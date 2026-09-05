Tecno

WhatsApp está probando notificaciones de borradores: te avisará si dejaste mensajes sin enviar

La función está disponible actualmente en la versión beta 2.26.35.2 para Android

Whatsapp
WhatsApp prueba una notificación para recordar borradores sin enviar. (Reuters)
Guardar

WhatsApp comenzó a probar un sistema de notificaciones para recordar a los usuarios que dejaron mensajes sin enviar. La función, detectada en la versión beta de la aplicación para Android, busca resolver un problema habitual entre quienes utilizan el servicio de mensajería: escribir un texto, abandonar la conversación y olvidarlo por completo mientras queda guardado como borrador.

La novedad apareció en la versión 2.26.35.2 de WhatsApp beta para Android, disponible en Google Play Store, y por el momento solo está habilitada para un grupo limitado de participantes del programa de pruebas. El hallazgo fue reportado por el sitio especializado WABetaInfo, que tuvo acceso anticipado a la función.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el aviso de borradores en WhatsApp

Según la información recogida, cuando un usuario escribe un mensaje dentro de un chat y sale de la conversación sin enviarlo, WhatsApp continúa guardando ese texto como borrador, tal como sucede actualmente. La diferencia radica en que, si la persona cambia a otra aplicación del teléfono, el sistema programa el envío de una notificación para recordarle que tiene una respuesta pendiente.

Borradores de mensajes en Whatsapp
El aviso aparece un minuto después de cambiar a otra aplicación. (WABetaInfo)

El aviso se activa aproximadamente un minuto después de abandonar la conversación y cambiar a otra app. La notificación lleva el título “Tu borrador” e incluye el nombre del contacto correspondiente a la conversación inconclusa, de manera que el usuario identifica de inmediato a qué chat pertenece el mensaje sin enviar.

PUBLICIDAD

Al tocar la notificación, la aplicación abre directamente la conversación donde quedó el texto pendiente, lo cual permite retomarlo y enviarlo sin necesidad de buscar manualmente el chat entre la lista de conversaciones.

El complemento de un sistema ya existente

Este mecanismo se suma a otra característica que WhatsApp ya había incorporado con anterioridad: la etiqueta de borrador que se muestra dentro de la lista de conversaciones cuando el usuario escribió algo en un chat pero no lo envió. En ese caso, al abrir la aplicación, es posible identificar rápidamente qué conversación contiene un mensaje pendiente, junto con una breve vista previa del texto iniciado.

La notificación incluye el nombre del contacto con el mensaje pendiente. (Reuters)
La notificación incluye el nombre del contacto con el mensaje pendiente. (Reuters)

Con la nueva función, ese aviso ya no depende de que el usuario abra la aplicación para descubrirlo: el recordatorio aparecerá directamente en el panel de notificaciones del teléfono. Los motivos para no enviar un mensaje de inmediato pueden variar: desde el simple olvido hasta la indecisión sobre si conviene enviarlo, o la necesidad de revisar la redacción y el tono antes de mandarlo.

Por el momento, WhatsApp no confirmó una fecha concreta para la llegada de esta función a la versión estable de la aplicación. Sin embargo, su presencia en la fase beta sugiere que podría integrarse a la versión final en las próximas semanas. La compañía continúa las pruebas con un número reducido de usuarios, por lo que quienes cuenten con la última actualización beta instalada podrían no ver todavía la función habilitada en sus dispositivos.

WhatsApp refuerza su seguridad

Recientemente, WhatsApp activó tres nuevas funciones de seguridad para iOS y Android, con el objetivo de reforzar la protección de cuentas frente a hackeos, robos de identidad y estafas.

El proceso a realizar se denomina "Verificación en dos pasos".
La compañía también reforzó la verificación en dos pasos con contraseñas de ocho caracteres. (WhatsApp)

Los cambios incluyen la posibilidad de reemplazar el PIN numérico de la verificación en dos pasos por una contraseña de al menos ocho caracteres con letras y números, la incorporación de información contextual en llamadas de números desconocidos —como el país de origen o la cantidad de grupos en común— y la opción de configurar más de una clave de acceso para quienes usan la aplicación en varios dispositivos.

Estas herramientas se suman a otras iniciativas en desarrollo, entre ellas una alerta de estafa basada en aprendizaje automático local para detectar mensajes sospechosos sin enviar su contenido a servidores externos, además de una gestión avanzada de pagos y facturación y la creación de perfiles de administrador para canales con gran cantidad de miembros.

Temas Relacionados

WhatsappNotificacionesAplicacionesMensajes de WhatsappTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarrollaron una IA que puede leer el dolor en el rostro de los caballos: cómo funciona

Un equipo de la Universidad de Tel-Hai creó una plataforma con inteligencia artificial que clasifica el malestar equino mediante diversos videos con una precisión de hasta el 80%

Desarrollaron una IA que puede leer el dolor en el rostro de los caballos: cómo funciona

Qué funciones del celular se debe desactivar al salir de casa para prevenir hackeos

Bloqueos inesperados y un consumo excesivo de batería pueden ser señales de una intrusión no detectada

Qué funciones del celular se debe desactivar al salir de casa para prevenir hackeos

Sam Altman confirma que OpenAI creará un robot humanoide: “Todos deberían tener uno”

Estas declaraciones se suman a la reciente ampliación de la división de robótica de la empresa en San Francisco

Sam Altman confirma que OpenAI creará un robot humanoide: “Todos deberían tener uno”

“Logan no necesita decir nada, simplemente se lanza”, describe el director creativo sobre Marvel’s Wolverine

El responsable del proyecto reveló cuál es su momento favorito de todo el videojuego, y admitió que se trata de una escena breve y sin diálogo que el equipo reescribió una y otra vez hasta dar con la versión definitiva

“Logan no necesita decir nada, simplemente se lanza”, describe el director creativo sobre Marvel’s Wolverine

Los bancos están enfrentando un riesgo digital más preocupante que los ciberataques

Los cortes operativos por mantenimiento superan en frecuencia a los incidentes de seguridad, según Atentus

Los bancos están enfrentando un riesgo digital más preocupante que los ciberataques

DEPORTES

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

Tomás Etcheverry venció a Mariano Navone en el duelo de argentinos y avanzó a los octavos de final del US Open

Jugó el US Open, se retirará del tenis a fin de año tras ser N°6 del ranking y consiguió trabajo en el mundo de las finanzas

Mastantuono, a fondo: de la charla con Mourinho y los consejos de Batistuta, al retiro de Messi y el sueño de volver a la Selección

Michael Owen sobre las lesiones que frenaron su carrera: “No quiero imaginar lo que podría haber logrado”

TELESHOW

Ángel De Brito anticipa el fin de LAM y descarta dejar la televisión: "Me aburrí de hablar todos los días de Wanda, de Tini..."

Ángel De Brito anticipa el fin de LAM y descarta dejar la televisión: "Me aburrí de hablar todos los días de Wanda, de Tini..."

Moria Casán se emocionó al hablar del rol de su hija Sofía en la serie: "Me habita como mi ADN"

Quiénes son los ocho nuevos convocados para MasterChef Celebrity en Telefe

Rochi Igarzábal reveló el estremecedor momento que vivió tras la muerte de Ernestina Pais: “Me decía que estaba bien”

La mamá de Lowrdez de Bandana habló del hate que recibe su hija por su físico: “Lo veo a diario”

INFOBAE AMÉRICA

El salvadoreño Marcelo Arévalo llega al US Open con Mate Pavić y una cuenta pendiente que todavía marca su plan

El salvadoreño Marcelo Arévalo llega al US Open con Mate Pavić y una cuenta pendiente que todavía marca su plan

Jueza rechaza flexibilizar las medidas cautelares contra el hijo de un diputado panameño

La cancelación del TPS puede separar a más de 150,000 niños estadounidenses de sus familias salvadoreñas, advierte la organización WOLA

Venus podría albergar vida: un estudio reciente brinda un nuevo horizonte sobre posibles mundos habitables

El hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas y sábanas en la ruta hacia Chinautla elevó a más de 90 los casos registrados este año en Guatemala