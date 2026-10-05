“Un producto de su pedido reciente”: la estafa que suplanta a Amazon para robar datos

El FBI y la FTC advirtieron sobre estafas en Estados Unidos que suplantan la identidad de empresas como Amazon, Walmart y Best Buy (Imagen ilustrativa Infobae)

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Un mensaje de texto anuncia que un producto comprado en Amazon presenta un problema de seguridad. Ofrece un reembolso. El procedimiento parece sencillo: solo hay que hacer clic en un enlace. Es una estafa.

El esquema apunta a cualquier comprador en línea y está en auge en Estados Unidos. Según alertas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) emitidas en 2025 y 2026, los estafadores envían mensajes masivos, por correo electrónico o SMS, que suplantan a Amazon u otros minoristas como Walmart o Best Buy.

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Advierten que “un producto de tu pedido reciente” no superó una inspección de seguridad y ofrecen un reembolso completo sin devolver el artículo. La FTC precisó que el enlace dirige a sitios de terceros que fueron diseñados para robar credenciales, datos de pago e información personal.

El 90% de estas estafas usa el nombre de Amazon

Que Amazon encabece la lista no es casual. Patrick Coughlin, cofundador y director ejecutivo de Savi Security, señaló a la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) que el 90% de los avisos de retirada falsos registrados en su plataforma invocan el nombre del gigante del comercio electrónico. “La gente compra en Amazon todos los días”, explicó, lo que convierte a sus clientes en un blanco permanente.

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El 90% de los avisos falsos de retiro de productos registrados por Savi Security utiliza el nombre de Amazon (EFE/Friedemann Vogel/Archivo)

La propia compañía admite la magnitud del problema: 360.000 clientes contactan a su servicio de atención al cliente cada año para preguntar si un mensaje que recibieron es auténtico. Según el informe de tendencias de Amazon publicado en marzo de 2026, los mensajes fraudulentos sobre retiradas de productos aumentaron a lo largo de 2025.

Las estafas realizadas mediante SMS registraron, a nivel global, un aumento del 3% al 13% entre el primer trimestre y el último trimestre del año.

Los estafadores apuestan a que la víctima compró algo, aunque no sepan qué

La madre de Ariel Reid, de 65 años y residente en Florida, recibió un texto poco después de comprar una freidora de aire en Amazon. El mensaje advertía que su pedido representaba un riesgo de incendio y estaba siendo retirado por el fabricante. Incluía un número de pedido y la instrucción de “tocar aquí” para solicitar el reembolso.

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Lo que delató la estafa fue un detalle: el texto nunca identificaba el artículo. Solo hablaba de “un producto de su pedido reciente”. En un testimonio publicado por AARP, Reid, vicepresidenta de experiencia del cliente en GCH Technologies, explicó cómo operaba el engaño.

“Simplemente apostaban a que había comprado algo en Amazon que razonablemente podría representar un riesgo de incendio, porque millones de consumidores lo hacen todos los días”, señaló.

Los estafadores emplean frases vagos como 'un producto de su pedido reciente' porque desconocen la compra real del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo distinguir un aviso real de uno falso

Chris Harvey, vicepresidente sénior de innovación de productos de Sedgwick, empresa especializada en la gestión de retiradas de productos, detalló a la AARP los elementos presentes en toda notificación legítima: el nombre específico del artículo, el número de modelo exacto e instrucciones precisas sobre qué hacer con él. Un aviso que use términos vagos como “un producto de su pedido reciente”, sin identificar el artículo, es una señal de alerta.

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Amazon precisó en su página oficial que jamás solicita información de cuenta ni credenciales a través de un enlace enviado por correo o SMS. Las notificaciones auténticas aparecen directamente en la sección “Mensajes” o “Tus pedidos” de la cuenta del usuario.

La FTC y Amazon recomiendan no hacer clic en ninguno de los enlaces que pueda contener el mensaje y no responder. Indican verificar cualquier solicitud a través de los canales oficiales.

Si ese mensaje llega por SMS, puede marcarse como spam directamente desde el hilo de la conversación.