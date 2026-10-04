Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

EEUU afirmó que expulsó del país a dos iraníes que participaron de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

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Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní ante las Naciones Unidas que permanecieron en Nueva York después de que venciera la orden para abandonar el país tras la Asamblea General.

El Departamento de Estado ordenó al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, y a los miembros de su delegación que dejaran territorio estadounidense el lunes posterior al cierre de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

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“Dos miembros más de la delegación iraní fueron encontrados todavía en Nueva York mucho después de que concluyera la Asamblea General de la ONU. Ahora fueron expulsados de Estados Unidos”, confirmó un funcionario estadounidense a la agencia AFP.

Uno de los diplomáticos dejó Nueva York durante la noche del viernes. El segundo abandonó el sábado por la mañana.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una conferencia de prensa durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York (REUTERS/Bing Guan)

La decisión se produce en un momento de contacto diplomático entre Washington y Teherán. Funcionarios de Estados Unidos e Irán se reunieron en Nueva York durante la semana anterior, al margen de las sesiones de la Asamblea General.

Bajo este contexto, ayer, Estados Unidos y otros 55 países reafirmaron su compromiso de aplicar seis resoluciones de la ONU contra Irán. La declaración se publicó un año después de que esas medidas, vinculadas con el programa nuclear iraní, volvieran a entrar en vigor el 27 de septiembre de 2025.

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Los países firmantes se comprometieron a impedir que Irán recibiera armas, materiales, equipos o tecnología que pudieran servir para actividades nucleares sensibles, el desarrollo de misiles capaces de transportar armas nucleares, drones o armas de destrucción masiva.

También prometieron reforzar sus leyes y capacidades nacionales, intercambiar información con mayor rapidez sobre posibles operaciones iraníes de proliferación e interceptar, cuando correspondiera, cargamentos vinculados con esos materiales.

Estados Unidos y sus aliados buscan impedir que Irán obtenga materiales y tecnología que puedan utilizarse para desarrollar misiles balísticos (Reuters)

A su vez, Donald Trump advirtió el jueves, que Estados Unidos se acerca a una decisión final sobre Irán. El presidente planteó que su Gobierno podía negociar un acuerdo para terminar la guerra o “quizás volarlos por los aires”, y afirmó que el conflicto en el estrecho de Ormuz terminaría “muy pronto de una forma u otra”.

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Consultado en la Casa Blanca sobre la posibilidad de negociar con Irán, Donald Trump calificó a la contraparte de “loca” e “irracional”. Además agregó: “los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca”.

Por su parte, la portavoz iraní, Fatemé Mohajerani, informó el miércoles que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, presentó en Teherán un reporte sobre sus gestiones en Nueva York y defendió mantener la vía diplomática. Trump había rechazado el plan iraní, que proponía reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Washington aceptaba sus condiciones.

Al día siguiente, Irán negó que Estados Unidos hubiera ordenado a su delegación ante la ONU abandonar el país tras el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán.

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(Con información de AFP)