensa estadounidense, el empresario acudió al hospital para someterse a una intervención más sencilla, pero los médicos detectaron que necesitaba una operación para restablecer el flujo sanguíneo.

Tras la cirugía, el estado de salud de la estrella de televisión es estable. De acuerdo con sus allegados, Harrison “está descansando cómodamente y espera una recuperación completa”. El vocero también señaló que el empresario agradece la atención que recibe de los médicos y del personal del hospital, además del acompañamiento de su esposa y sus familiares.

PUBLICIDAD

Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el problema de salud que llevó a los médicos a realizar el bypass ni sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

Rick Harrison
El portavoz de los Harrison aseguró que el famoso empresario espera recuperarse por completo tras la inesperada operación (@rick_harrison/Instagram)

Rick Harrison, una figura de ‘El precio de la historia’

Harrison se convirtió en una figura conocida de la televisión gracias a Pawn Stars, reality de History que se estrenó en 2009 y sigue las actividades de la tienda familiar Gold & Silver Pawn Shop, ubicada en Las Vegas.

PUBLICIDAD

El programa presenta las negociaciones que Harrison y su familia mantienen con personas que llegan al establecimiento para vender, comprar o empeñar objetos de distintos periodos históricos. Las piezas suelen ser evaluadas por especialistas antes de que Rick decida si realiza una oferta.

La serie también convirtió en figuras televisivas a su padre, Richard “The Old Man” Harrison; su hijo Corey “Big Hoss” Harrison; y Austin “Chumlee” Russell.

Rick Harrison, estrella de "El precio de la historia"
El empresario se casó en enero de 2026 con Angie Polushkin (Créditos: History/Redes sociales)

La vida familiar de Rick Harrison también ha ocupado titulares en los últimos años. El empresario tiene seis hijos: Corey, Adam y Jake, además de sus hijastras Sarina, Ciana y Marissa, a quienes considera parte de su familia.

Harrison se casó en enero de 2026 con Agripina “Angie” Polushkin. La pareja celebró una primera boda el 3 de enero en Las Vegas y posteriormente realizó otra ceremonia en Cancún. Ambos comenzaron su relación a principios de 2024 después de conocerse por internet.

Su familia atravesó además un momento especialmente difícil en 2024, cuando Adam Harrison murió a los 39 años por una sobredosis.

Este año, Corey Harrison, uno de los rostros principales de El precio de la historia, también sufrió una grave emergencia médica. En enero, un accidente de motocicleta le provocó una conmoción cerebral, 11 costillas rotas y lesiones faciales que requirieron varias cirugías.

Corey Harrison, estrella de "El precio de la historia"
Meses antes de la emergencia médica de Rick, su hijo Corey sufrió un grave accidente de motocicleta (Créditos: History/Redes sociales)

En marzo, Corey recurrió a GoFundMe para recaudar dinero destinado a sus gastos médicos, que estimó en unos 120.000 dólares. La situación generó una discusión pública sobre quién había pagado las facturas.

Corey dijo inicialmente que su padre había cubierto al menos la mitad, mientras que Rick aseguró a TMZ que había pagado “todas” las facturas médicas de su hijo mucho antes de que se creara la campaña. USA Today recogió posteriormente la aclaración de Corey, quien afirmó que pensaba en que debía devolverle el dinero a su progenitor.

Si él decidió que ya no se lo tengo que reponer; entonces felicidades para mi. Pero teniendo en cuenta cómo es nuestra relación laboral, no sé como sería eso posible”, dijo. “Quiero mucho a mi padre, él siempre ha estado ahí para mí y no tengo ningún problema con él”.

Temas Relacionados

Rick HarrisonEl precio de la historiaEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

La actriz contó cómo transformó su fuerza con pesas y boxeo mientras mantiene en secreto su personaje en la secuela de Superman

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?

El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

La edición 2026 del festival ocupará la plaza del Lincoln Center con producciones en alta definición, subtítulos abiertos y lugares disponibles hasta completar la capacidad

El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

Hombre es arrestado tras filmar contenido sexual para OnlyFans en un parque

El acusado fue detenido después de que una persona alertara a las autoridades sobre la presunta exposición indecente

Hombre es arrestado tras filmar contenido sexual para OnlyFans en un parque

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

La ganadora del Oscar explicó por qué limita el uso de toxina botulínica y reveló cuál es el procedimiento facial que despierta su interés

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

El actor de 65 años, distinguido con el León de Oro en Venecia, habló sobre las prioridades familiares que reordenaron su carrera y adelantó detalles del rodaje de Ocean’s 14

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

DEPORTES

La revelación del técnico de Manchester City sobre la ansiedad que generó la llegada de Enzo Fernández en el plantel

La revelación del técnico de Manchester City sobre la ansiedad que generó la llegada de Enzo Fernández en el plantel

Jalen Brunson, tras ganar el título, marca distancia de las etiquetas: “Nunca me voy a llamar el rey de Nueva York”

La queja de la mejor tenista del mundo, Aryna Sabalenka, por el olor a marihuana en el US Open: el pedido a la jueza de silla

La ACLAV anunció un cambio de era en el voleibol argentino con la creación de la Superliga: “Queremos una competencia más atractiva”

Sarmiento visita a Estudiantes de Río Cuarto en el comienzo de la fecha 8 del Torneo Clausura

TELESHOW

La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

Cris Morena saludó a Camila Bordonaba por su cumpleaños con un emotivo video: “Que la rebeldía no termine nunca”

Cande Vetrano contó intimidades de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: “Ella no sabía nada”

Cuál fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio sobre Malvinas

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Los aliados de Irán siguen su propio camino

Los aliados de Irán siguen su propio camino

El escritor peruano Mario Montalbetti obtuvo el Premio José Donoso, uno de los máximos galardones literarios de la lengua española

El Salvador recuperó casi 19 millones de dólares para el Estado en un año entre impuestos, multas y contrabando

La diputada de oposición Claudia Ortiz denuncia un proceso en su contra para ser expulsada del partido Vamos en El Salvador

Panamá y Ecuador evalúan intercambio de trabajadores y cooperación energética