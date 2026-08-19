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Donald Trump nomina a la doctora Heidi Overton para dirigir la FDA

La asesora de política interna de la Casa Blanca fue elegida tras la salida de Marty Makary en mayo y deberá obtener el aval del Senado, donde los republicanos tienen mayoría

Heidi Overton integró el America First Policy Institute y hoy ocupa la subdirección del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca (AP foto/Jacquelyn Martin).
Heidi Overton integró el America First Policy Institute y hoy ocupa la subdirección del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca (AP foto/Jacquelyn Martin).
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Donald Trump nominó a la doctora Heidi Overton, asesora clave de la Casa Blanca, para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tras la salida del doctor Marty Makary. El anuncio se conoció a través de una publicación del mandatario en Truth Social.

En su mensaje, Trump elogió a Overton como una figura central de su gestión: “Heidi ha sido una ESTRELLA DE ROCK en mi Administración, donde ha trabajado directamente con el Secretario Kennedy, el Dr. Oz y su equipo para impulsar la Agenda de Salud MÁS TRANSFORMADORA de la historia”.

Es conocida por abordar los problemas más complejos y brindarme soluciones que benefician al país. ‘¡Heidi siempre tiene razón!’, dijo recientemente el Secretario Kennedy en el Despacho Oval. Necesitamos su liderazgo en la FDA ahora para garantizar que Estados Unidos siga siendo líder mundial en descubrimientos científicos y curas", escribió.

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El presidente sostuvo que Overton trabajará con Kennedy y con el doctor Mehmet Oz para avanzar con curas más rápidas, mayor innovación estadounidense, reformas importantes de los ensayos clínicos y precios más bajos de los medicamentos.

Según un alto funcionario citado por NBC News, la nominada fue la tercera opción de Trump para el cargo. El excongresista republicano Brad Wenstrup rechazó la propuesta y el comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, también declinó por razones personales y familiares.

Heidi Overton reemplazaría a Marty Makary, que dejó la FDA tras choques con la Casa Blanca por el vapeo y las píldoras abortivas (REUTERS/Jonathan Ernst).
Heidi Overton reemplazaría a Marty Makary, que dejó la FDA tras choques con la Casa Blanca por el vapeo y las píldoras abortivas (REUTERS/Jonathan Ernst).

La nominación y el perfil de Overton

La formación de Heidi Overton incluye estudios de medicina en la Universidad de Nuevo México y un doctorado en investigación clínica en Johns Hopkins. Antes de sumarse a la administración Trump, se desempeñó en el America First Policy Institute, donde fue vicepresidenta y jefa de políticas, reportó Associated Press.

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Actualmente forma parte del equipo de política interna de la Casa Blanca en la subdirección del Consejo de Política Nacional. Overton participa con frecuencia en anuncios sobre temas de salud y respaldó varias de las principales iniciativas sanitarias del presidente, entre ellas la reducción del calendario de vacunación infantil.

Durante un acto en la Oficina Oval, cuestionó a los estados gobernados por demócratas que, según dijo, siguen lineamientos de entidades externas como la Academia Estadounidense de Pediatría y mantienen recomendaciones de vacunación que considera “obsoletas”.

Para asumir al frente de la FDA, Overton necesita la confirmación del Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen una mayoría. El proceso incluirá una comparecencia ante el comité de salud de la cámara alta, presidido por el senador republicano Bill Cassidy, médico por formación y crítico de decisiones recientes de Trump.

La nominación de Heidi Overton para la FDA requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría (REUTERS/Jonathan Ernst).
La nominación de Heidi Overton para la FDA requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría (REUTERS/Jonathan Ernst).

Lo que recibe de la anterior administración de la FDA

De acuerdo con NBC News, Overton reemplazaría a Marty Makary, quien dejó el cargo en mayo tras choques con la Casa Blanca por la política sobre vapeo y el acceso a píldoras abortivas.

La doctora deberá manejar las tensiones entre las prioridades de Donald Trump, el impulso antirregulatorio de sectores republicanos y la agenda sanitaria de Robert F. Kennedy Jr., precisó Associated Press.

Al mismo tiempo, tras la salida de Makary, diversas cuestiones quedaron sin resolver, entre ellas trabajos sobre vacunas contra el COVID-19, antidepresivos, alimentos ultraprocesados, péptidos, productos de nicotina y cigarrillos electrónicos.

Por otro lado, se espera que la industria farmacéutica presione por cambios después de rechazos y revisiones de tratamientos biotecnológicos para enfermedades raras. Según Associated Press, Makary intentó responder con programas para simplificar o acelerar aprobaciones, aunque esas medidas abrieron nuevos problemas dentro de la agencia.

La nominación de Overton también coincide con un momento sensible en seguridad alimentaria: la agencia investiga dos brotes recientes, uno de Cyclospora asociado a lechuga contaminada, que enfermó a miles de personas, y otro de salmonela vinculado a pimientos jalapeños en varios estados.

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