Estados Unidos

Terrorismo doméstico en una escuela de Portland: un adolescente de 15 años enfrenta 19 cargos por liberar gas tóxico en la cafetería

El fiscal de distrito busca trasladar el caso a un tribunal de adultos y advierte que la investigación sigue abierta

Dos bomberos equipados con traje de protección, casco y tanque de oxígeno trabajan junto a unas plantas y el muro de un edificio
Un ataque con gas tóxico en una escuela de Portland derivó en una acusación penal sin precedentes contra un menor de edad (@KPTV FOX 12 Oregon)
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El 8 de septiembre de 2026, poco antes de las 8:30 de la mañana, el comedor de la Benson Polytechnic High School de Portland, Oregón, se convirtió en el escenario de un ataque premeditado.

Según informó Fox News, un estudiante de 15 años llevó productos químicos desde su casa y los mezcló en el comedor durante el horario regular de clases.

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El gas liberado intoxicó a compañeros y personal escolar, y dejó al propio autor hospitalizado en estado crítico.

Un agente policial coloca una cinta de precaución frente a un vehículo de policía y un camión de bomberos ante un edificio de ladrillo
Una escuela pública de Oregón en el centro de uno de los casos penales más complejos contra un menor en años recientes (@KPTV FOX 12 Oregon)

El incidente no terminó ahí. Cuatro semanas después, la fiscalía presentó una acusación que los investigadores califican como una de las más graves en la historia reciente del sistema escolar de Oregón: 19 cargos penales que incluyen terrorismo doméstico e intento de asesinato en múltiples grados.

Al menos siete personas requirieron atención médica y más de 100 fueron evacuadas del establecimiento.

Un puente metálico verde cruza un río frente a varios edificios de gran altura del centro urbano, con una bandera de Estados Unidos al fondo
Terrorismo doméstico, intento de asesinato en múltiples grados y posesión de dispositivos destructivos: la lista completa de acusaciones contra el adolescente (Multnomah County District Attorney's Office)

Los cargos y la postura de la fiscalía

Nathan Vasquez, fiscal de distrito del Condado de Multnomah, detalló los cargos durante una conferencia de prensa celebrada el 2 de octubre.

La lista incluye 10 cargos de intento de asesinato agravado, uno de intento de asesinato en primer grado y uno en segundo grado, además de terrorismo doméstico en primer y segundo grado.

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Se suman cargos por fabricación y posesión ilegal de un dispositivo destructivo, portación de arma en un edificio público, uso ilegal de un arma y puesta en peligro imprudente de terceros.

“La seguridad en nuestras escuelas no es algo que pueda negociarse”, afirmó Vasquez en declaraciones recogidas por Fox News. “Esa violencia, o la amenaza de violencia en una escuela, no se queda dentro del edificio. Llega a los hogares de las familias. Se sienta con ellos en la mesa”.

Nathan Vasquez, el funcionario que puso en el centro del debate los límites del sistema de justicia para menores en Oregón (REUTERS/John Rudoff)
Nathan Vasquez, el funcionario que puso en el centro del debate los límites del sistema de justicia para menores en Oregón (REUTERS/John Rudoff)

Lo que encontraron los investigadores

Antes del incidente, investigadores de la Oficina de Policía de Portland ya habían identificado “comportamientos y declaraciones preocupantes” en el adolescente.

El gerente de información pública Mike Benner explicó, en la misma conferencia, que entre esos indicios figuraban un interés por agentes peligrosos, explosivos y violencia.

El sargento Jim DeFrain, supervisor de la investigación y de la Unidad Metropolitana de Eliminación de Explosivos, confirmó la presencia de sulfuro de hidrógeno como agente tóxico liberado.

Un equipo de la Guardia Nacional de Oregón coincidió con esa evaluación. El FBI incautó equipos electrónicos del menor y envió muestras del gas a su laboratorio para análisis adicionales.

Un grupo de bomberos con trajes de protección y cascos conversa en el exterior de un edificio de ladrillos con césped al fondo
Interés en explosivos, sustancias peligrosas y violencia: el perfil que las autoridades construyeron antes del incidente (@KPTV FOX 12 Oregon)

El rol del personal del colegio

Fueron los docentes, los directivos y la enfermera quienes alejaron a los estudiantes del lugar e iniciaron la atención al adolescente antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El comandante asistente de investigaciones Franz Schoening señaló ante Fox News que “esos primeros momentos fueron decisivos para prevenir más daños y la pérdida de vidas”.

Parte superior de la fachada de piedra de un edificio con el grabado Benson Polytechnic School bajo un cielo despejado
La enfermera de la escuela fue la primera en atender al adolescente mientras el resto evacuaba el edificio (@KPTV FOX 12 Oregon)

El debate sobre el sistema judicial juvenil

Vasquez aprovechó la conferencia para señalar una falla estructural en la legislación del estado: el sistema juvenil de Oregón deja de tener jurisdicción sobre una persona a los 25 años, aunque la persona aún pueda representar un riesgo para la sociedad.

“Creo que eso está mal”, sostuvo el fiscal ante Fox News, y aseguró que evalúa la peligrosidad de la conducta y lo que considera seguro para la comunidad a largo plazo.

Una bolsa plástica roja con el símbolo de riesgo biológico permanece sobre el suelo junto a una barandilla metálica y césped
El caso reavivó una discusión que Oregon lleva años postergando: qué hacer cuando un menor comete un crimen de adulto (@KPTV FOX 12 Oregon)

Los abogados del menor negaron todos los cargos y confirmaron, tal como recogió The New York Times, que el adolescente se encuentra internado en una unidad de salud mental.

La investigación permanece abierta luego de la conferencia. Vasquez advirtió que cualquier otra persona con participación criminal en los hechos también podría enfrentar cargos.

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