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Siguen los disturbios por las protestas estudiantiles en Francia: hubo bloqueos e incidentes con fuerzas de seguridad

El Ministerio de Educación registró nuevos episodios este lunes, aunque aseguró que la cantidad fue menor que la semana pasada

La policía antidisturbios de Francia se enfrentó a una manifestación de estudiantes en Sartrouville
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413 centros educativos franceses registraron este lunes bloqueos, protestas u otros incidentes vinculados con la movilización estudiantil por la falta de profesores sustitutos, el deterioro de los edificios y las condiciones de enseñanza, según datos del Ministerio de Educación.

La cifra fue un 27% inferior a los 564 centros afectados en la mañana del viernes y un 32% menor que los 610 contabilizados el jueves. El Ministerio indicó que Francia cuenta con 3.700 institutos.

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Las protestas estudiantiles se extendieron desde mediados de septiembre desde las afueras de París hacia otras zonas de Francia. Aunque el número de centros afectados bajó este lunes, el 40% no había informado incidentes hasta ahora, un dato que las autoridades interpretan como un intento de ampliar el movimiento a nuevos establecimientos.

Incidentes, detenciones y centros dañados

Las movilizaciones incluyeron bloqueos, incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en institutos de ciudades como París y Toulouse, entre otras.

Las movilizaciones estudiantiles se extendieron desde las afueras de París hacia otras regiones francesas desde mediados de septiembre. (EFE/ARCHIVO)
Las movilizaciones estudiantiles se extendieron desde las afueras de París hacia otras regiones francesas desde mediados de septiembre. (EFE/ARCHIVO)

La Fiscalía prolongó este lunes la detención de un estudiante de 16 años, arrestado la víspera y sospechoso de haber rociado con gasolina a un profesor durante una protesta del viernes en La Ciotat, en el sur de Francia, según informó BFMTV.

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En Aix-en-Provence, otro estudiante, de 17 años, fue detenido por su presunta participación en una agresión ocurrida durante las manifestaciones del jueves. Está acusado de lanzar una piedra que impactó en el ojo de una mujer de unos 50 años, quien perdió la visión como consecuencia de la lesión, según el mismo medio.

Las autoridades contabilizaron unas 5.000 personas detenidas desde el inicio de las protestas, de las cuales aproximadamente el 85% son menores. También registraron 24 centros incendiados o dañados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos.

La Fiscalía prolongó la detención de un estudiante sospechoso de rociar con gasolina a un profesor en La Ciotat. (REUTERS/ARCHIVO)
La Fiscalía prolongó la detención de un estudiante sospechoso de rociar con gasolina a un profesor en La Ciotat. (REUTERS/ARCHIVO)

El Gobierno prepara medidas ante nuevas movilizaciones

El Gobierno teme que las convocatorias previstas para este martes den lugar a nuevos hechos de violencia, en particular si la protesta se expande por las universidades, después de que algo más de una treintena de esos centros resultaran afectados la semana pasada.

El Ejecutivo anunció que llevará al Parlamento el 27 de octubre un proyecto de ley para que quienes provoquen daños durante manifestaciones violentas asuman sus costos. La medida se produce mientras sindicatos y organizaciones sociales cuestionan la actuación de las fuerzas del orden.

Las autoridades contabilizaron cerca de 5.000 personas detenidas y 78 trabajadores educativos heridos desde el inicio de los disturbios. (REUTERS/ARCHIVO)
Las autoridades contabilizaron cerca de 5.000 personas detenidas y 78 trabajadores educativos heridos desde el inicio de los disturbios. (REUTERS/ARCHIVO)

Esas organizaciones acusaron a las autoridades de emplear fuerza excesiva contra menores que participan de reclamos que consideran legítimos. Cinco investigaciones internas analizan actuaciones de agentes durante las protestas.

La Liga de Derechos Humanos denunció una situación que considera preocupante para el Estado de derecho, mientras el Ejecutivo acusó a La Francia Insumisa de alimentar la tensión con fines electoralistas, a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, había anticipado el domingo en France 2 que entre 400 y 500 centros podrían permanecer cerrados total o parcialmente este lunes. También afirmó que 24 establecimientos fueron “incendiados o saqueados” y lamentó que las movilizaciones dejaran 78 trabajadores educativos heridos.

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