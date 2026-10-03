“Avengers Endgame: Encore” supera los USD 91 millones tras su regreso a los cines y vuelve a impulsar la taquilla de Marvel

Avengers Endgame: Encore acumuló USD 91.506.985 a nivel global tras su reestreno en septiembre. (YouTube)

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Avengers Endgame: Encore recaudó USD 91.506.985 en la taquilla mundial desde su regreso a los cines el 25 de septiembre, según Box Office Mojo. La nueva edición de la película de 2019 incluye material adicional que enlaza el desenlace de Avengers: Endgame con Avengers: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.

El relanzamiento registró USD 31.826.985 en Estados Unidos y Canadá y USD 59.680.000 en los demás mercados, de acuerdo con Box Office Mojo. The Walt Disney Company había informado una estimación inicial de USD 86 millones durante el primer fin de semana, con USD 26 millones en el mercado doméstico y USD 60 millones en el internacional.

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La película original cerró la Saga del Infinito de Marvel Studios en 2019 y mostró a Steve Rogers al regresar al pasado para permanecer junto a Peggy Carter. La reedición añade secuencias posteriores a ese desenlace y un adelanto de la próxima producción de los hermanos Russo, según Marvel y The Walt Disney Company.

¿Cuánto recaudó Avengers Endgame: Encore en la taquilla mundial?

Avengers Endgame: Encore acumuló USD 91.506.985 a nivel global hasta el 3 de octubre, según Box Office Mojo. La cifra comprende los ingresos obtenidos desde el inicio de su exhibición y supera en más de USD 5 millones la previsión que Disney divulgó tras los primeros días de funciones.

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The Walt Disney Company informó el 27 de septiembre que la edición especial había alcanzado USD 86 millones en todo el mundo. De ese total, USD 26 millones correspondían a Estados Unidos y Canadá, mientras que los restantes USD 60 millones procedían de los mercados internacionales, de acuerdo con The Walt Disney Company.

La variación entre ambos registros responde a la incorporación de las recaudaciones de los días posteriores al estreno. Box Office Mojo actualiza los montos de cada lanzamiento conforme recibe información adicional de los circuitos de distribución y las salas de cine de distintos países.

El mercado internacional concentró cerca del 65% de los ingresos contabilizados hasta el 3 de octubre. Los USD 59,68 millones recaudados fuera de Estados Unidos y Canadá contrastan con los USD 31,82 millones del mercado doméstico, según Box Office Mojo.

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Avengers: Endgame sumó USD 2.799.439.100 en la taquilla mundial antes del lanzamiento de la reedición de 2026. (Marvel Studios)

¿Cuánto dinero recaudó Avengers Endgame: Encore en Estados Unidos y Canadá?

En Estados Unidos y Canadá, Avengers Endgame: Encore recaudó USD 31.826.985 durante sus primeros días en cartelera, según Box Office Mojo. El dato incluye la apertura estimada en USD 26 millones por Disney y la facturación sumada durante la semana posterior.

El reestreno llegó a más de 3.000 salas de cine en esa región. Más de 1.300 de esos complejos ofrecieron funciones en Infinity Vision, una certificación para pantallas de gran formato que Disney desarrolló junto con exhibidores internacionales, de acuerdo con The Walt Disney Company.

La recaudación reciente se añade al desempeño histórico de la película en el mercado doméstico. Antes de este regreso a las salas, Avengers: Endgame había acumulado USD 858.373.000 en Estados Unidos y Canadá, según los registros de Box Office Mojo.

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¿Cuánto recaudó Avengers Endgame en 2019 antes de su reestreno?

Antes de la reedición de 2026, Avengers: Endgame había recaudado USD 2.799.439.100 en todo el mundo, de acuerdo con Box Office Mojo. El total contempla la explotación comercial de la película desde su estreno original en abril de 2019 y las reposiciones realizadas antes de la actual campaña.

Durante sus primeros cinco días, la producción alcanzó USD 1.200 millones a nivel global, según datos publicados por Marvel Studios en abril de 2019. La compañía informó entonces que la película obtuvo USD 350 millones en Estados Unidos y Canadá durante sus primeros tres días de exhibición.

Disney situó la cifra acumulada de Endgame en USD 2.885 millones al término del primer fin de semana de Encore. De acuerdo con The Walt Disney Company, ese monto mantenía a la película en el segundo lugar histórico mundial y a USD 39 millones de Avatar, según el cálculo divulgado por la empresa en septiembre.

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Más de 1.300 pantallas exhibieron la película en Infinity Vision, una tecnología para salas de gran formato creada por Disney. (Captura de video)

¿Qué es Infinity Vision y cuánto aportó al estreno de Avengers Endgame: Encore?

Infinity Vision es una certificación para salas de gran formato que requiere pantallas de mayor tamaño, proyección láser y sistemas de audio específicos, según The Walt Disney Company. Disney indicó que el estándar fue desarrollado junto con operadores de cines para el lanzamiento de esta edición.

Más de 1.300 salas proyectaron Avengers Endgame: Encore bajo ese formato durante el primer fin de semana. Esas pantallas aportaron cerca del 52% de los USD 86 millones que Disney estimó a nivel mundial en los primeros días de exhibición, de acuerdo con The Walt Disney Company.

La compañía no difundió una división de los ingresos de Infinity Vision por país ni por ciudad. Tampoco publicó el monto preciso obtenido por el formato en Estados Unidos y Canadá, aunque confirmó que la mayoría de las funciones de gran formato se concentraron en el inicio de la campaña, según Disney.

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¿Qué escenas nuevas tiene Avengers Endgame: Encore?

La nueva edición incorpora secuencias que modifican el cierre conocido de Steve Rogers y Peggy Carter. Anthony Russo explicó que la película de 2019 fue concebida como el final de una etapa, aunque el desarrollo de Avengers: Doomsday llevó al equipo a revisar ese desenlace, según una entrevista publicada por Marvel.

“Hay un momento decisivo al final” de la nueva versión, afirmó Russo. El director señaló que la escena extiende un instante posterior a la despedida de Steve Rogers y Peggy Carter, y que allí comienza el vínculo con la próxima película, de acuerdo con Marvel. El estudio no divulgó todos los detalles argumentales de esa secuencia.

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El material adicional también contiene un adelanto de Doctor Doom, personaje que interpretará Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday. Disney informó que una de las escenas muestra al villano junto a Bruce Banner, encarnado por Mark Ruffalo, aunque no explicó las circunstancias del encuentro ni el papel de Banner en la historia.

Otra secuencia transcurre en la Autoridad de Variación Temporal, conocida como TVA por su nombre en inglés. Allí aparecen Mobius, Casey y O.B. mientras observan el colapso simultáneo de distintas líneas temporales, según The Walt Disney Company. Joe Russo describió ese episodio como una situación en la que “todos” los universos comienzan a colapsar al mismo tiempo.

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El material inédito incorpora una secuencia que muestra a Bruce Banner junto al personaje de Doctor Doom. (Captura de video)

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, según Marvel Studios y The Walt Disney Company. La película estará dirigida por Anthony y Joe Russo, quienes también dirigieron Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Disney informó que Stephen McFeely escribió el guion y que Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz figuran como productores. La compañía presentó parte del material de la película en CinemaCon y en D23, de acuerdo con The Walt Disney Company.

La información oficial señala que la historia reunirá a héroes de tres universos ante una amenaza relacionada con el multiverso. Marvel no publicó todavía una sinopsis completa ni precisó el origen del conflicto mostrado en el adelanto de Encore, según Marvel Studios.

¿Quiénes integran el elenco confirmado de Avengers: Doomsday?

El reparto anunciado incluye a Robert Downey Jr. como Victor von Doom, Chris Evans como Steve Rogers, Hayley Atwell como Peggy Carter, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn y Simu Liu, según Marvel.

También fueron confirmados Sebastian Stan, Letitia Wright, David Harbour, Wyatt Russell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Channing Tatum, Ian McKellen, Patrick Stewart, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía, de acuerdo con Marvel Studios.

Anthony Russo aclaró que la nómina difundida no representa la totalidad de las participaciones. “Hemos anunciado parte del elenco y no hemos anunciado parte del elenco”, declaró el director en un encuentro recogido por Marvel. La aparición de Mark Ruffalo en el material de Encore confirma la presencia de Bruce Banner en la nueva historia.

La secuela Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026 con la dirección de Anthony y Joe Russo. (Captura de tráiler oficial)

¿Cómo conecta Avengers Endgame con Avengers: Doomsday?

La conexión parte del final de Steve Rogers. Endgame mostró al personaje después de devolver las Gemas del Infinito y elegir una vida junto a Peggy Carter; la reedición añade una escena posterior que modifica el contexto de esa decisión, según Marvel.

Disney indicó que la próxima película reunirá a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, personajes de Wakanda, Talokan, los Thunderbolts y los X-Men. El estudio no informó cómo se desarrollarán los encuentros entre esos grupos ni qué personajes tendrán un papel central en el conflicto, de acuerdo con The Walt Disney Company.

La recaudación de Avengers Endgame: Encore continuará actualizándose mientras siga en cartel. A menos de tres meses del estreno de Avengers: Doomsday, Marvel y Disney mantienen pendiente la difusión de nuevos detalles sobre el argumento y los integrantes restantes del elenco, según Box Office Mojo y Marvel Studios.