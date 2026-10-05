Estados Unidos

El gobierno de EEUU libera USD 11 millones para sostener el programa de ayuda a familias afectadas por los incendios de Los Ángeles

La agencia federal desembolsó los fondos el mismo día en que el programa de gestión de casos estaba previsto para cerrar, tras semanas de reclamos de legisladores de California

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias liberó 11 millones de dólares para garantizar la atención a los sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles (REUTERS/David Ryder)
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias liberó 11 millones de dólares para garantizar la atención a los sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles (REUTERS/David Ryder)
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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) liberó el miércoles 30 de septiembre USD 11 millones para sostener un programa de gestión de casos de desastre que asiste a cerca de 6.000 sobrevivientes de los incendios de Palisades y Eaton en Los Ángeles, informó The Washington Post. El programa estaba a horas de quedarse sin fondos.

De acuerdo a lo informado por The Post, la decisión llegó tras semanas de presiones de legisladores estatales y federales de California, que advirtieron a FEMA que la interrupción del programa dejaría a miles de familias sin asistencia precisamente cuando más la necesitan. Del total liberado, USD 6,6 millones corresponden a víctimas de los incendios forestales y USD 4,5 millones a afectados por las tormentas de invierno de 2023 en California.

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El programa de gestión de casos de desastres, administrado por el Departamento de Servicios Sociales de California y ejecutado por organizaciones como Catholic Charities of California, CORE, el Centro de Servicios de Little Tokyo y Servicios para Familias Judías de Los Ángeles, había sido aprobado por FEMA en mayo de 2025 por un plazo de 24 meses y un presupuesto de USD 13,2 millones distribuidos en cuatro cuotas iguales.

California cubrió el déficit con fondos propios durante meses

Sin embargo, solo se había desembolsado la primera cuota de USD 3,3 millones. Ante la demora federal, California cubrió el déficit con USD 9,9 millones de fondos estatales propios, con esa organización como administradora del contrato. Las autoridades estatales estimaban que ese dinero se agotaría a más tardar el 31 de octubre.

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La situación forzó a los gestores del programa a alertar a sus contratistas sobre la posible interrupción de los servicios. Según datos proporcionados a legisladores, y difundidos por The Washington Post, el programa había atendido a más de 3.000 sobrevivientes en total, con 1.288 casos activos en proceso directo y 84 personas en lista de espera inmediata. Una base de datos más amplia identificaba a otros 7.000 sobrevivientes que aguardaban ser asignados a un gestor de casos.

El financiamiento destina 6,6 millones de dólares a los damnificados por los incendios forestales y 4,5 millones a los afectados por las tormentas de 2023 (REUTERS/Ken Cedeno)
El financiamiento destina 6,6 millones de dólares a los damnificados por los incendios forestales y 4,5 millones a los afectados por las tormentas de 2023 (REUTERS/Ken Cedeno)

Semanas de presión legislativa para liberar los fondos

Los representantes Brad Sherman y Judy Chu, junto con los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, enviaron dos cartas al administrador de FEMA, Cameron Hamilton, y le urgieron a revertir la demora. En la última misiva, fechada el 24 de septiembre, solicitaron una respuesta antes del 28 de ese mes, pero FEMA no respondió antes del plazo.

“Me complace ver que FEMA le está pagando a California el dinero que le debe por proporcionar gestores de casos para las víctimas de incendios hasta el 30 de septiembre. Ahora es momento de que FEMA apruebe y financie la continuidad de este programa al menos hasta mayo del próximo año”, declaró Sherman a Spectrum News.

El legislador, que representa el distrito de Pacific Palisades, añadió que “perder el hogar en un incendio devastador es sumamente difícil para las familias” y que navegar las cuestiones de seguros y trámites gubernamentales sin un gestor de casos sería insostenible para muchas de ellas.

El hueco financiero del programa, aún sin cerrar del todo

La representante Chu advirtió que, si bien la liberación de los USD 6,6 millones para víctimas de incendios contribuye a cubrir el déficit, FEMA aún tiene pendiente la cuarta y última cuota del presupuesto original, de USD 3,3 millones, sin que la agencia haya dado explicaciones sobre la demora.

El incendio de Eaton destruyó más de 16.250 estructuras y consumió más de 37.700 acres en California (REUTERS/David Ryder)
El incendio de Eaton destruyó más de 16.250 estructuras y consumió más de 37.700 acres en California (REUTERS/David Ryder)

“Estoy aliviada de que FEMA haya liberado finalmente estos fondos en el último momento. Es una victoria real para los miles de sobrevivientes de incendios en el sur de California que dependen de estos gestores para sortear la burocracia que se interpone entre ellos y la reconstrucción”, afirmó Chu en un comunicado.

FEMA informó que, desde la declaración de desastre mayor firmada por el entonces presidente Joe Biden en enero de 2025, la agencia entregó más de USD 180 millones en asistencia individual a más de 35.000 personas y hogares elegibles en la región. La agencia no explicó públicamente por qué se había demorado la liberación de los fondos destinados al programa de gestión de casos.

Asistencia a familias en seguros, reconstrucción y financiamiento

El beneficio de asistencia habitacional para alquileres proporcionado por la agencia federal concluye el 9 de octubre (REUTERS/Carlos Barria)
El beneficio de asistencia habitacional para alquileres proporcionado por la agencia federal concluye el 9 de octubre (REUTERS/Carlos Barria)

Los gestores de casos ayudan a los sobrevivientes a resolver disputas con aseguradoras, presentar solicitudes ante FEMA o la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), acceder a financiamiento, buscar planos de construcción y contratar obras de reconstrucción.

Más de 1.000 de los casos activos correspondían a afectados por el incendio de Eaton, uno de los más destructivos en la historia de California, que quemó aproximadamente 5.674 hectáreas y destruyó alrededor de 9.400 estructuras.

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