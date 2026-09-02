Caso Lindsay Clancy: el jurado sigue sin ponerse de acuerdo y el juez lo instó a considerar posturas opuestas

La falta de acuerdo unánime sobre la responsabilidad penal de Lindsay Clancy acerca el proceso a un posible juicio nulo (Pool vía REUTERS).

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El jurado del caso de Lindsay Clancy volvió a quedar sin veredicto tras cinco días de deliberaciones y deberá retomar el jueves 3 de septiembre sus discusiones en un tribunal de Plymouth, en Massachusetts.

El panel comunicó por segunda vez que no logra un acuerdo unánime sobre la responsabilidad penal de la exenfermera acusada de matar a sus tres hijos y de intentar quitarse la vida después del hecho en 2023. La defensa alega que actuó bajo una psicosis posparto, mientras que la fiscalía sostiene que era consciente de sus actos.

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La falta de consenso acerca el proceso a un posible juicio nulo, una salida que dejaría en manos de la fiscalía la decisión de impulsar un nuevo debate oral, retirar los cargos o buscar una negociación con la defensa, reportó Associated Press.

Los jurados pueden optar de manera unánime por cinco veredictos posibles: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable por homicidio en primer grado, culpable por homicidio en segundo grado o culpable por homicidio involuntario.

Si el proceso termina sin veredicto, se sumará a otros casos de alto perfil en Massachusetts con ese desenlace en los últimos años. El primer juicio de Emanuel Lopes en 2023, por el asesinato de un sargento de policía, y el de Karen Read en 2024, por la muerte de su novio, un policía de Boston, también terminaron sin acuerdo, precisó CBS News.

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El jurado debe definir en el caso Lindsay Clancy si corresponde un veredicto de insanía, no culpabilidad o culpabilidad por distintos cargos de homicidio (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

El juez apeló a la fórmula Tuey-Rodriguez tras un nuevo bloqueo del jurado

El juez William Sullivan envió nuevamente al jurado a deliberar después de recibir una nota similar a la del día anterior, en la que los 12 integrantes dijeron que no podían alcanzar una decisión unánime. Los miembros del jurado ya acumulan alrededor de 30 horas de deliberación, detalló The New York Times.

Asimismo, durante la audiencia, el magistrado leyó a los jurados una instrucción final conocida en Massachusetts como fórmula Tuey-Rodriguez o como “carga explosiva”, un último recurso para destrabar un bloqueo. Esta instrucción también se utilizó durante los procesos de Emanuel Lopes y Karen Read.

Sullivan les indicó que revisaran con seriedad las posiciones opuestas, aunque sin renunciar a sus propias convicciones y “considerar que es deseable que el caso se resuelva”. Luego agregó que nadie sabe si otro jurado es “más inteligente, más imparcial o más competente para decidirlo que ustedes”, recogió Associated Press.

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Rosanna Cavallaro, profesora de derecho de la Universidad de Suffolk, expresó a The New York Times que los jueces “caminan por una cuerda floja” cuando leen este tipo de instrucciones a un jurado bloqueado porque deben impulsar una decisión “sin que se sientan coaccionados por las críticas del juez”.

Según especialistas consultados por el mismo medio, algunos estados, entre ellos Massachusetts, modificaron estas instrucciones para suavizar su tono y reducir la presión sobre el jurado.

Aun así, quienes cuestionan este recurso advierten que puede empujar a los integrantes en minoría a ceder en sus convicciones, con el consiguiente riesgo de afectar la validez del veredicto.

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El juez William Sullivan ordenó que el jurado continuara las deliberaciones tras un segundo aviso de estancamiento y unas 30 horas de debate (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

Arrestaron a una mujer acusada de grabar al jurado afuera del tribunal

Tras finalizar el cuarto día de deliberaciones, Dawn Light, una enfermera retirada de 56 años, fue detenida y acusada de intimidación por grabar a los miembros del jurado cuando salían del tribunal.

Su abogada, Jennifer White, afirmó que todo se trató de “un malentendido” y que su clienta intentaba fotografiar a Clancy, no interactuar con los jurados.

El tribunal interrogó a Light sobre las razones por las que filmó al panel. “Para ver a Lindsay. Y la vi. La estaba recogiendo la camioneta”, aseguró la mujer.

La acusada se declaró no culpable y se le ordenó mantenerse alejada del tribunal, del jurado y de los testigos. Deberá volver a comparecer el 15 de octubre, informó CBS News.

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Antes de retomar las deliberaciones este miércoles, el juez Sullivan interrogó uno por uno a los miembros del jurado para determinar si habían presenciado algo que pudiera afectar su imparcialidad.

Además, advirtió al público que estaba prohibido grabar, seguir, contactar o interferir con los jurados.

La detención de Dawn Light por grabar afuera del tribunal sumó tensión al juicio de Lindsay Clancy y derivó en nuevas advertencias del juez (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

La defensa ve una señal favorable en la continuidad de las deliberaciones

Para la defensa, que el jurado aún no haya cerrado el debate mantiene abierta una posibilidad favorable.

“El hecho de que no hayan dicho que terminaron es muy alentador. Obviamente, están trabajando muy duro”, afirmó el abogado Kevin Reddington al cierre de la jornada del martes, según declaraciones recogidas por Associated Press.

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Consultado sobre qué piensa Clancy ante la posibilidad de afrontar un nuevo juicio, respondió este miércoles: “Por lo general, no hablo de lo que hablo con mis clientes”.

La analista legal de WBZ-TV, Jennifer Roman, manifestó: “Realmente no sabemos qué está pasando en esa sala del jurado y no sabemos con qué están lidiando”.

“Quizás hayan llegado a una decisión sobre la no culpabilidad por razón de demencia, pero no saben qué cargo. Quizás hayan decidido el cargo, pero no saben si es culpable o no culpable por razón de demencia, o si es una combinación de ambas cosas. Simplemente no lo sabemos”, explicó.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.