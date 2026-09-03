Estados Unidos sancionó a un nieto del dictador cubano Raúl Castro y a cinco entidades del aparato económico del régimen

Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba e incluyó en la lista SDN de la OFAC a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro.

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Estados Unidos amplió este jueves las sanciones contra el régimen de Cuba al incluir en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del dictador cubano Raúl Castro. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, alcanzó además a cinco entidades estatales relacionadas con las finanzas, la energía y la explotación de recursos naturales de la isla.

Castro Calis, nacido el 16 de mayo de 1995, es hijo de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y una figura vinculada a los servicios de inteligencia cubanos que también fue objeto de sanciones estadounidenses. En el registro de OFAC, Fidel Ernesto aparece expresamente vinculado a su padre.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó el alcance político de la decisión. “Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, afirmó.

Marco Rubio afirmó que las nuevas sanciones contra Cuba alcanzan al Banco Exterior de Cuba y a entidades de energía y recursos naturales. (REUTERS/Aaron Schwartz)

En términos generales, las personas y compañías designadas quedan sujetas a restricciones sobre sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense y cualquier activo que se encuentre bajo jurisdicción de Estados Unidos queda bloqueado. La medida también dificulta que empresas o instituciones vinculadas con Estados Unidos mantengan relaciones comerciales con los sancionados.

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Las entidades alcanzadas

Junto con Castro Calis, Washington incorporó al Banco Exterior de Cuba (BEC), institución financiera estatal con sede en La Habana. Su inclusión apunta al circuito mediante el cual la dictadura cubana realiza operaciones relacionadas con comercio exterior y transacciones internacionales.

También fue sancionada Comercial Cupet S.A., empresa estatal dedicada al comercio mayorista de combustibles y productos relacionados con el sector energético. La lista incluye además a Abapet, compañía encargada del abastecimiento y la importación de maquinaria y equipos para la industria petrolera.

El Banco Exterior de Cuba quedó bajo sanciones por su papel en operaciones de comercio exterior y transacciones internacionales del régimen cubano. (ESPECIAL PARA EL NUEVO DIA / CARLA D. MARTINEZ 2015)

El paquete se extiende al sector minero. Nicarotec, cuyo nombre oficial es Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, figura entre las entidades designadas y está vinculada a actividades de apoyo a la minería. Cexni, la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel, también fue incorporada a la lista y opera como empresa estatal dedicada al comercio mayorista relacionado con esa industria.

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Rubio sostuvo que la decisión forma parte de una política destinada a presionar las estructuras económicas que, según Washington, sostienen a la dictadura cubana. En su declaración, afirmó que “el régimen comunista cubano continúa planteando una amenaza profunda y multifacética” para la seguridad estadounidense y la estabilidad del hemisferio.

Las nuevas designaciones se producen mientras las relaciones entre Washington y La Habana atraviesan una etapa de fuerte tensión. La administración de Donald Trump mantiene una política de presión económica sobre Cuba y reclama transformaciones políticas y económicas.

El marco utilizado para las sanciones es la Orden Ejecutiva 14404, que permite adoptar medidas contra personas y organizaciones consideradas vinculadas con la represión, las estructuras de seguridad o actividades que representen amenazas para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

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La OFAC emitió la Licencia General 4A para permitir operaciones de misiones diplomáticas y consulares de terceros países en Cuba pese a las sanciones. (Guillermo Nova/dpa)

La decisión también coincide con una ofensiva judicial estadounidense contra Raúl Castro. En mayo, el Departamento de Justicia reveló una acusación formal contra el dictador por su presunta responsabilidad en la cadena de mando relacionada con el derribo de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate en 1996, ocurrido sobre aguas internacionales. El ataque dejó cuatro ciudadanos estadounidenses muertos.

La acusación incluye cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio. Las autoridades estadounidenses aclararon que se trata de imputaciones y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no exista una condena judicial.

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En paralelo con las nuevas designaciones, OFAC emitió la Licencia General 4A, que autoriza determinadas operaciones de las misiones diplomáticas y consulares de terceros países en Cuba. La excepción permite que esas representaciones continúen realizando operaciones necesarias para su funcionamiento pese al nuevo paquete de sanciones.