Trump destituyó al titular de la Administración de Alimentos y Medicamentos

Marty Makary, excomisionado de la FDA, tras anunciarse su salida del cargo. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la salida de Marty Makary como comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), después de 13 meses en el cargo. El mensaje oficial puso fin a semanas de rumores sobre la continuidad del funcionario, que enfrentó una presión sostenida, desacuerdos tanto dentro del Gobierno como desde sectores externos vinculados a la salud y la industria farmacéutica.

Trump publicó en sus redes sociales: “Quiero dar las gracias al doctor Marty Makary por el trabajo que ha realizado en la FDA. Se han logrado grandes avances bajo su liderazgo. Ha sido un trabajador, respetado por todos, y seguirá teniendo una carrera en el ámbito de la medicina”.

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Durante su etapa al frente de la FDA, Makary, cirujano y excolaborador de Fox News, cadena de noticias estadounidense, se distinguió por su postura crítica frente al estamento médico y por impulsar reformas en la agencia. Según sus propias palabras, implementó “cincuenta reformas”.

La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Silver Spring, Maryland. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

En su mensaje de despedida, divulgado por Trump en Truth Social, el excomisionado expresó estar “extremadamente orgulloso” de haber reducido plazos de revisión de medicamentos de un año a 1 o 2 meses y de haber elaborado nuevas pautas sobre productos psicodélicos avanzados. También promovió alternativas paramédicas para ampliar el acceso a tratamientos y reestructuró procesos internos de la agencia.

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La dimisión se produce tras meses de presión desde distintos sectores. Entre los motivos principales figura su negativa a aprobar la venta de cigarrillos electrónicos saborizados, lo que provocó confrontación con el presidente. La administración consideró que esa posición dificultaba las relaciones con sectores conservadores y con la industria tabacalera.

El funcionario también fue cuestionado por su gestión de la regulación de la píldora abortiva mifepristona. Grupos antiaborto expresaron su malestar por la demora en la actualización de normativas sobre dicho medicamento, lo que incrementó el descontento entre aliados clave del oficialismo.

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Trump designa a Kyle Diamantas como comisionado interino de la FDA, quien asume sin contar con título en medicina. (EP)

Representantes de compañías farmacéuticas y asociaciones médicas también manifestaron su desacuerdo con las reformas internas, señalando que los cambios en los procedimientos de aprobación de medicamentos alteraban prácticas tradicionales y carecían de consenso dentro del sector.

El ambiente en la FDA se tornó inestable en los últimos meses, con frecuentes cambios en los altos cargos directivos y divisiones internas respecto al rumbo de la política sanitaria. El contexto de elecciones intermedias intensificó la presión para buscar un liderazgo más alineado con las prioridades del Ejecutivo.

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Para cubrir la vacante de manera interina, Trump designó a Kyle Diamantas, quien ya formaba parte de la agencia. El presidente lo describió como “una persona con mucho talento”, aunque no cuenta con título de medicina. Este relevo ocurre en medio de otros cambios recientes en el equipo de salud del Gobierno y mientras se espera que el Senado confirme a un nuevo titular permanente.

La salida del comisionado es la cuarta de alto perfil en el año dentro de la administración Trump. Le precedieron las de Kristi Noem y Pam Bondi, exsecretarias de Seguridad Nacional y Justicia, respectivamente, y la de Lori Chavez DeRemer, quien dimitió como responsable de Trabajo en medio de una investigación por mala conducta.

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(Con información de Europa Press, AFP y CNN)