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Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica, investiga una muerte y asegura: “Todo está bajo control”

El seguimiento sanitario se activó luego del fallecimiento de una empleada de un centro especializado, mientras 189 personas fueron hospitalizadas o derivadas a instalaciones preventivas. Los primeros resultados de los análisis

Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica y asegura que todo está “bajo control”.
Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica y asegura que todo está “bajo control”.
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Las autoridades de Irkutsk mantienen bajo observación por posible peste a personas que tuvieron contacto con una empleada de un instituto antipeste fallecida tras ser hospitalizada con síntomas de neumonía. Mientras fuentes citadas por medios rusos hablan de hasta 189 casos bajo seguimiento, los análisis de los contactos identificados dieron negativo, según el gobernador regional.

La alerta se originó por la muerte de una trabajadora del Instituto Antipeste, cuyo diagnóstico no fue presentado oficialmente como peste. Rospotrebnadzor informó que se trató de una “neumonía de etiología no establecida”, aunque se aplicaron cuarentenas y restricciones en centros médicos de la región.

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Personas bajo observación y medidas sanitarias

Una fuente citada por REN TV indicó que 189 personas fueron identificadas y hospitalizadas tras haber estado en contacto con una joven que murió el día anterior. Los pacientes fueron ingresados en dos hospitales y 12 de ellos trasladados al Instituto Antipeste para observación.

El mismo reporte señaló que algunas personas presentan síntomas, aunque todavía no se confirmó una infección por peste. Las autoridades también investigan a quienes tuvieron contacto reciente con los hospitalizados.

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, presidió una reunión de emergencia de la Comisión Sanitaria y Antiepidémica con Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor, ante la sospecha de que un residente de la región contrajo una “infección particularmente peligrosa”.

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Kobzev afirmó: “Todos los contactos identificados se encuentran bajo observación médica. Actualmente, no presentan síntomas y las pruebas de laboratorio han dado negativo”.

La muerte de una empleada del Instituto Antipeste

Según el canal Mash, una empleada de 27 años del Instituto Antipeste enfermó de peste neumónica. Una de las versiones atribuye el contagio a un viaje laboral a Buriatia, donde se había informado de un brote en la frontera con Mongolia.

Retrato de Daria Shipilova al aire libre con el cielo azul y vegetación de fondo
Daria Shipilova, trabajadora del Instituto Antiplaga de Irkutsk, falleció tras desarrollar un cuadro respiratorio grave.

La otra hipótesis plantea que la trabajadora rompió accidentalmente un tubo de ensayo con una bacteria peligrosa mientras tomaba muestras de biopsia para diagnóstico en el laboratorio.

La mujer ingresó el 29 de septiembre en el Hospital Shelekhov con síntomas de neumonía y fue conectada a un respirador, según Mash. Murió dos días después y el personal de la clínica fue aislado, mientras el centro quedó en cuarentena.Última

El medio independiente Liudi Baikala indicó que al menos cuatro instituciones médicas, incluido un hospital pediátrico, aplicaron cuarentenas de hasta tres semanas. Una fuente de los servicios sanitarios regionales dijo al medio que ningún documento oficial menciona el diagnóstico de “peste pulmonar”.

Qué se sabe sobre la peste y los antecedentes regionales

La peste es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Yersinia pestis. El texto señala que sus formas principales son la bubónica, la neumónica y la septicémica, y que la variante neumónica puede transmitirse entre personas por las vías respiratorias.

El último caso registrado en Rusia ocurrió en 2016, en Altái, cuando un niño de 10 años contrajo la enfermedad después de descuartizar una marmota y sufrir una herida en la piel. Recibió tratamiento y sobrevivió.

En Mongolia persisten focos naturales de peste. En 2023, el Centro Nacional para el Estudio de las Infecciones Zoonóticas de Mongolia identificó 137 brotes en 17 regiones del país, incluidas áreas cercanas a la frontera rusa.

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