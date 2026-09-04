Caso Lindsay Clancy: el juez se niega a excluir al jurado disidente que traba el veredicto

El juez William Sullivan rechazó excluir al jurado disidente en el juicio de Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos.

Guardar

El juez William Sullivan rechazó este viernes el pedido de la defensa de Lindsay Clancy para excluir a un integrante del jurado que, según los abogados de la acusada, es el único obstáculo para un veredicto de no culpable en la causa por el asesinato de sus tres hijos. El panel acumula aproximadamente 36 horas de debate a lo largo de siete días sin llegar a un acuerdo.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Massachusetts. El caso despertó un amplio interés público desde su inicio y, según la cobertura de The New York Times, la audiencia de este viernes 4 de septiembre estuvo centrada en una discusión sobre el funcionamiento interno del jurado. El asunto, poco frecuente, expuso de forma inédita las divisiones dentro de la sala de deliberaciones.

PUBLICIDAD

El juez rechazó apartar al jurado disidente en el juicio de Lindsay Clancy

La crisis dentro del jurado se desencadenó el jueves, cuando el presidente del panel envió una nota al juez Sullivan con información poco habitual: uno de los 12 integrantes había reconocido sus dudas sobre el caso, pero se negaba a aplicar las instrucciones judiciales sobre la duda razonable.

En el sistema penal estadounidense, condenar a alguien exige que el jurado esté plenamente convencido de su culpabilidad. Si algún integrante tiene dudas fundadas, tiene la obligación de votar por la absolución. Ese principio se conoce como duda razonable, y fue justamente su incumplimiento lo que el presidente del panel puso en conocimiento del magistrado.

PUBLICIDAD

La discusión central del jurado giró sobre la aplicación de la duda razonable en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Massachusetts. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

El abogado defensor Kevin Reddington aprovechó esa nota para pedir al juez que desvinculara a ese integrante del panel. La fiscalía se opuso. Sullivan rechazó la solicitud con un argumento claro, según consigna Associated Press: “No siento que sea correcto tomar partido por uno u otro lado de las deliberaciones. No siento que sea apropiado decir: ‘Estoy de acuerdo con un jurado o con los otros once’”.

Tras ese rechazo, el magistrado convocó a cada integrante del jurado de forma individual, los interrogó en privado sobre su disposición a seguir las instrucciones y leyó nuevamente las pautas sobre la duda razonable antes de ordenar que el panel retomara las deliberaciones.

PUBLICIDAD

El jurado del caso Lindsay Clancy lleva siete días de deliberaciones y cerca de 36 horas de debate sin alcanzar un veredicto. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS/File Photo)

Por primera vez en el transcurso del juicio, Lindsay Clancy fue llevada en silla de ruedas hasta el frente de la sala para participar de una conversación reservada con el juez. Reddington empujó la silla y luego explicó ante los periodistas: “Tiene derecho a saber qué está pasando”.

Este viernes, al iniciar la séptima jornada, Reddington reiteró el pedido para excluir al integrante disidente. Sullivan volvió a negárselo.

Qué se sabe sobre la división del jurado y las deliberaciones

Según informó The New York Times, la defensa indicó que el jurado estaba dividido 11 a 1, con la mayoría inclinada hacia la absolución de Clancy. Sin embargo, no quedó establecido si esa posición abarcaba todos los cargos del expediente: asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Cada uno implica distintos niveles de intencionalidad y conlleva penas diferentes.

PUBLICIDAD

El panel ya comunicó en dos ocasiones al juez Sullivan que no lograba alcanzar un acuerdo unánime. Al llegar al séptimo día de debate, este viernes los jurados llevaban cerca de 36 horas de deliberaciones, casi la mitad de ese tiempo transcurrido desde la primera notificación de desacuerdo, según información de The New York Times.

De qué se acusa a Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos

Clancy, exenfermera de 36 años especializada en partos y obstetricia, no niega haber estrangulado a sus hijos Cora, Dawson y Callan Clancy, de 5 años, 3 años y 8 meses respectivamente, en el sótano de su vivienda en 2023.

Después de los hechos, Clancy intentó quitarse la vida. El intento le provocó una parálisis de la cintura hacia abajo y desde entonces se desplaza en silla de ruedas.

PUBLICIDAD

La defensa de Lindsay Clancy sostuvo que el jurado estaba dividido 11 a 1, con una mayoría inclinada hacia la absolución. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Las dos posturas del juicio son opuestas. La defensa sostiene que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto —una condición psiquiátrica grave que puede alterar de forma severa la percepción de la realidad— y que ese trastorno afectó su capacidad de comprender sus actos y, por tanto, su responsabilidad penal.

La fiscalía, en cambio, afirma que Clancy actuó con plena conciencia: según los fiscales, organizó una serie de encargos para que su entonces esposo saliera de la casa antes de los asesinatos, lo que demostraría planificación deliberada. Los fiscales también pusieron en duda la gravedad del intento de suicidio posterior.

PUBLICIDAD

Qué puede ocurrir si el jurado no alcanza un veredicto en el caso Clancy

Si el jurado no logra ponerse de acuerdo, el juez Sullivan puede declarar la nulidad del juicio, lo que en el sistema legal estadounidense se conoce como mistrial. Esa declaración no implica ni condena ni absolución: simplemente pone fin al proceso en curso.

En ese escenario, según informa la Associated Press, los fiscales de Massachusetts deberán tomar una decisión: impulsar un nuevo juicio con un jurado diferente, retirar los cargos o negociar un acuerdo de culpabilidad con la defensa.

Si el jurado no alcanza un acuerdo, el juez puede declarar un mistrial y los fiscales de Massachusetts deberán definir si impulsan un nuevo juicio, retiran los cargos o negocian un acuerdo. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Si, en cambio, el jurado determina que Clancy fue penalmente responsable de sus actos, podría condenarla por asesinato en primer grado, en segundo grado o por homicidio involuntario, según el grado de intencionalidad que consideren probado. Una absolución, por su parte, no la dejaría necesariamente en libertad: un juez podría ordenar su internación en un centro de salud mental si una evaluación concluye que representa un riesgo para la seguridad pública.

PUBLICIDAD

Por qué el caso de Lindsay Clancy genera atención en Estados Unidos

El juicio se transmitió en directo y convocó a periodistas y público en la sala del tribunal de Plymouth desde las primeras jornadas. Más allá del impacto inmediato del caso, el proceso abrió un debate más amplio sobre la salud mental materna después del parto y sobre los alcances de la responsabilidad penal ante trastornos psiquiátricos graves.

El expediente plantea preguntas que el sistema judicial estadounidense no ha resuelto de forma uniforme: hasta qué punto una condición médica puede modificar la imputabilidad de una persona, y qué papel corresponde a los jurados —ciudadanos comunes sin formación jurídica— al evaluar ese tipo de argumentos.

PUBLICIDAD

Con el jurado aún en deliberaciones y la posibilidad de un mistrial cada vez más presente, el caso de Lindsay Clancy permanece abierto y sin resolución hasta el momento.

Si usted o alguien cercano necesita ayuda, en Estados Unidos está disponible la línea nacional de crisis al 988, por llamada o mensaje de texto.