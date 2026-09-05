WhatsApp está probando notificaciones de borradores: te avisará si dejaste mensajes sin enviar

WhatsApp prueba una notificación para recordar borradores sin enviar. (Reuters)

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WhatsApp comenzó a probar un sistema de notificaciones para recordar a los usuarios que dejaron mensajes sin enviar. La función, detectada en la versión beta de la aplicación para Android, busca resolver un problema habitual entre quienes utilizan el servicio de mensajería: escribir un texto, abandonar la conversación y olvidarlo por completo mientras queda guardado como borrador.

La novedad apareció en la versión 2.26.35.2 de WhatsApp beta para Android, disponible en Google Play Store, y por el momento solo está habilitada para un grupo limitado de participantes del programa de pruebas. El hallazgo fue reportado por el sitio especializado WABetaInfo, que tuvo acceso anticipado a la función.

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Cómo funciona el aviso de borradores en WhatsApp

Según la información recogida, cuando un usuario escribe un mensaje dentro de un chat y sale de la conversación sin enviarlo, WhatsApp continúa guardando ese texto como borrador, tal como sucede actualmente. La diferencia radica en que, si la persona cambia a otra aplicación del teléfono, el sistema programa el envío de una notificación para recordarle que tiene una respuesta pendiente.

El aviso aparece un minuto después de cambiar a otra aplicación. (WABetaInfo)

El aviso se activa aproximadamente un minuto después de abandonar la conversación y cambiar a otra app. La notificación lleva el título “Tu borrador” e incluye el nombre del contacto correspondiente a la conversación inconclusa, de manera que el usuario identifica de inmediato a qué chat pertenece el mensaje sin enviar.

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Al tocar la notificación, la aplicación abre directamente la conversación donde quedó el texto pendiente, lo cual permite retomarlo y enviarlo sin necesidad de buscar manualmente el chat entre la lista de conversaciones.

El complemento de un sistema ya existente

Este mecanismo se suma a otra característica que WhatsApp ya había incorporado con anterioridad: la etiqueta de borrador que se muestra dentro de la lista de conversaciones cuando el usuario escribió algo en un chat pero no lo envió. En ese caso, al abrir la aplicación, es posible identificar rápidamente qué conversación contiene un mensaje pendiente, junto con una breve vista previa del texto iniciado.

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La notificación incluye el nombre del contacto con el mensaje pendiente. (Reuters)

Con la nueva función, ese aviso ya no depende de que el usuario abra la aplicación para descubrirlo: el recordatorio aparecerá directamente en el panel de notificaciones del teléfono. Los motivos para no enviar un mensaje de inmediato pueden variar: desde el simple olvido hasta la indecisión sobre si conviene enviarlo, o la necesidad de revisar la redacción y el tono antes de mandarlo.

Por el momento, WhatsApp no confirmó una fecha concreta para la llegada de esta función a la versión estable de la aplicación. Sin embargo, su presencia en la fase beta sugiere que podría integrarse a la versión final en las próximas semanas. La compañía continúa las pruebas con un número reducido de usuarios, por lo que quienes cuenten con la última actualización beta instalada podrían no ver todavía la función habilitada en sus dispositivos.

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WhatsApp refuerza su seguridad

Recientemente, WhatsApp activó tres nuevas funciones de seguridad para iOS y Android, con el objetivo de reforzar la protección de cuentas frente a hackeos, robos de identidad y estafas.

La compañía también reforzó la verificación en dos pasos con contraseñas de ocho caracteres. (WhatsApp)

Los cambios incluyen la posibilidad de reemplazar el PIN numérico de la verificación en dos pasos por una contraseña de al menos ocho caracteres con letras y números, la incorporación de información contextual en llamadas de números desconocidos —como el país de origen o la cantidad de grupos en común— y la opción de configurar más de una clave de acceso para quienes usan la aplicación en varios dispositivos.

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Estas herramientas se suman a otras iniciativas en desarrollo, entre ellas una alerta de estafa basada en aprendizaje automático local para detectar mensajes sospechosos sin enviar su contenido a servidores externos, además de una gestión avanzada de pagos y facturación y la creación de perfiles de administrador para canales con gran cantidad de miembros.