Google actualiza Chrome y corrige 12 fallos de seguridad para Windows, Mac y Linux

Chrome distribuye la versión 152.0.7977.82/.83 para Windows y macOS, y la 152.0.7977.82 para Linux. (Europa Press)

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Google lanzó una nueva actualización de seguridad para Chrome que corrige un total de 12 vulnerabilidades en las versiones del navegador para Windows, Mac y Linux. Entre los fallos solucionados se encuentra uno de gravedad alta que ya está siendo explotado de forma activa en ataques reales, según confirmó la compañía en un aviso de seguridad publicado el 3 de septiembre en el blog oficial de Google.

La nueva versión corresponde a la 152.0.7977.82/.83 para Windows y macOS, y a la 152.0.7977.82 para Linux. El despliegue se realiza de manera gradual, por lo que no todos los usuarios recibirán la actualización de forma simultánea. Para comprobar si ya está disponible, basta con abrir el menú de tres puntos verticales en la esquina superior derecha del navegador, seleccionar Ayuda y luego Información de Google Chrome, donde figura el número de versión instalado.

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Un fallo que permite ejecutar código malicioso

La vulnerabilidad más relevante de este parche está identificada como CVE-2026-85046 y afecta al motor V8, el componente de Chrome encargado de ejecutar JavaScript y WebAssembly. Se trata de un problema de tipo “type confusion”, una categoría de fallo que provoca que el software interprete de forma incorrecta determinados objetos en la memoria del sistema.

Google no reveló detalles técnicos del exploit para proteger a los usuarios mientras se completa el parche. (Reuters)

En determinadas circunstancias, esta confusión puede derivar en una corrupción de memoria que un atacante podría aprovechar para ejecutar código arbitrario dentro del sandbox del navegador, a través de una página HTML manipulada con ese propósito.

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Dado que V8 procesa el código JavaScript de prácticamente todas las páginas web visitadas, una página especialmente diseñada podría explotar el fallo para introducir código malicioso en el proceso del navegador. El aislamiento propio de Chrome añade una capa adicional de protección, aunque no elimina el riesgo mientras la vulnerabilidad continúe activa.

El descubrimiento del fallo corresponde al investigador de seguridad Salvatore Gulizia, quien recibió una recompensa de 1.000 dólares por reportarlo. Google decidió no divulgar detalles técnicos sobre el funcionamiento del exploit hasta que la mayoría de los usuarios haya recibido el parche correspondiente, una práctica habitual de la compañía para evitar facilitar el trabajo a otros atacantes mientras se completa la actualización.

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El fallo permite ejecutar código malicioso dentro del sandbox mediante una página HTML manipulada. (Reuters)

Además de la falla en V8, la actualización soluciona otras vulnerabilidades de gravedad alta relacionadas con distintos componentes del navegador, entre ellos WebGL, DevTools, Skia, CacheStorage y Network. En total, el paquete de seguridad reúne 12 correcciones, la mayoría clasificadas con ese mismo nivel de severidad. El listado completo de las vulnerabilidades corregidas puede consultarse en el sitio oficial de Google.

Sexto fallo de día cero en 2026

CVE-2026-85046 representa el sexto fallo de día cero que Google corrige en Chrome durante 2026 que fue explotado activamente antes de contar con un parche disponible. La frecuencia de este tipo de incidentes refuerza la recomendación de mantener el navegador actualizado de manera constante, incluso cuando no se detecten señales de mal funcionamiento.

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La vulnerabilidad también afecta a otros navegadores construidos sobre el motor Chromium, como Microsoft Edge, Brave, Opera y Vivaldi, por lo que Google recomienda actualizar cualquiera de estas aplicaciones a su versión más reciente lo antes posible.

La actualización también corrige vulnerabilidades en WebGL, DevTools, Skia, CacheStorage y Network. (Europa Press)

Qué datos envía Chrome y cómo gestionarlos

Más allá de las actualizaciones de seguridad, Chrome recopila y transmite información del usuario cada vez que este escribe en la barra de direcciones del navegador. Cuando la opción “Mejorar las sugerencias de búsqueda” está activa, el navegador envía el texto ingresado en tiempo real, la dirección IP, cookies y la URL de la página visitada al buscador predeterminado, con el fin de ofrecer resultados de autocompletado más precisos.

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El sistema, sin embargo, bloquea de forma automática el envío de datos sensibles, como contraseñas, nombres de archivos locales o rutas HTTPS completas, para evitar que esa información llegue al buscador.

Los usuarios pueden gestionar estas opciones desde la configuración del navegador, tanto en computadoras como en dispositivos móviles. En equipos de escritorio, el control se encuentra en el apartado Tú y Google dentro de Configuración, mientras que en Android e iOS se administra desde los Servicios de Google. Asimismo, quienes sincronizan su historial de navegación con una cuenta de Google pueden eliminar URLs específicas para que no influyan en futuras sugerencias, dado que ese historial se almacena por un plazo de hasta un año.

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