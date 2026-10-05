Tragedia con un autobús escolar en Florida: dos muertos, entre ellos una estudiante, tras un choque en cadena

El choque en cadena en Winter Haven, Florida, dejó un saldo de dos personas muertas, entre ellas una alumna de décimo grado (Polk County Sheriff's Office)

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Un autobús escolar que transportaba 37 estudiantes de secundaria hacia Winter Haven High School fue embestido de frente por un automóvil que invadió el carril contrario en la oscuridad de la madrugada de este lunes en Winter Haven, Florida. Esto desencadenó una colisión en cadena con al menos tres vehículos más y dejó dos personas muertas, entre ellas una alumna de décimo grado.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:15 en Lucerne Park Road, a unos 2,4 kilómetros de la autopista 27. Un Chevrolet Malibu blanco que circulaba en sentido contrario cruzó la línea central de la calzada e impactó las ruedas traseras del autobús del Condado de Polk, según difundieron medios locales como NBC 6.

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El impacto arrancó uno de los neumáticos traseros del vehículo escolar y le hizo perder el control; el autobús invadió entonces el carril opuesto y colisionó de frente con un Jeep plateado, que posteriormente se incendió y quedó volcado sobre la banquina.

A pesar del trágico episodio, el conductor del Malibu no fue arrestado, coopera con la investigación y, según informaron las autoridades, se dirigía al trabajo en el momento del siniestro.

El autobús perdió la tracción tras la primera colisión e impactó contra un Jeep plateado que se incendió en la banquina (Fox News)

El autobús transportaba 39 personas en total: 37 estudiantes de Winter Haven High School, la conductora del vehículo y la hija de 9 años de la conductora. La alumna de décimo grado que murió viajaba en el interior del autobús; la segunda víctima fatal era el ocupante del Jeep plateado.

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Sus identidades no fueron divulgadas públicamente. Entre cinco y siete personas fueron trasladadas como alertas de trauma en helicópteros, ambulancias y vehículos particulares a hospitales de la región, entre ellos Lakeland Regional Health y Arnold Palmer, en Orlando. Al cierre de la primer conferencia de prensa ofrecida por autoridades, una persona permanecía en estado crítico.

Unidades de rescate aéreo y terrestre trasladaron a los heridos a hospitales de Orlando y la región (Fox News)

La reconstrucción del accidente ubica al auto cruzando la línea central antes del impacto

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, ofreció una conferencia de prensa en el propio lugar del siniestro, con el autobús volcado visible de fondo, y describió la mecánica del choque a partir de una revisión preliminar de las imágenes captadas por las cámaras del vehículo.

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“El autobús escolar estaba claramente en su carril cuando, por razones desconocidas, el Malibu blanco que circulaba en dirección opuesta se desvió sobre la línea central”, declaró el funcionario.

Judd comparó la maniobra con una “pit maneuver inversa”: el automóvil no rozó simplemente la línea, sino que la cruzó de lleno antes de golpear las ruedas traseras del autobús, lo que provocó la pérdida de tracción y la reacción en cadena.

“Fue un accidente horrible. Fue una mañana terrible y trágica. Perdimos la vida de una hermosa chica de décimo grado”, declaró Judd. El sheriff calificó el evento como la tragedia de autobús más grave que recuerda en el condado en décadas.

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Más de 100 efectivos respondieron al llamado: agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, la Policía de Winter Haven, el Cuerpo de Bomberos de Winter Haven, el Cuerpo de Bomberos del condado y unidades de medicina aérea.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, mostró una fotografía del siniestro durante una conferencia de prensa sobre el accidente en Florida (ABC7)

Los simulacros de evacuación contribuyeron a limitar el número de heridos graves

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Polk, Frederick Heid, indicó que todas las familias fueron notificadas y que los estudiantes habían practicado previamente ejercicios de evacuación de emergencia para situaciones de accidente.

“Este evento podría haber sido mucho peor. Pueden ver las condiciones en que quedó el autobús”, señaló Heid, que dio la declaración parado frente al vehículo volcado para medios como Fox News.

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La autoridad escolar también agradeció la respuesta de más de 100 primeros efectivos y describió la coordinación entre las distintas jurisdicciones como un factor clave para contener la situación.

Los estudiantes que no sufrieron heridas graves comenzaron a comunicarse con sus familias desde sus teléfonos celulares mientras aún estaban en el lugar del accidente. Mientras que directivos habilitaron la iglesia The Rock Church como centro de reunificación para padres y alumnos.

Winter Haven High School permaneció abierta durante la jornada del lunes, aunque sin la presencia de los alumnos que viajaban en el autobús siniestrado.

El conductor del vehículo particular no fue arrestado y colaboró con la investigación de las autoridades (Polk County Sheriff's Office)

Las autoridades esperarán hasta el martes para brindar más detalles

Justin Sharpless, presidente del Consejo Escolar del Condado de Polk, pidió a la comunidad que acompañe a la familia de la alumna fallecida. “Realmente no hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a una persona joven”, expresó.

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Lucerne Park Road quedó cerrada en ambas direcciones y las autoridades estimaron que la clausura se extendería al menos durante cuatro o cinco horas mientras el equipo de homicidios en tráfico completaba el relevamiento de la escena.

El equipo de homicidios en tráfico de la Oficina del Sheriff continúa trabajando en el lugar. Judd anticipó que los detalles definitivos sobre la causa del accidente y la identidad de las víctimas serán comunicados en una nueva conferencia programada para el martes.