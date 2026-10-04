Equipaje perdido, dañado o robado: cuándo la aerolínea está obligada a pagar y cuándo no

Las aerolíneas de Estados Unidos registraron más de 1,1 millones de valijas mal gestionadas en el primer semestre de 2026 (Aeropuerto LaGuardia Nueva York/ Opy Morales)

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Las aerolíneas de Estados Unidos registraron más de 1,1 millón de valijas mal gestionadas durante el primer semestre de 2026. El dato surge de un informe publicado en agosto por el Departamento de Transporte (DOT): pérdidas, demoras, daños y sustracciones sobre un total de 225 millones de equipajes despachados.

En términos relativos, durante el primer semestre de 2026 se registraron 0,49 casos de equipaje mal gestionado por cada 100 valijas despachadas. La cifra fue inferior a la del mismo período de 2025, cuando la tasa había sido de 0,52, según informó la revista de negocios estadounidense Forbes.

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Entre las 13 aerolíneas principales que informan al DOT, American Airlines registró la tasa más alta: 0,73 valijas con problemas por cada 100 embarcadas. Su subsidiaria regional Envoy Air quedó segunda con 0,72, seguida por United Airlines con 0,66.

En el extremo opuesto, Allegiant Air registró la tasa más baja, con 0,12 valijas con problemas por cada 100, seguida por JetBlue Airways (0,31) y Southwest Airlines (0,32).

Denuncia obligatoria antes de salir del aeropuerto

El equipaje perdido, demorado, dañado o sustraído forma parte de los reportes que las aerolíneas presentan al Departamento de Transporte de Estados Unidos (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

Cuando una maleta no aparece en la cinta, el pasajero debe acudir al mostrador de equipaje de la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto. El DOT establece que la denuncia debe hacerse tan pronto como se advierta el problema. La aerolínea está obligada a emitir una constancia escrita y un número de referencia, indispensables para cualquier reclamo posterior.

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Para vuelos domésticos, el plazo máximo para denunciar una valija demorada es de cuatro horas desde la llegada. En vuelos internacionales, ese límite se extiende hasta el momento de abandonar el aeropuerto de destino, según el contrato de transporte de American Airlines.

Gastos de emergencia reembolsables durante la búsqueda

Mientras la aerolínea busca la valija, el pasajero puede solicitar un reembolso de gastos inmediatos, como ropa y artículos de higiene personal. El DOT establece que las compañías están obligadas a compensar gastos razonables y verificables, generados por la demora.

La recomendación es acordar ese monto con la aerolínea antes de realizar las compras, no después: los montos no acordados pueden no ser reembolsados. En todos los casos es necesario conservar los recibos con el nombre del comercio, la fecha, los artículos adquiridos y el monto total, según las condiciones de transporte de Delta Air Lines; American Airlines aplica el mismo criterio según su contrato de transporte.

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Cuánto puede demorarse la declaración de pérdida

La normativa federal fija un límite de compensación de 4.700 dólares por equipaje extraviado en vuelos domésticos de Estados Unidos (Aeropuerto Internacional de Miami/ Opy Morales)

Las aerolíneas no declaran una pérdida de inmediato. La mayoría aplica ese criterio entre cinco y 14 días después del vuelo, aunque el plazo puede extenderse hasta 21 días. Delta, por ejemplo, inicia el proceso de pérdida definitiva a partir del día 21, según su política oficial.

Una vez declarada la pérdida, el pasajero debe completar un segundo formulario más detallado con la descripción de los contenidos y, cuando sea posible, recibos de compra. No presentarlo o hacerlo fuera de término puede invalidar el reclamo, según el DOT en su guía Fly Rights.

El tope de compensación

Para vuelos dentro de Estados Unidos, la normativa federal fija en USD 4.700 el límite máximo de responsabilidad por valija perdida, dañada o demorada. En vuelos internacionales rige el Convenio de Montreal, que establece un techo de aproximadamente USD 1.700 por pasajero, expresado en Derechos Especiales de Giro.

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Las aerolíneas abonan el valor depreciado de los artículos, no el original ni el costo de reposición. Además, los contratos de transporte excluyen de la cobertura dispositivos electrónicos, antigüedades, joyas y artículos frágiles, entre otros. El DOT indica que los procesos de liquidación suelen demorar entre cuatro semanas y tres meses.

Reembolso del cargo por equipaje ante demora significativa

Los daños generados en la maleta durante las inspecciones oficiales deben reclamarse ante la Administración de Seguridad en el Transporte (Aeropuerto de San Diego, California/REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Si la valija llega con demora significativa, el pasajero tiene derecho al reembolso del cargo que pagó por despacharla. El DOT fija ese umbral en 12 horas para vuelos domésticos; en internacionales de hasta 12 horas de duración, el límite es de 15 horas, y de 30 horas para vuelos más largos.

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Para recibir ese reembolso es necesario haber presentado el informe de equipaje mal gestionado. Una vez registrado, la devolución del cargo debe procesarse de forma automática, según la regulación federal vigente.

Daños visibles y reclamos a la TSA

Cuando la valija llega con daños externos o con el cierre violentado, el pasajero debe revisar el contenido en el momento y notificar cualquier faltante o rotura al personal de la aerolínea antes de salir del aeropuerto. Delta exige que los daños en vuelos domésticos se notifiquen dentro de las seis horas posteriores a la llegada; en vuelos internacionales, el plazo es de siete días.

Si el pasajero sospecha que el daño ocurrió durante una revisión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el reclamo debe dirigirse directamente a ese organismo, no a la aerolínea.

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