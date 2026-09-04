Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Rick Harrison, de 61 años, permanece bajo atención médica tras una cirugía de bypass (Créditos: History/Redes sociales)

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Rick Harrison, conocido por protagonizar el reality El precio de la historia (Pawn Stars), se recupera de una cirugía de bypass de emergencia a los 61 años. Según reveló un portavoz de la familia a la prensa estadounidense, el empresario acudió al hospital para someterse a una intervención más sencilla, pero los médicos detectaron que necesitaba una operación para restablecer el flujo sanguíneo.

Tras la cirugía, el estado de salud de la estrella de televisión es estable. De acuerdo con sus allegados, Harrison “está descansando cómodamente y espera una recuperación completa”. El vocero también señaló que el empresario agradece la atención que recibe de los médicos y del personal del hospital, además del acompañamiento de su esposa y sus familiares.

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Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el problema de salud que llevó a los médicos a realizar el bypass ni sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

El portavoz de los Harrison aseguró que el famoso empresario espera recuperarse por completo tras la inesperada operación (@rick_harrison/Instagram)

Rick Harrison, una figura de ‘El precio de la historia’

Harrison se convirtió en una figura conocida de la televisión gracias a Pawn Stars, reality de History que se estrenó en 2009 y sigue las actividades de la tienda familiar Gold & Silver Pawn Shop, ubicada en Las Vegas.

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El programa presenta las negociaciones que Harrison y su familia mantienen con personas que llegan al establecimiento para vender, comprar o empeñar objetos de distintos periodos históricos. Las piezas suelen ser evaluadas por especialistas antes de que Rick decida si realiza una oferta.

La serie también convirtió en figuras televisivas a su padre, Richard “The Old Man” Harrison; su hijo Corey “Big Hoss” Harrison; y Austin “Chumlee” Russell.

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El empresario se casó en enero de 2026 con Angie Polushkin (Créditos: History/Redes sociales)

La vida familiar de Rick Harrison también ha ocupado titulares en los últimos años. El empresario tiene seis hijos: Corey, Adam y Jake, además de sus hijastras Sarina, Ciana y Marissa, a quienes considera parte de su familia.

Harrison se casó en enero de 2026 con Agripina “Angie” Polushkin. La pareja celebró una primera boda el 3 de enero en Las Vegas y posteriormente realizó otra ceremonia en Cancún. Ambos comenzaron su relación a principios de 2024 después de conocerse por internet.

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Su familia atravesó además un momento especialmente difícil en 2024, cuando Adam Harrison murió a los 39 años por una sobredosis.

Este año, Corey Harrison, uno de los rostros principales de El precio de la historia, también sufrió una grave emergencia médica. En enero, un accidente de motocicleta le provocó una conmoción cerebral, 11 costillas rotas y lesiones faciales que requirieron varias cirugías.

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Meses antes de la emergencia médica de Rick, su hijo Corey sufrió un grave accidente de motocicleta (Créditos: History/Redes sociales)

En marzo, Corey recurrió a GoFundMe para recaudar dinero destinado a sus gastos médicos, que estimó en unos 120.000 dólares. La situación generó una discusión pública sobre quién había pagado las facturas.

Corey dijo inicialmente que su padre había cubierto al menos la mitad, mientras que Rick aseguró a TMZ que había pagado “todas” las facturas médicas de su hijo mucho antes de que se creara la campaña. USA Today recogió posteriormente la aclaración de Corey, quien afirmó que pensaba en que debía devolverle el dinero a su progenitor.

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“Si él decidió que ya no se lo tengo que reponer; entonces felicidades para mi. Pero teniendo en cuenta cómo es nuestra relación laboral, no sé como sería eso posible”, dijo. “Quiero mucho a mi padre, él siempre ha estado ahí para mí y no tengo ningún problema con él”.