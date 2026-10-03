Estados Unidos

Por qué no se recomienda caminar descalzo en una habitación de hotel

Una especialista de la Universidad de Denver explicó cómo los cambios posteriores a la pandemia, el espaciado del aseo y la contratación de personal externo afectaron las condiciones de higiene durante las estadías

La Dra. Cheri Young, profesora asociada de la Escuela Fritz Knoebel de Gestión Hotelera de la Universidad de Denver, analiza por qué la limpieza diaria dejó de ser habitual en muchos hoteles (FOX LA/CHERI YOUNG/UNIVERSIDAD DE DENVER).

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La menor frecuencia de limpieza y el empleo de personal externo pueden afectar la higiene de sectores de la habitación que no se revisan todos los días, según advirtió Cheri Young, profesora asociada de la Escuela de Gestión Hotelera Fritz Knoebel de la Universidad de Denver.

Young, especialista en hotelería, viajes y alojamientos vacacionales, señaló que el cambio se consolidó después de la pandemia de COVID-19. Durante ese período, muchos huéspedes preferían que los asistentes de habitación no ingresaran en sus cuartos.

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Los hoteles comenzaron entonces a realizar el servicio cada dos o tres días y, de acuerdo con la académica, comprobaron que esa modalidad reducía costos.

El COVID realmente inició esto. Ahora se convirtió en una norma”, explicó Young sobre una práctica que, a su juicio, se mantiene con regularidad en parte de la industria.

Una mujer con cabello castaño ondulado y camiseta blanca habla sentada frente a un escritorio en una oficina
Cheri Young, profesora asociada de Gestión Hotelera en la Universidad de Denver, advirtió sobre la menor frecuencia de limpieza en habitaciones de hotel (Captura de video: CHERI YOUNG/UNIVERSIDAD DE DENVER).

La evaluación de estudiantes detectó habitaciones cada vez más sucias

En un video de la Universidad de Denver recogido por FOX LA, la experta contó que su advertencia se basa en una observación sostenida a lo largo de sus clases de gestión de hoteles y resorts.

Cada año académico, Young pide a sus estudiantes que se alojen en un hotel elegido por ellos y evalúen las medidas de seguridad, el control de llaves y las condiciones generales de higiene.

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Los alumnos revisan, entre otros aspectos, la parte superior de los televisores, el baño, el interior de los cojines de las sillas y el espacio debajo de las camas.

En los últimos 10 años, las habitaciones se han vuelto progresivamente más sucias”, afirmó la profesora a partir de la experiencia que lleva a cabo desde hace casi dos décadas.

No obstante, la Young diferenció el estado de los baños del resto de los espacios de alojamiento. “El baño seguirá siendo tan sanitario como en el pasado”, aseguró, al considerar que esa zona continúa sujeta a protocolos de desinfección.

Una mujer caucásica con guantes amarillos y un delantal azul rocía y limpia una superficie de cristal con una botella pulverizadora y un paño amarillo
Estudiantes de la Universidad de Denver evalúan la higiene, la seguridad y el control de llaves durante estadías en hoteles elegidos por ellos, como parte de las clases de Cheri Young (Freepik).

Las agencias de empleo cubren picos de ocupación, pero no conocen el historial de cada cuarto

La especialista atribuyó parte del problema al uso de agencias de personal para responder a aumentos puntuales de ocupación. Según detalló, esta forma de empleo permite que los hoteles mantengan ocupada a su plantilla propia e incorporen trabajadores cuando aumenta la demanda.

Sin embargo, una persona contratada por una agencia no necesariamente sabe cuándo se realizó por última vez una tarea específica en una habitación. “No sabe con qué frecuencia se han limpiado los zócalos y no sabe que hay que limpiar la parte superior del televisor”, ejemplificó Young.

En contraste, argumentó que un empleado fijo puede recordar qué áreas requieren atención periódica: “Una ama de llaves interna, contratada por el hotel, llevaría la cuenta mentalmente”.

La académica también habló de las dificultades de los hoteles para contratar personal de limpieza. “El trabajo de limpieza es agotador y no es un empleo muy deseable”, dijo.

Young consideró que pagar más por hora para captar trabajadores reduce los márgenes de ganancia de los establecimientos. “Así que algo tiene que ceder”, alertó en referencia a la limpieza.

Una mujer con blusa blanca y cabello corto ondulado está sentada frente a un mueble con libros y un letrero de neón al fondo
Cheri Young señaló que el uso de agencias de personal externas puede dificultar el seguimiento de tareas de limpieza periódicas en las habitaciones de hotel (Captura de video: CHERI YOUNG/UNIVERSIDAD DE DENVER).

La profesora recomienda desinfectar las superficies de contacto y evitar caminar descalzo

La experta recordó que estudios científicos anteriores identificaron las cubiertas de cama, los controles remotos y los cables de teléfono como los puntos con mayor presencia de gérmenes y bacterias.

El mayor riesgo de acumulación de suciedad, según su descripción, se concentra en las áreas de la habitación que reciben limpieza con menor frecuencia. “Cuando una habitación de hotel se limpia solo cada tres días, significa que la alfombra no se aspira a diario”, manifestó.

Por ello, recomendó a los viajeros no caminar descalzos ni permitir que bebés o niños se sienten o jueguen sobre el piso.

Al mismo tiempo, instó a llevar toallitas desinfectantes y utilizarlas “como lo harían en un avión” para higienizar controles remotos, manijas y otras superficies de alto contacto.

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