Wall Street cerró con bajas por el informe de empleo en Estados Unidos que eleva la apuestas para un alza de tasas

El Departamento de Trabajo informó que Estados Unidos sumó 162.000 empleos en agosto, por encima de las previsiones, y mantuvo la tasa de desempleo en 4,1%. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja este viernes y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que el gobierno sumó 162.000 empleos en agosto, una cifra que superó ampliamente las previsiones y que abre la puerta a que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés este mes.

El índice S&P 500 retrocedió 0,4%, aunque logró cerrar la semana con una ganancia moderada. El Dow Jones Industrial Average cayó 0,5% y el Nasdaq Composite perdió 0,3%.

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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que la economía sumó 162.000 puestos de trabajo en agosto, una cifra que superó ampliamente los 65.000 empleos que esperaban los analistas consultados por FactSet. El organismo también revisó al alza los datos de junio y julio en 55.000 empleos combinados, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1%.

Wall Street espera que la Fed suba las tasas de interés antes de que termine el año en un esfuerzo por enfriar la inflación, que se mantiene elevada por el alza del precio del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y sigue muy por encima de 3%. La Fed tiene como meta declarada llevar la inflación a 2%.

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El repunte inesperado de la contratación podría darles a los responsables de política monetaria del banco central margen para elevar la tasa de referencia de corto plazo en la próxima reunión, dentro de menos de dos semanas. Un mercado laboral más sólido, sin embargo, complica el equilibrio que debe sostener la Fed entre respaldar el crecimiento del empleo y contener la inflación.

Las expectativas de una suba de tasas de la Fed en septiembre treparon a 60,4% después de la publicación del informe de empleo, según CME FedWatch. (REUTERS/Jeenah Moon)

Terry Sandven, estratega jefe de renta variable en U.S. Bank Asset Management Group, señaló: “El informe de empleo de hoy sí inclina la balanza hacia una suba de tasas por parte de la Fed”. Sandven aclaró, sin embargo, que un aumento “no es una conclusión inevitable”.

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Las expectativas de una suba de tasas en septiembre subieron a 60,4% este viernes tras la publicación del informe de empleo, frente al 49,4% del jueves y al 57% de una semana atrás, según datos de CME FedWatch.

Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial, sostuvo: “Dada la fortaleza del informe de nóminas, una suba de tasas el 16 de septiembre parece cada vez más probable”. Roach agregó: “Irónicamente, una suba de tasas podría generar menos volatilidad en el mercado que otra reunión en la que los responsables de política decidan no modificarlas”.

Los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja tras un informe de empleo que reforzó la expectativa de una suba de tasas de la Fed en septiembre. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, planteó: “Con el informe de IPC de agosto ya en el radar, la pregunta es si el impacto combinado de una contratación más fuerte de lo esperado y un fuerte viento de cola inflacionario empujará a los responsables de política hacia el punto de inflexión de subir las tasas este mes”.

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El gobierno estadounidense difundirá las cifras de inflación de agosto el 11 de septiembre, poco antes de que concluya la próxima reunión del comité de política monetaria de la Fed, prevista para el 16 de septiembre. El índice de precios al consumidor (IPC), que mide los costos para los consumidores, se prevé que muestre una suba de 3,4% en agosto, el mismo ritmo que en julio. La inflación se mantiene por encima de 3% desde hace la mayor parte del año.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo la semana pasada en el simposio económico anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming, que la inflación no había mostrado una mejora suficiente y que la entidad podría tener “más trabajo por hacer”, una señal de que evalúa una suba de tasas en la próxima reunión.

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El jueves, el gobernador de la Fed Christopher Waller afirmó que, si los nuevos datos de la semana próxima muestran que la inflación se enfría, “estaría inclinado” a mantener sin cambios la tasa de referencia del banco central. Waller agregó que, si los datos muestran una inflación más elevada, evaluaría una suba.

Los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos, que habían cedido en los últimos días, subieron mientras el mercado de bonos evaluaba las implicancias del informe de empleo.

La inflación en Estados Unidos se mantiene por encima de 3% y la Fed sigue enfocada en llevarla a su meta de 2%. (REUTERS/Shannon Stapleton TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que influye sobre las tasas hipotecarias, subió a 4,78% desde 4,77% al cierre del jueves. Viene en ascenso constante durante el año y llegó a ubicarse en 4,20% a comienzos de 2026.

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El rendimiento del bono a dos años, que sigue de cerca las expectativas sobre los movimientos de tasas de la Fed, subió a 4,37% desde 4,34%. También se ubica muy por encima de los niveles de comienzos de 2026, cuando había llegado a 3,50%.

Las ganancias en el sector tecnológico ayudaron a limitar las caídas en otros rubros este viernes. Nvidia subió 0,8%, Advanced Micro Devices sumó 4,7%, Sandisk saltó 11,9% y Micron Technology avanzó 6,1%.

Lululemon Athletica se hundió 17,4%, la mayor caída entre las acciones del S&P 500, después de que la cadena minorista reportó ingresos trimestrales por debajo de las estimaciones de los analistas y volvió a recortar sus proyecciones para todo el año fiscal.

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En conjunto, el S&P 500 cayó 29,11 puntos hasta 7.718,60 unidades. El Dow retrocedió 271,86 puntos hasta 53.414,25, y el Nasdaq perdió 77,07 puntos hasta cerrar en 26.506,99. Los mercados de Europa y Asia terminaron la jornada con resultados dispares.

El petróleo subió el viernes y sumó a la fuerte escalada de precios registrada a comienzos de semana, mientras se intensifica la guerra de seis meses entre Estados Unidos e Irán. Irán disparó contra Kuwait el jueves en represalia por los bombardeos estadounidenses de días anteriores, y el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado.

El precio del Brent, la referencia internacional, subió 0,8% y cerró en USD 96,28 el barril. El crudo estadounidense de referencia avanzó 0,2% y cerró en USD 91,48 el barril. En la semana, ambos acumulan subas de 9,2% y 9,7%, respectivamente.

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Los precios de la nafta en Estados Unidos serán este fin de semana los más altos registrados para esta época del año, según la American Automobile Association (AAA).

El gasoil alcanzó el viernes un máximo histórico para cualquier época del año, al dispararse a un promedio de USD 5,85 por galón (USD 1,55 por litro). Como el gasoil se utiliza en buena parte de las redes de transporte de carga y distribución, sus subas elevan los costos de transporte de una amplia lista de bienes de consumo, un golpe de precios que puede trasladarse a los consumidores. Los mercados bursátiles estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el feriado de Labor Day.