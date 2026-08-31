El jurado delibera el futuro de Lindsay Clancy: cuáles son los posibles veredictos

Lindsay Clancy enfrenta cargos por la muerte de sus tres hijos en Massachusetts y el jurado define su responsabilidad penal (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Guardar

Lindsay Clancy, exenfermera de 36 años, enfrenta cargos por la muerte de sus tres hijos en Massachusetts. Su defensa admite que los mató en enero de 2023, pero sostiene que no es penalmente responsable por psicosis posparto y sobremedicación, mientras el jurado define si irá a prisión o a un centro psiquiátrico.

La noche del crimen, el esposo de Clancy la encontró herida en el jardín trasero de su vivienda, después de que se cortara las muñecas y el cuello y saltara desde una ventana.

Ese intento de suicidio le provocó parálisis parcial y, desde entonces, permanece internada en el Hospital de Tewksbury, un centro estatal de salud mental, con tratamiento psiquiátrico y vigilancia constante para evitar que se autolesione. Según el psicólogo Kirk Heilbrun, quien participó del juicio como perito de la fiscalía, continúa en riesgo de suicidio.

PUBLICIDAD

El estado actual de Clancy y el antecedente del caso

Los abogados, encabezados por Kevin Reddington, afirmaron que Clancy sufrió alucinaciones auditivas y pensamientos intrusivos.

También señalaron que se había internado de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico poco antes de los hechos.

La defensa de Lindsay Clancy admite los homicidios de enero de 2023, pero atribuye el caso a psicosis posparto y sobremedicación (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La posibilidad de que Lindsay Clancy reciba cadena perpetua sin libertad condicional o quede internada por tiempo indefinido en un centro psiquiátrico centró la atención pública.

Tras dos días y diez horas de deliberación la semana pasada, el jurado retomó este lunes las discusiones bajo la supervisión del juez William Sullivan.

Los argumentos opuestos ante el jurado

El juez William Sullivan explicó al jurado que, según la ley de Massachusetts, una persona no es penalmente responsable si, por un trastorno mental, no tiene capacidad suficiente para comprender la ilegalidad de sus actos o para comportarse conforme a la ley.

PUBLICIDAD

La normativa estatal no exige que la enfermedad mental se ajuste a un diagnóstico médico formal.

La fiscal Jennifer Sprague sostuvo que Clancy actuó con deliberación. Dijo que envió a su esposo a hacer compras antes de cometer los crímenes y que, ya en el hospital, pidió un abogado.

Clancy permanece internada en el Hospital de Tewksbury con tratamiento psiquiátrico y vigilancia constante por riesgo de suicidio (Greg Derr/Pool via REUTERS)

También señaló que comenzó por los hijos mayores, quienes podrían resistirse más. “Ustedes saben, con certeza moral, que ella es culpable”, afirmó ante el jurado.

La defensa, en cambio, presentó testimonios del psiquiatra forense Phillip Resnick. Según su relato, Clancy sentía que una voz masculina le ordenaba matar a sus hijos y suicidarse, y que se sentía “como una marioneta”.

PUBLICIDAD

Los abogados también mencionaron la internación psiquiátrica previa y el deterioro que observaron desde septiembre de 2022.

Qué debe definir el jurado y las consecuencias legales

El jurado enfrenta cinco posibles veredictos: asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio con atenuantes, no culpable por falta de responsabilidad penal y no culpable.

Para una condena por asesinato, la fiscalía debe demostrar que Clancy cometió los hechos y que comprendía su gravedad legal y moral.

El homicidio involuntario figura como alternativa en caso de que el jurado no llegue a un acuerdo sobre las figuras más graves.

Los abogados de Clancy sostienen que sufrió alucinaciones auditivas, pensamientos intrusivos y una internación psiquiátrica previa (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Si el jurado determina que Clancy carecía de responsabilidad penal, la ley estatal prevé su internamiento en un centro psiquiátrico con revisiones periódicas para evaluar el riesgo de daños graves. El primer internamiento sería de seis meses y podría renovarse cada año, sin límite, si persiste el peligro.

PUBLICIDAD

Si el jurado la condena, el asesinato con premeditación se castiga con prisión perpetua sin libertad condicional. El homicidio con atenuantes podría suponer hasta 20 años de cárcel. Si la fiscalía no alcanza la prueba más allá de toda duda razonable, Clancy podría ser absuelta.

Debate social y atención a la salud mental materna

El caso generó manifestaciones de solidaridad frente al tribunal y reactivó el debate sobre el tratamiento de la salud mental materna en situaciones extremas.

La fiscal Sprague remarcó que el juicio “no trata sobre nuestro sistema de salud mental ni sobre cómo se trata a las mujeres”, sino sobre los hechos y la responsabilidad penal individual.

PUBLICIDAD