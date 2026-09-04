El Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema restablecer controles del Servicio Postal sobre el voto por correo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema que restablezca la norma del Servicio Postal sobre boletas enviadas por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema que restablezca una norma del Servicio Postal sobre las boletas enviadas por correo, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

CBS News informó que la administración de Donald Trump presentó una apelación de emergencia para suspender la orden temporal de la jueza federal Indira Talwani, que bloqueó durante 14 días partes de la regulación. El Gobierno busca que la medida vuelva a entrar en vigor mientras continúa la disputa judicial.

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El reclamo coincide con el comienzo del calendario de voto por correo. De acuerdo con The Washington Post, algunos municipios de Wisconsin ya enviaron sus papeletas; Carolina del Norte tenía previsto hacerlo el viernes y otros estados se preparaban para iniciar la distribución durante los días y semanas siguientes.

Los requisitos para estados y autoridades electorales

La norma del Servicio Postal de Estados Unidos exige a los estados y a las autoridades electorales locales someter a aprobación previa los diseños de los sobres del voto por correo (REUTERS/Daniel Cole)

La norma del Servicio Postal de Estados Unidos exige que los estados y las autoridades electorales locales presenten los diseños de los sobres utilizados para el voto por correo, incluidos los sobres de devolución, para obtener la aprobación previa de la agencia.

Los funcionarios electorales también deben crear cuentas en un portal electrónico, certificar que los diseños fueron autorizados y cargar los datos de cada persona que votará por correo. La información requerida incluye el nombre, la dirección y un código de barras único para el correo inteligente.

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The New York Times señaló que el Servicio Postal no podrá entregar boletas en los estados que no compartan esos datos electorales con la agencia federal.

La regulación dispone, además, que los empleados postales revisen los sobres para comprobar que cumplan con los nuevos estándares antes de aceptarlos.

Las remesas que no respeten las condiciones “no será aceptada y será devuelta” a las oficinas electorales, de acuerdo con la norma citada por CBS News.

Steven Monteith, vicepresidente ejecutivo del Servicio Postal, indicó en un documento judicial que el Portal Federal de Correo para Votaciones estaría disponible para uso voluntario “en algún momento de la próxima semana”.

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La apelación ante la Corte Suprema

El procurador general D. John Sauer sostuvo ante la Corte Suprema que la norma regula el correo federal y no la administración de las elecciones, y afirmó que no impedirá votar por correo (REUTERS/Mike Blake)

El procurador general D. John Sauer sostuvo que la disposición regula el correo federal y no la administración de las elecciones. En la presentación ante el máximo tribunal, afirmó: “La regulación del correo estadounidense —no de las elecciones federales— que establece la norma es claramente constitucional”.

Sauer argumentó que los estados no pueden utilizar el sistema postal federal para organizar comicios y, a la vez, cuestionar la potestad otorgada por el Congreso para establecer requisitos sobre el diseño de los sobres y la información de los destinatarios.

También aseguró que la regla no impediría que ningún ciudadano emitiera su voto por correo.

En otro tramo del escrito, el funcionario afirmó: “El Servicio Postal no realizará ninguna verificación de la elegibilidad de los votantes; su función se limita a garantizar que los sobres cumplan con los requisitos de diseño e información de la norma”.

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La administración sostiene que las exigencias son necesarias para impedir que el correo federal sea utilizado en casos de fraude electoral.

Sauer cuestionó la suspensión ordenada por Talwani porque, según afirmó, convierte en voluntarios los preparativos que los estados deben realizar. Advirtió que existe un “grave riesgo” de que algunas jurisdicciones no adopten a tiempo las medidas requeridas para cumplir con la norma.

Las objeciones de los estados y la urgencia del calendario

Los estados demandantes y organizaciones de derechos civiles sostienen que el Servicio Postal invadió facultades estatales para regular elecciones y que la medida requeriría autorización del Congreso (REUTERS/Daniel Cole)

La demanda contra la regulación fue presentada por dos docenas de estados gobernados por demócratas, organizaciones defensoras del derecho al voto y grupos de derechos civiles.

Los demandantes sostienen que el Servicio Postal invadió facultades estatales para regular las elecciones y que una medida de ese alcance requeriría autorización del Congreso.

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Talwani aceptó de manera provisoria esos argumentos. NBC News informó que la jueza consideró que los estados enfrentarían un perjuicio irreparable si debían cumplir una regulación posiblemente inconstitucional en un plazo prácticamente inviable.

La mayoría ya había encargado las boletas para el voto por correo, y algunos estados tenían la obligación legal de enviarlas durante la semana siguiente.

Durante una audiencia celebrada el jueves, Talwani expresó preocupación por el efecto que las nuevas exigencias podrían tener sobre los electores. La magistrada advirtió sobre una posible “privación masiva del derecho al voto” si los cambios provocaban obstáculos logísticos antes de noviembre, informó The New York Times.

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The Washington Post añadió que un denunciante federal anónimo alertó sobre el desarrollo acelerado y las pruebas insuficientes del sistema de verificación de boletas.

Un portavoz del Servicio Postal rechazó esa caracterización y sostuvo que el correo electoral será gestionado de forma segura y entregado de manera confiable.

La presentación ante la Corte Suprema resulta inusual desde el punto de vista procesal.

La administración ya apeló la orden de Talwani ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y recurrió al máximo tribunal antes de que la jueza resolviera si dictaría una medida cautelar preliminar de mayor duración.

La jueza Ketanji Brown Jackson, responsable de las solicitudes de emergencia provenientes de ese circuito, no concedió la suspensión administrativa inmediata que reclamaba el Gobierno. Sí ordenó a los estados y a las organizaciones que impugnan la norma responder antes del martes a las 10 de la mañana.

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La apelación es la segunda solicitud reciente de la administración Trump vinculada con sus planes para restringir el voto por correo. El 24 de agosto, la Corte Suprema suspendió un bloqueo contra la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, al considerar que la demanda era prematura y sin resolver el fondo de la controversia.