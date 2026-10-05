Cómo limpiar la grasa del vidrio del horno y qué hacer para evitar que quede adherida

La pasta de bicarbonato de sodio y agua afloja la grasa acumulada en el vidrio del horno sin recurrir a materiales abrasivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La grasa que queda sobre la puerta del horno puede convertirse en una capa dura tras varios usos del electrodoméstico. Una pasta de bicarbonato y agua, aplicada sobre el vidrio frío, ayuda a aflojar los residuos quemados sin utilizar elementos abrasivos.

Antes de empezar, el horno debe estar apagado y completamente frío. También es importante revisar las indicaciones del fabricante, en especial si el aparato cuenta con función de autolimpieza. La Illinois Extension, organismo de extensión de la Universidad de Illinois, advierte que algunos limpiadores pueden dañar las superficies de esos equipos.

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Por qué se adhiere la grasa a la tapa del horno

Las salpicaduras de aceite, queso, salsas y jugos de cocción llegan al vidrio del horno mientras se preparan los alimentos. Con cada nuevo calentamiento, esos restos pierden humedad, se endurecen y quedan fijados a la superficie.

El efecto aumenta por la temperatura. Una investigación científica alojada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos detalla que el calentamiento prolongado de las grasas produce reacciones de polimerización. Ese proceso forma depósitos más resistentes y difíciles de retirar que una mancha reciente.

Por eso, los restos que se limpian al enfriarse el horno suelen salir con agua tibia y detergente, mientras que las costras oscuras requieren más tiempo de contacto con el producto de limpieza. Los bordes de la puerta también acumulan partículas de grasa que pueden pasar inadvertidas y extenderse sobre el cristal.

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El truco para remover toda la grasa adherida al vidrio del horno

La limpieza de la puerta requiere apagar el equipo, esperar su enfriamiento completo y consultar el manual del fabricante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método consiste en preparar una pasta espesa con bicarbonato de sodio y agua. Esta alternativa figura en las recomendaciones de King County, Washington, y de la Oficina de Extensión del Condado de Johnson de la Universidad Estatal de Kansas, dos organismos públicos estadounidenses que aconsejan usar bicarbonato sobre una superficie húmeda para tratar la suciedad del horno.

Con el horno frío, hay que mezclar bicarbonato con agua de a poco hasta lograr una consistencia que no gotee. Después, se distribuye la pasta sobre la cara interna de la puerta, sin cubrir juntas, ventilaciones ni componentes eléctricos.

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Dejar actuar la mezcla entre 20 minutos y varias horas facilita que la grasa adherida se desprenda. En manchas muy antiguas, puede permanecer durante la noche. Luego se retira con un paño húmedo o una esponja suave. Si persisten costras, puede usarse una espátula de plástico con movimientos leves, sin presionar ni raspar el vidrio.

Para terminar, un paño limpio y húmedo retira los restos de bicarbonato. Una mezcla diluida de vinagre blanco y agua, aplicada sobre el paño y no directamente sobre la puerta, puede ayudar a eliminar velos y marcas.

No se deben mezclar productos de limpieza. En particular, la lavandina nunca debe combinarse con amoníaco, vinagre u otros químicos. Si se elige un limpiador comercial, debe ser apto para el modelo de horno y utilizarse según las instrucciones de su envase.

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Cómo evitar que la grasa quede adherida al vidrio del horno

El calentamiento reiterado de los residuos produce reacciones de polimerización que forman depósitos resistentes en el cristal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más efectiva de prevenir la acumulación es reducir las salpicaduras y retirar los restos antes de que vuelvan a calentarse. Las fuentes con bordes altos, las tapas aptas para horno y el papel de aluminio colocado sobre la comida ayudan a limitar la proyección de líquidos hacia la puerta. La Illinois Extension recomienda colocar una bandeja bajo los alimentos que puedan gotear, una medida que también reduce el riesgo de que la grasa se queme dentro del equipo.

También conviene poner una bandeja debajo de preparaciones que puedan rebalsar, como tartas, pizzas con queso abundante o carnes que liberan jugos. No es recomendable cubrir el piso del horno con papel de aluminio si el manual no lo autoriza, porque esa práctica puede alterar la circulación del calor o afectar el revestimiento.

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Cuando el equipo se enfría, una pasada con un paño húmedo y detergente suave evita que una salpicadura se transforme en una costra. La Extensión Cooperativa de Carolina del Norte aconseja limpiar los derrames de inmediato para impedir que se endurezcan, mientras que la Illinois Extension indica que el horno debe estar completamente frío antes de realizar la limpieza.