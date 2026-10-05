'Avengers: Endgame' derroca a 'Avatar' por segunda vez en la taquilla mundial

'Avengers: Endgame' superó los USD 2.923 millones de 'Avatar' y se posicionó en el primer lugar de la taquilla mundial. (Disney)

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Avengers: Endgame recuperó el trono de la taquilla mundial al superar a Avatar por segunda vez

Con una recaudación acumulada de USD 2.925 millones, el filme de los hermanos Russo vuelve a encabezar el listado histórico de mayor recaudación global, impulsado por el reestreno que anticipa Avengers: Doomsday, prevista para el 18 de diciembre.

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La cinta de Marvel Studios Avengers: Endgame volvió a convertirse en la película más taquillera de la historia, al superar los USD 2.923 millones acumulados por Avatar y alcanzar los USD 2.925 millones en recaudación global.

El récord se consumó durante el segundo fin de semana del reestreno Avengers: Endgame Encore, lanzado por Disney para calentar el camino hacia Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

En su segunda semana de reestreno, el filme recaudó USD 4,4 millones en el mercado doméstico y USD 14,4 millones en el exterior.

La suma total del reestreno alcanzó los USD 126 millones globales: USD 36,2 millones en Estados Unidos y USD 89,8 millones en el exterior.

El reestreno de la película de Marvel Studios sirvió como promoción para la quinta entrega de la saga. (Marvel Studios/Disney vía AP)

El duelo con ‘Avatar’ lleva más de una década

La disputa entre ambas producciones se remonta a 2009, cuando Avatar, dirigida por James Cameron y distribuida por Twentieth Century Fox, se instaló en lo más alto del ranking mundial durante una década.

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En 2019, Endgame la desplazó por primera vez, pero Avatar recuperó el primer puesto en 2021 con su propio reestreno, previo al estreno de Avatar: The Way of Water en 2022.

Ahora, el reestreno de Endgame Encore completó el regreso. La película, dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner, tiene una recaudación histórica doméstica de USD 894,6 millones.

Es la tercera cifra más alta de todos los tiempos en Estados Unidos, detrás de Spider-Man: Brand New Day (USD 954,4 millones) y Star Wars: Force Awakens (USD 936,6 millones).

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En su primer fin de semana, Endgame Encore recaudó USD 86 millones a nivel global, lo que la posicionó como el segundo mayor reestreno de la historia mundial, solo por detrás del reestreno en 3D de Titanic en 2012.

La disputa por el primer puesto de la taquilla global entre 'Avatar' y 'Avengers: Endgame' comenzó en el año 2009. (Disney)

El filme lideró la taquilla internacional en China (USD 21,3 millones) e Indonesia, además de Vietnam, Ecuador y Bolivia.

El reestreno se convirtió también en el más exitoso de la historia en América Latina, con registros destacados en México (USD 6,1 millones), Brasil (USD 3,1 millones), Colombia, Perú, Paraguay, Malasia e India (USD 3,8 millones).

Todo sobre ‘Avengers: Doomsday’

El éxito del reestreno llega como señal de aliento para Avengers: Doomsday, la quinta entrega oficial de la franquicia de los Vengadores. Anthony Russo y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, vuelven a dirigir.

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La trama reunirá a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los wakandanos ante una amenaza existencial sin precedentes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El gran regreso es el de Robert Downey Jr., que esta vez no interpreta a Tony Stark sino a Victor von Doom, el monarca de Latveria y antagonista de la historia.

Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)

El elenco confirmado incluye a Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como Steve Rogers, Anthony Mackie como Capitán América, Paul Rudd como Ant-Man y Simu Liu como Shang-Chi.

Los Cuatro Fantásticos están representados por Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

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La saga X-Men aporta el regreso de Ian McKellen como Magneto y Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier, junto a James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming, Kelsey Grammer y Channing Tatum.

El actor Robert Downey Jr. regresa a la franquicia de Marvel para interpretar al villano Victor von Doom. (Marvel)

Por Wakanda, Letitia Wright retoma el papel de Shuri y Winston Duke el de M’Baku, mientras que Tenoch Huerta Mejía y Mabel Cadena representan a Talokan.

El grupo de los Thunderbolts también estará presente con Florence Pugh, Wyatt Russell, Sebastian Stan, David Harbour, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman. Se suman Hayley Atwell, Tom Hiddleston, Danny Ramirez y Kathryn Newton.

Avengers: Doomsday competirá en taquilla el 18 de diciembre con Dune: Part Three, de Paramount, Warner Bros. y Legendary, en lo que se anticipa como uno de los fines de semana más disputados de la temporada.

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Las entradas para Doomsday ya están disponibles. La película llegará posteriormente a Disney+, aunque aún no se ha confirmado la fecha.