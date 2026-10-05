Estados Unidos

De pastor y concursante de “American Idol” a asesino: Caleb Flynn conoce hoy su condena tras matar a su esposa de dos disparos en la nuca

Más de 100.000 mensajes con su amante y una escena del crimen manipulada bastaron para que un jurado lo condenara por unanimidad en menos de tres horas

El momento en que Caleb Flynn escuchó los nueve "culpable" en la sala del tribunal del condado de Miami
Guardar

Este lunes, un tribunal del condado de Miami, en Ohio, definirá cuántos años pasará en prisión Caleb Flynn, el ex pastor que mató a su esposa mientras dormía y llamó al 911 para culpar a un intruso.

El caso se convirtió en uno de los juicios por asesinato más seguidos del estado en lo que va del año, de acuerdo con ABC News.

PUBLICIDAD

Flynn, de 40 años, enfrenta desde 20 años hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia ante la jueza Jeannine Pratt está programada para las 3 p.m. (hora del Este).

El pasado 29 de septiembre, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos en su contra, entre ellos asesinato agravado y alteración de pruebas.

Un hombre con traje gris, camisa blanca y corbata oscura permanece de pie en una sala judicial frente a una pared de tono claro
Un crimen planificado, una escena manipulada y más de 100.000 mensajes que sellaron el destino de Caleb Flynn (WSYX ABC 6)

La noche del crimen y la versión que no le creyeron

La madrugada del 16 de febrero de 2026, Flynn alegó que un intruso había irrumpido en su casa al norte de Dayton y disparado a su esposa, Ashley Flynn, de 37 años. Fue detenido tres días después.

La fiscalía sostuvo que Flynn ejecutó a Ashley con dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras la víctima estaba en cama. Luego manipuló la escena: dañó una puerta lateral del garaje para simular una entrada forzada.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mujer de cabello castaño con mechas rubias y un hombre rubio con barba, ambos sonríen bajo un cielo nublado
La puerta del garaje dañada era parte del montaje. La fiscalía lo demostró con registros digitales de esa misma madrugada (Facebook)

El fiscal auxiliar del condado de Miami, Matthew Joseph, fue terminante durante los alegatos finales. “La prueba no narra la historia de un intruso”, afirmó ante el jurado.

Además, señaló que las comunicaciones digitales y los registros de la noche del crimen “apuntan directamente al acusado”.

Un hombre con traje azul y corbata gris habla detrás de un podio de madera en la sala de un tribunal
Joseph presentó comunicaciones digitales, mensajes y la escena del crimen para construir un caso sin testigos presenciales (@East Idaho News)

Por qué la fiscalía dijo que tenía razones para hacerlo

Alleigha Botner, la ex amante de Flynn, declaró como testigo de cargo durante dos jornadas. En ese tiempo, leyó en voz alta fragmentos de la extensa comunicación que ambos mantuvieron.

Uno de los mensajes, enviado por Flynn en mayo de 2025, resultó particularmente contundente: “Si pudiera literalmente matarla sin irme al infierno, lo haría de todo corazón”, tal como lo leyó la testigo en la sala, según recogió ABC News.

Una mujer de cabello claro y chaqueta oscura levanta su mano derecha ante una persona en la sala de un tribunal
La ex amante de Flynn tenía 24 años y lo conoció cuando era pasante en su iglesia. Terminó siendo la testigo clave de la fiscalía (@Meghann Cuniff)

Al eliminar a su esposa, Flynn podía conservar su puesto de trabajo en la empresa familiar de Ashley, cobrar el seguro de vida de ella y mantener intacta su imagen como líder de adoración dentro de la iglesia, tal como expuso Joseph ante el tribunal.

Flynn no testificó en su propio juicio. La defensa tampoco llamó a ningún testigo.

Dos personas permanecen en el césped de una zona residencial de noche frente a varias patrullas policiales y una cinta de acordonamiento
Era la madrugada del 16 de febrero de 2026. Horas después, Caleb Flynn ya tenía una coartada preparada (Tipp City Police Department)

El veredicto y la reacción de la familia de la víctima

Ese mismo día, el jurado lo halló culpable de asesinato agravado, tres cargos de homicidio, dos cargos de agresión grave y tres cargos de alteración de pruebas.

En siete de esas condenas, el jurado también determinó que Flynn empleó un arma de fuego, lo que implica un agravante sobre la pena.

Doce jurados, nueve cargos, cero dudas. Así cerró el caso contra Caleb Flynn (Foto AP, Pool)
Doce jurados, nueve cargos, cero dudas. Así cerró el caso contra Caleb Flynn (Foto AP, Pool)

El fiscal Paul Watkins agradeció públicamente al jurado “por su dedicación a la justicia en este caso”.

La familia de Ashley Flynn emitió una declaración leída por Watkins. “Nos negamos a que el mal que acabó con la vida de Ashley tenga la última palabra en su historia”, expresó la familia, que además destacó que la víctima “amaba a su gente, encontraba alegría por encima de las circunstancias y quería que su vida señalara a Jesús”. “Sobre todo, amaba ser mamá”, agregó el texto.

Un hombre con traje, corbata y gafas habla de pie detrás de un podio de madera en un tribunal ante varias personas del público
Watkins encabezó la acusación que convenció al jurado en menos de tres horas de deliberación (@East Idaho News)

Qué pasó después del veredicto y qué viene ahora

El 1 de octubre, cuatro días antes de la sentencia, Flynn compareció ante la jueza Pratt en una audiencia de menos de seis minutos.

Allí fue notificado de que deberá inscribirse durante 10 años en el Registro de Delincuentes Violentos de Ohio, con renovación anual y obligación de informar al sheriff de cualquier cambio de domicilio en un plazo de tres días.

Un hombre de traje negro, camisa blanca y corbata permanece de pie frente a un fondo claro con personas fuera de foco
La defensa ya anunció la apelación. El próximo capítulo del caso Flynn se librará en el tribunal de apelaciones (@Meghann Cuniff)

La defensa, encabezada por Patrick Mulligan, ya anticipó que presentará una apelación. “Anticipo plenamente que se presentará una notificación de apelación y que esta decisión será sometida a un examen riguroso ante el tribunal de apelaciones”, afirmó el letrado tras conocerse el veredicto.

El argumento central, informó ABC News, es la supuesta falta de pruebas sobre la premeditación del crimen.

Temas Relacionados

OhioHomicidioCadena PerpetuaEstados UnidosCulpable911Caleb FlynnPrisiónJuradoJuicioAmerican IdolCargosSentenciaCrimenFiscalíaAmanteEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer ganó una demanda de USD 850.000 contra una ex piloto de NASCAR por destruir su matrimonio

Tracey Hughes acusó a Jennifer Jo Cobb bajo dos figuras legales casi extintas en Estados Unidos, por sostener un affaire con su esposo durante meses antes de la separación

Una mujer ganó una demanda de USD 850.000 contra una ex piloto de NASCAR por destruir su matrimonio

Donald Trump cuestionó la lentitud del recuento estadounidense en comparación a la primera vuelta presidencial en Brasil

El mandatario estadounidense se quejó de la demora del sistema en su país tras publicarse los resultados de las presidenciales del gigante sudamericano el mismo día

Donald Trump cuestionó la lentitud del recuento estadounidense en comparación a la primera vuelta presidencial en Brasil

Tiroteo en Baltimore durante un evento de fútbol americano infantil: una niña de 12 años murió y cuatro adultos resultaron heridos

El comisionado de policía calificó a los atacantes de "cobardes" y el alcalde prometió justicia mientras los detectives buscan a dos sospechosos que siguen prófugos

Tiroteo en Baltimore durante un evento de fútbol americano infantil: una niña de 12 años murió y cuatro adultos resultaron heridos

Por qué más del 80% de los asesinos en serie de EEUU operaron entre 1970 y 1999: lo que revelan tres décadas de investigación

Criminólogos, neurocientíficos e historiadores llevan tres décadas intentando explicar por qué ese período concentró la mayor cantidad de asesinos en serie de la historia estadounidense. Las respuestas apuntan en varias direcciones

Por qué más del 80% de los asesinos en serie de EEUU operaron entre 1970 y 1999: lo que revelan tres décadas de investigación

Expulsado, de regreso y enfermo en secreto: la triple vida de Steve Jobs al frente de Apple

A 15 años de su muerte, la historia del cofundador de la compañía tecnológica sigue marcada por una sucesión extraordinaria de giros: perdió el control de la empresa que había creado, recuperó su lugar y atravesó en privado un diagnóstico que condicionó sus últimos años

Expulsado, de regreso y enfermo en secreto: la triple vida de Steve Jobs al frente de Apple

TECNO

ChatGPT mostrará publicidad al crear imágenes: la nueva prueba de OpenAI

ChatGPT mostrará publicidad al crear imágenes: la nueva prueba de OpenAI

PES 6 desembarca en los navegadores web: el proyecto de un creador que permite jugar gratis y con amigos

CEO de OpenAI cree que “el mundo debería aceptar ciertos riesgos de la IA a cambio de los beneficios”

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 5 de octubre <br>

ENTRETENIMIENTO

Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

"Quería sanarme por completo": Kim Kardashian explicó sus cinco años de soltería tras divorciarse de Kanye West

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

MUNDO

Guerra híbrida: el jefe del espionaje alemán advierte que su país puede verse envuelto en un conflicto armado con Rusia

Guerra híbrida: el jefe del espionaje alemán advierte que su país puede verse envuelto en un conflicto armado con Rusia

Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica, investiga una muerte y asegura: “Todo está bajo control”

La dramática cuenta regresiva para salvar al perro de asistencia que lleva 545 días encerrado y enfrenta una orden de eutanasia en Texas

Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

El régimen de China cerró 670 bancos para contener los riesgos de iliquidez y corridas