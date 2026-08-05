Erica Schwartz es la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

La nominación de Erica Schwartz estaba bajo escrutinio por las dudas sobre su autonomía frente a Robert F. Kennedy Jr. y sus decisiones sobre vacunación (REUTERS/Evelyn Hockstein).

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El Senado de Estados Unidos confirmó por 51 votos contra 44 a la Dra. Erica Schwartz como nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una designación que devuelve un liderazgo a la principal agencia federal de salud pública tras casi un año de mandos interinos, informaron Associated Press, NBC News y The New York Times.

Schwartz, de 54 años, posee títulos en medicina y derecho. Fue subsecretaria cirujana general adjunta durante el primer mandato de Donald Trump. A su vez, se desempeñó como médica de la Marina y ocupó la jefatura médica de la Guardia Costera.

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Su nombramiento la convierte en la 22.ª jefa de los CDC y en la tercera postulante impulsada por Trump para el cargo en los últimos 18 meses.

La llegada de la doctora ocurre en un momento de fuerte desgaste para los CDC, con recortes de personal y cuestionamientos sobre la independencia científica del organismo dentro de la administración del presidente.

Una votación atravesada por dudas sobre su autonomía

El escenario que recibe la nueva directora aparece marcado por la inestabilidad. Los CDC no tenían dirección confirmada desde hacía casi un año y la oficina principal del organismo había quedado en manos de designados políticos con escasa o nula formación en medicina o salud pública, reportó Associated Press.

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Durante ese período se produjo la destitución de Susan Monarez, desplazada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en menos de un mes pese a haber recibido la confirmación del Senado, debido a que no aceptó las recomendaciones del panel de asesores sobre vacunas elegido por él mismo, consignó The New York Times.

Después de la audiencia frente al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado realizada el mes pasado, la nominación de Schwartz quedó bajo cuestionamiento, dado que surgieron dudas acerca de si ella se opondría a Kennedy si este promoviera iniciativas opuestas a la evidencia científica.

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El nombramiento convierte a Erica Schwartz en la 22.ª jefa de los CDC y en la tercera postulante impulsada por Donald Trump para el cargo en el último tiempo (Foto AP/Mariam Zuhaib).

Durante la comparecencia, el republicano Bill Cassidy, presidente del comité y médico de profesión, afirmó: “Necesitamos una directora de los CDC que realmente enfrente las cosas disparatadas y absurdas que se dicen y que socavan la confianza en la inmunización”.

La Dra. Schwartz sostuvo en la audiencia que las vacunas son seguras y eficaces, aunque también evitó definiciones tajantes sobre algunas de las decisiones impulsadas por Kennedy, lo que provocó críticas entre expertos y exfuncionarios de salud pública.

Pese a las objeciones, Erica declaró que su obligación al frente de los CDC será ofrecer recomendaciones sanitarias claras y basadas en evidencia: “Nunca traicionaré a la ciencia”.

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Posteriormente, el senador Cassidy anunció su respaldo después de nuevas conversaciones con Schwartz y con personas que trabajaron con ella. “Confío en que sabe lo que hace y que se plantará frente a quienes no lo hagan”, afirmó en una reunión del comité, según NBC News.

El republicano Bill Cassidy respaldó a Erica Schwartz tras nuevas conversaciones (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Por su parte, la Coalición Nacional de Salud Pública, integrada por trabajadores y extrabajadores de los CDC, advirtió que Schwartz deberá demostrar independencia frente al poder político.

“Ahora, la Dra. Schwartz debe demostrar que su liderazgo estará al servicio de la ciencia y no de los caprichos de los políticos. Los CDC necesitan un director que proteja a los trabajadores de la salud pública, defienda las directrices basadas en la evidencia y rechace cualquier directiva que ponga en peligro la seguridad pública”, señaló la organización en un comunicado citado por Associated Press.

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A la nueva directora le corresponderá hacerse cargo de varios asuntos sanitarios urgentes; entre sus principales deberes se encuentran la supervisión de la respuesta nacional en salud pública, la autorización de lineamientos sobre vacunas y la gestión para controlar brotes, entre los cuales figuran el sarampión, la ciclosporiasis y el ébola en África.