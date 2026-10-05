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La dramática cuenta regresiva para salvar al perro de asistencia que lleva 545 días encerrado y enfrenta una orden de eutanasia en Texas

Un juez federal suspendió de forma temporal el sacrificio de Major, un pastor belga malinois entrenado para asistir a Shane Lilly durante sus crisis epilépticas. Su dueño tiene diez días para demostrar que puede rehabilitarse

La medida, dictada el 29 de septiembre por David Alan Ezra, detiene de forma provisional el sacrificio del pastor belga malinois retenido en un albergue de Austin (Shane Lilly)
La medida, dictada el 29 de septiembre por David Alan Ezra, detiene de forma provisional el sacrificio del pastor belga malinois retenido en un albergue de Austin (Shane Lilly)
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Un juez federal suspendió por tiempo limitado la orden de eutanasia sobre Major, un pastor belga malinois que lleva más de 545 días encerrado en un refugio de animales de Austin, Texas, y le otorgó a su dueño, Shane Lilly, apenas diez días para presentar argumentos que justifiquen la liberación del perro. El juez sénior del Distrito Federal David Alan Ezra emitió la suspensión el 29 de septiembre y anunció que fallará antes del 9 de octubre, según informó el New York Post.

La decisión abre una última ventana legal en una disputa que se extiende desde marzo de 2025. El propietario enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar que el mandato de sacrificio, emitido por un tribunal municipal de la capital texana, se ejecute de forma definitiva sobre el ejemplar al que describe como su compañero de servicio.

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Major mordió a una mujer que intentó ayudarlo tras ser atropellado

El origen del caso se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando Major fue golpeado por una camioneta blanca mientras caminaba con Lilly por la avenida Felix, en Austin. El propietario regresó a su domicilio a buscar el teléfono celular y, en su ausencia, una transeúnte intentó subir al malinois herido a un vehículo. El can la mordió en ese instante, de acuerdo con lo informado por el New York Post.

Un perro de pelaje oscuro y orejas erguidas lleva un arnés naranja y un collar negro entre los árboles de un bosque
El propietario Shane Lilly debe presentar en diez jornadas los fundamentos para obtener la liberación del animal (Shane Lilly )

Las autoridades trasladaron al perro a un refugio de animales para observación por posible rabia y obtuvieron luego una resolución municipal que autorizó su sacrificio, al considerar que el animal representaba un riesgo para la comunidad. Desde entonces, Major permanece aislado, sin contacto con personas ni con otros ejemplares.

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El can pesa alrededor de 29 kilogramos y fue entrenado específicamente como animal de asistencia para Lilly, quien padece una lesión cerebral traumática y epilepsia. Major está adiestrado para alertarlo sobre crisis convulsivas inminentes, asistirlo durante los episodios y ayudarlo a caminar, mantener el equilibrio y subir escaleras. Su dueño afirma que el mordisco fue una reacción al dolor provocado por el impacto del vehículo y no una conducta agresiva premeditada.

Lilly perdió en todas las instancias estatales antes de llegar a la justicia federal

El demandante apeló la condena y perdió en febrero de 2026. Llevó el caso al Tribunal Supremo de Texas en agosto de ese año, pero la máxima instancia estatal rechazó reactivar la causa, dejando la resolución vigente. Ante ese panorama, el dueño recurrió a la justicia federal con una demanda en la que acusa a la ciudad de Austin y a tres empleados del refugio de ignorar el rol de Major como perro de servicio y las alternativas disponibles para preservar su vida.

Un hombre dentro de un automóvil junto a un perro de pelaje oscuro que mantiene el hocico abierto al bostezar
El 31 de marzo de 2025, una camioneta blanca embistió al malinois mientras caminaba con su propietario, quien volvió a casa por su celular antes de que ocurriera el incidente (Shane Lilly )

En ese escrito judicial, Lilly solicita que una evaluación independiente de un tercero determine si el malinois puede ser rehabilitado y reentrenado para convivir de forma segura. El reclamo se enmarca en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), bajo la cual Lilly argumenta que la ciudad debía realizar una evaluación individualizada del rol del animal antes de ordenar su sacrificio, algo que según la demanda nunca ocurrió. La causa amplía el alcance jurídico más allá de la normativa local sobre animales considerados peligrosos.

Más de 54.000 personas firmaron para salvar al perro

El caso movilizó a decenas de miles de ciudadanos. Al cierre de la última jornada registrada, 54.983 personas suscribieron una petición en Change.org para exigir que el animal sea perdonado. Grupos de activistas se manifestaron frente al albergue y en las inmediaciones del juzgado con carteles que decían “¡Liberen a Major!”.

“Mi querido animal de servicio, Major, enfrenta una sentencia de muerte injusta que ningún animal merece”, escribió Lilly en el documento, recogido por el New York Post. “Major fue un compañero leal y un ser apacible que reaccionó de manera instintiva cuando estaba sufriendo. No merece ser separado de su familia ni sacrificado sin causa justificada”, agregó.

El fallo del juez Ezra determinará si Major abandona el centro donde lleva más de año y medio retenido o si la orden de sacrificio se vuelve irreversible. Lilly instó a sus seguidores a difundir el caso: “Los urjo a estar con nosotros y exigir justicia para Major”, expresó en la misma petición.

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