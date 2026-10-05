Guerra híbrida: el jefe del espionaje alemán advierte que su país puede verse envuelto en un conflicto armado con Rusia

El presidente del servicio de inteligencia exterior BND, Martin Jaeger (izquierda), hablando junto al canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Liesa Johannssen/Archivo)

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El jefe del espionaje alemán advirtió este lunes que Alemania corre el riesgo de verse arrastrada a un conflicto armado con Rusia, en el marco de una guerra encubierta que Moscú ya libra contra los países de la OTAN sin una declaración formal.

Martin Jaeger, presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND) de Alemania, hizo la advertencia ante la Cámara Baja del Parlamento alemán —el Bundestag— junto a los directores de los servicios de inteligencia interior y de defensa del país. La sesión marcó una de las exposiciones más crudas de los servicios secretos alemanes sobre el grado de peligro que representa Rusia bajo la conducción de Vladímir Putin.

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Jaeger afirma que la confrontación con Rusia entró en una fase “más peligrosa”

“La confrontación en la que nos encontramos con Rusia ha adquirido una nueva dimensión, es más peligrosa”, sostuvo Jaeger. El titular del BND fue categórico al caracterizar la naturaleza del conflicto: “Rusia libra una guerra encubierta contra nosotros. Esta guerra no declarada no puede enmarcarse en las categorías militares o jurídicas habituales”, advirtió en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La advertencia tiene un alcance que trasciende las fronteras alemanas. Jaeger señaló que, con base en la información disponible, considera “plausible” la concreción de “acciones rusas selectivas y de bajo impacto contra determinados Estados miembros de la OTAN”. El funcionario fue preciso en el uso de ese término —“plausible”— para no ir más allá de lo que los datos actuales permiten sustentar.

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Un agente de policía con ropa protectora trabaja en el aeropuerto de Leipzig/Halle en Schkeuditz, Alemania, después de que la policía dijera que expertos en explosivos examinaron un dron cerca de una pista (REUTERS/Axel Schmidt/Archivo)

El riesgo de atentados en suelo alemán sigue siendo “real y actual”

Sobre la amenaza directa a Alemania, Jaeger fue específico: “El riesgo de atentados contra objetivos en Alemania sigue siendo real y actual. Debemos hacer frente a esta situación”. El jefe del BND ubicó al país en una “zona gris” junto con otros aliados, en especial los países bálticos, que enfrentan una presión constante por parte de Moscú.

Esa presión se materializa, según Jaeger, en una serie de provocaciones concretas: violaciones del espacio aéreo de naciones aliadas, entre otras acciones con las que Rusia pone a prueba la cohesión y la respuesta de la Alianza Atlántica. “Podemos extrapolar algo similar a la región del mar Báltico y, en el flanco sureste de la OTAN, la situación no es muy diferente”, completó.

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La ambición rusa va más allá de Ucrania, según el BND

El titular del servicio de inteligencia exterior alemán subrayó que “el concepto revisionista y expansionista de la política exterior y de seguridad rusa va más allá de Ucrania”, y que los socios bálticos lo perciben de forma directa en su cotidianidad. En ese sentido, descartó que una eventual paz en territorio ucraniano signifique el fin de las tensiones con Moscú.

“Es una gran ilusión creer que, con el fin de la guerra en Ucrania, el conflicto con Rusia habría terminado”, afirmó Jaeger, quien instó a no caer en esa suposición. El jefe del BND también rechazó la narrativa de que Occidente buscó esta confrontación: “Es Rusia quien nos la impone”, remarcó.

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Vista exterior del edificio del BND (Michael Sohn/Pool via Reuters/Archivo)

Berlín sostiene que el apoyo a Ucrania es un interés estratégico irrenunciable

En ese contexto, Jaeger reafirmó el respaldo de Berlín a Kiev como una prioridad de Estado. “El apoyo a Ucrania es un interés fundamental de Alemania. Si no lo hiciéramos —y esto no sólo se aplica a Alemania, sino también a otros socios europeos y a la OTAN— tendríamos que asumir graves consecuencias”, advirtió.

La declaración del presidente del BND llega en un momento en que los servicios de inteligencia de los países de la Alianza intensifican su coordinación ante lo que califican como una campaña sistemática de guerra híbrida rusa, que combina sabotajes, desinformación, ciberataques y presión militar sobre las fronteras del bloque.

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