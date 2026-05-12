Estados Unidos

Trump destituyó al titular de la Administración de Alimentos y Medicamentos

La dimisión de Marty Makary intensifica los desafíos internos, en medio de cambios directivos, presiones de la industria farmacéutica y divisiones políticas sobre el rumbo de la agencia

Guardar
Marty Makary, excomisionado de la FDA, tras anunciarse su salida del cargo. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Marty Makary, excomisionado de la FDA, tras anunciarse su salida del cargo. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la salida de Marty Makary como comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), después de 13 meses en el cargo. El mensaje oficial puso fin a semanas de rumores sobre la continuidad del funcionario, que enfrentó una presión sostenida, desacuerdos tanto dentro del Gobierno como desde sectores externos vinculados a la salud y la industria farmacéutica.

Trump publicó en sus redes sociales: “Quiero dar las gracias al doctor Marty Makary por el trabajo que ha realizado en la FDA. Se han logrado grandes avances bajo su liderazgo. Ha sido un trabajador, respetado por todos, y seguirá teniendo una carrera en el ámbito de la medicina”.

PUBLICIDAD

Durante su etapa al frente de la FDA, Makary, cirujano y excolaborador de Fox News, cadena de noticias estadounidense, se distinguió por su postura crítica frente al estamento médico y por impulsar reformas en la agencia. Según sus propias palabras, implementó “cincuenta reformas”.

La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Silver Spring, Maryland. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)
La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Silver Spring, Maryland. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

En su mensaje de despedida, divulgado por Trump en Truth Social, el excomisionado expresó estar “extremadamente orgulloso” de haber reducido plazos de revisión de medicamentos de un año a 1 o 2 meses y de haber elaborado nuevas pautas sobre productos psicodélicos avanzados. También promovió alternativas paramédicas para ampliar el acceso a tratamientos y reestructuró procesos internos de la agencia.

PUBLICIDAD

La dimisión se produce tras meses de presión desde distintos sectores. Entre los motivos principales figura su negativa a aprobar la venta de cigarrillos electrónicos saborizados, lo que provocó confrontación con el presidente. La administración consideró que esa posición dificultaba las relaciones con sectores conservadores y con la industria tabacalera.

El funcionario también fue cuestionado por su gestión de la regulación de la píldora abortiva mifepristona. Grupos antiaborto expresaron su malestar por la demora en la actualización de normativas sobre dicho medicamento, lo que incrementó el descontento entre aliados clave del oficialismo.

Trump designa a Kyle Diamantas como comisionado interino de la FDA, quien asume sin contar con título en medicina. (EP)
Trump designa a Kyle Diamantas como comisionado interino de la FDA, quien asume sin contar con título en medicina. (EP)

Representantes de compañías farmacéuticas y asociaciones médicas también manifestaron su desacuerdo con las reformas internas, señalando que los cambios en los procedimientos de aprobación de medicamentos alteraban prácticas tradicionales y carecían de consenso dentro del sector.

El ambiente en la FDA se tornó inestable en los últimos meses, con frecuentes cambios en los altos cargos directivos y divisiones internas respecto al rumbo de la política sanitaria. El contexto de elecciones intermedias intensificó la presión para buscar un liderazgo más alineado con las prioridades del Ejecutivo.

Para cubrir la vacante de manera interina, Trump designó a Kyle Diamantas, quien ya formaba parte de la agencia. El presidente lo describió como “una persona con mucho talento”, aunque no cuenta con título de medicina. Este relevo ocurre en medio de otros cambios recientes en el equipo de salud del Gobierno y mientras se espera que el Senado confirme a un nuevo titular permanente.

La salida del comisionado es la cuarta de alto perfil en el año dentro de la administración Trump. Le precedieron las de Kristi Noem y Pam Bondi, exsecretarias de Seguridad Nacional y Justicia, respectivamente, y la de Lori Chavez DeRemer, quien dimitió como responsable de Trabajo en medio de una investigación por mala conducta.

(Con información de Europa Press, AFP y CNN)

Temas Relacionados

Administración de Alimentos y MedicamentosDonald TrumpIndustria FarmacéuticaEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué reglas cambian en los aeropuertos de EE.UU. durante el Mundial 2026: documentos aceptados, objetos prohibidos y nuevas medidas de seguridad

El evento deportivo implicará una serie de disposiciones inéditas para quienes embarquen en vuelos nacionales e internacionales, desde la presentación de credenciales especiales hasta la restricción de ciertos artículos en el equipaje

Qué reglas cambian en los aeropuertos de EE.UU. durante el Mundial 2026: documentos aceptados, objetos prohibidos y nuevas medidas de seguridad

Tragedia en el Bronx: muere un niño de un año en el incendio de un edificio residencial

El fuego se inició en el segundo piso. Hay otras siete personas heridas, entre ellas dos gemelos de seis años, hermanos de la víctima, que permanecen en estado crítico

Tragedia en el Bronx: muere un niño de un año en el incendio de un edificio residencial

Amazon lanza entregas en 30 minutos en Dallas y Atlanta: cómo funciona el nuevo servicio

Los residentes de ambas ciudades ya pueden recibir productos esenciales en menos de media hora gracias a la novedosa propuesta logística de la compañía, que busca revolucionar los hábitos de consumo en el comercio electrónico estadounidense

Amazon lanza entregas en 30 minutos en Dallas y Atlanta: cómo funciona el nuevo servicio

Retiran alimento congelado para perros tras detectar salmonella que amenaza a mascotas y personas

La medida preventiva alcanza un lote específico distribuido mediante distintos canales comerciales y ventas digitales

Retiran alimento congelado para perros tras detectar salmonella que amenaza a mascotas y personas

El desglose de la inflación en Estados Unidos: cómo sube la gasolina, los alimentos y el transporte

El informe destaca fuertes aumentos en combustibles, carnes y pasajes aéreos tras la crisis en Oriente Medio

El desglose de la inflación en Estados Unidos: cómo sube la gasolina, los alimentos y el transporte

TECNO

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

ENTRETENIMIENTO

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

De la pelea en redes a la reconciliación: Marlon Wayans y 50 Cent cerraron su conflicto y planean trabajar juntos

MUNDO

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave

Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente