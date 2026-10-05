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Netanyahu prometió capturar a todos los terroristas del 7 de octubre y el gobierno israelí dice que ya fueron eliminados 4.000

En la ceremonia estatal del tercer aniversario del ataque de Hamas, el premier advirtió que los responsables “viven de tiempo prestado” y el ministro de Defensa Katz detalló el balance de bajas entre los atacantes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en la Ceremonia Conmemorativa Estatal por el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 (DEBBIE HILL/Pool vía REUTERS)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en la Ceremonia Conmemorativa Estatal por el tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 (DEBBIE HILL/Pool vía REUTERS)
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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz protagonizaron este lunes la ceremonia estatal en conmemoración del tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre, en la que ambos funcionarios prometieron continuar la persecución de todos los responsables del ataque de Hamás hasta acabar con ellos, sin importar su rango.

Netanyahu abrió su intervención con una declaración que definió el eje de su discurso: el estado de Israel no descansará hasta ajustar cuentas con cada uno de los involucrados en la ofensiva del grupo islamista. “Todos los que participaron en el ataque contra nosotros, todos los que retuvieron a nuestros rehenes, viven de tiempo prestado”, advirtió el mandatario. “Llegaremos a ellos, como llegamos a los demás”, agregó.

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El fin del poder de Hamás en Gaza es innegociable para Netanyahu

En cuanto al futuro de la Franja de Gaza, el primer ministro fue categórico: “En Gaza no habrá gobierno de Hamás”. Sostuvo que Israel ajusta cuentas con terroristas de esa organización “todos los días” y que las operaciones militares en curso no han concluido. “Aún tenemos más misiones por delante, y tenemos la intención de completarlas”, subrayó.

Respecto al frente norte, Netanyahu afirmó que Israel continuará golpeando a Hezbolá en el Líbano y apuntó que esas acciones crearán “una oportunidad de paz con un país en el que la gran mayoría quiere la paz con nosotros”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deposita una corona de flores durante la Ceremonia Conmemorativa Estatal por el tercer aniversario del ataque de Hamas (DEBBIE HILL/Pool vía REUTERS)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deposita una corona de flores durante la Ceremonia Conmemorativa Estatal por el tercer aniversario del ataque de Hamas (DEBBIE HILL/Pool vía REUTERS)

Israel golpeó el programa nuclear iraní y sus misiles balísticos, afirma el premier

Netanyahu dedicó una parte central de su discurso a Irán, al que describió como el arquitecto de un plan de tres etapas para destruir Israel: el despliegue de “proxies terroristas” en sus fronteras, el apuntamiento de miles de misiles sobre territorio israelí y el desarrollo de bombas nucleares destinadas, en sus palabras, a “borrar” al país “de la faz de la tierra”.

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El primer ministro aseguró que las fuerzas israelíes desmantelaron ese esquema progresivamente: neutralizaron los brazos terroristas de Teherán, establecieron zonas de amortiguación en las fronteras y, según detalló, atacaron los depósitos de misiles balísticos en territorio iraní y golpearon “duramente” el programa nuclear del régimen, incluyendo científicos, instalaciones e infraestructura.

Netanyahu remató esa línea argumental con un pronóstico sobre el régimen de los ayatolás: “Está en el punto más débil desde su fundación. Está luchando por su vida y, al final, desaparecerá del mundo”, sentenció.

Netanyahu, sentado en primera fila durante el homenaje (DEBBIE HILL/Pool vía REUTERS)
Netanyahu, sentado en primera fila durante el homenaje (DEBBIE HILL/Pool vía REUTERS)

Katz: de los 6.000 terroristas que entraron a Israel, 4.000 ya fueron eliminados

Luego de Netanyahu, tomó la palabra Katz, quien aportó cifras concretas sobre el avance de la cacería de los atacantes. De los 6.000 terroristas que cruzaron la frontera israelí el 7 de octubre de 2023, unos 4.000 han sido eliminados hasta la fecha, mientras que los 2.000 restantes siguen siendo buscados, según indicó el ministro.

Los datos fueron presentados originalmente por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, el general de división Shlomi Binder, durante una reunión de gabinete celebrada la noche anterior. Cifras previas del Ejército de Israel (FDI) estimaban que alrededor de 5.600 terroristas habían ingresado a Israel aquel día y que entre 1.200 y 1.600 fueron abatidos en territorio israelí. Miles regresaron a Gaza y muchos fueron eliminados en los combates subsiguientes o mediante operaciones de inteligencia focalizadas.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel

La unidad Nili del Shin Bet, al frente de la cacería de los atacantes del 7 de octubre

La coordinación de esa persecución recae sobre una unidad especializada del Shin Bet denominada Nili, que en los últimos meses ha intensificado sus operaciones junto al FDI para localizar y eliminar a los participantes del ataque. Tanto el FDI como el Shin Bet han acelerado esos esfuerzos de manera sostenida.

Katz precisó que tanto él como Netanyahu instruyeron al ejército y a todos los cuerpos de seguridad para que den caza a cada uno de los que tomaron parte en la masacre “sin limitaciones y bajo cualquier circunstancia, desde los rangos superiores hasta los inferiores”, tal como informó el Times of Israel.

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