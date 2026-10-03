Estados Unidos

El FBI procesa en Estados Unidos a “Prometheus”, cibercriminal venezolano de los 10 más buscados que vaciaba cajeros para el Tren de Aragua

Aníbal Alexander Canelón Aguirre ya se encuentra en Nebraska a disposición de la Justicia estadounidense. El presunto desarrollador del malware Ploutus compareció ante un tribunal, se declaró no culpable de cuatro cargos federales que incluyen fraude bancario y apoyo material al terrorismo

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, el primer ciberdelincuente en integrar la lista de los 10 más buscados del FBI, quedó detenido tras una operación conjunta. Se le acusa de desarrollar el malware con el que la organización extrajo más de USD 60 millones de cajeros automáticos (jackpotting) para financiar sus actividades terroristas. (Fuente: FBI)
Guardar

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, el venezolano de 50 años conocido en el mundo del cibercrimen como “Prometheus” y “The Engineer”, compareció el 2 de octubre ante un juez federal en Nebraska, se declaró no culpable de cuatro cargos y quedó detenido a la espera del juicio. Su presencia en el tribunal cerró una persecución internacional que culminó con su captura en Venezuela y su traslado a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) lo acusa de haber diseñado el software malicioso que permitió vaciar cajeros automáticos en casi todo el territorio estadounidense y de canalizar esas ganancias hacia una organización que Washington designó como terrorista.

PUBLICIDAD

Cartel de búsqueda del FBI con el nombre de Aníbal Alexander Canelón Aguirre y tres fotografías marcadas con la palabra capturado en inglés
Un cartel de los más buscados de la Oficina Federal de Investigación detalla los cargos y señala la captura de Aníbal Alexander Canelón Aguirre. (FBI)

El caso tiene una dimensión histórica dentro del FBI: el 12 de marzo de 2026, la agencia lo incorporó a su lista de los Diez Más Buscados —un registro que existe desde 1950— como el primer prófugo acusado específicamente de ciberdelitos en sus 76 años de historia.

La acusación formal fue dictada por un gran jurado federal de Nebraska en diciembre de 2025 y lo vincula con el Tren de Aragua (TdA), pandilla transnacional que Estados Unidos clasifica como organización terrorista extranjera.

El FBI lo buscó durante casi una década antes de incorporarlo a su lista de los Más Buscados

Desde alrededor de 2017, año en que los primeros ataques de jackpotting comenzaron a registrarse en Estados Unidos, las autoridades rastrearon a Canelón Aguirre sin lograr su detención. Durante casi una década evadió a los investigadores mientras el esquema que presuntamente lideraba crecía en escala y alcance geográfico.

PUBLICIDAD

Primer plano del rostro de un hombre con barba canosa y camiseta negra frente a un fondo gris.
La acusación del Departamento de Justicia vincula el esquema informático con el financiamiento de la organización Tren de Aragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Omaha, Eugene Kowel, explicó que Canelón Aguirre “es el desarrollador del malware que ha atacado a cientos de instituciones financieras en todo el país” y que modificaba el programa en forma continua para eludir las protecciones bancarias.

Según una alerta del FBI de febrero de 2026, desde 2020 se registraron aproximadamente 1.900 incidentes de jackpotting en Estados Unidos; solo en 2025 se produjeron más de 700 ataques, con pérdidas superiores a USD 20 millones. Antes de su captura, la agencia ofreció una recompensa de hasta USD 1 millón por información que condujera a su arresto.

Qué es el ATM jackpotting y cómo funciona el malware Ploutus

Un ataque de ATM jackpotting consiste en instalar un programa malicioso en un cajero automático para obligarlo a dispensar efectivo sin cargar el retiro a ninguna cuenta bancaria: la máquina entrega dinero como si respondiera a una orden interna, sin que exista una transacción legítima detrás.

Las pérdidas por el fraude de jackpotting en cajeros automáticos superaron los 20 millones de dólares durante 2025. (FOTO: Noticias 24/7)
Las pérdidas por el fraude de jackpotting en cajeros automáticos superaron los 20 millones de dólares durante 2025. (FOTO: Noticias 24/7)

El programa atribuido a Canelón Aguirre se llama Ploutus, un malware —abreviatura de “software malicioso”— diseñado exclusivamente para este tipo de ataque. Según la acusación, el proceso comenzaba con días o semanas de vigilancia previa: los operativos estudiaban los cajeros, evaluaban alarmas y buscaban el momento de acceder físicamente para instalar una unidad externa con el malware.

Una vez dentro del sistema, individuos en el exterior activaban el programa de forma remota mediante un código y, a través de un intercambio de pantalla, podían ver cuánto dinero había en la máquina y ordenar su dispensación completa. El software también incluía archivos programados para borrarse tras el ataque y así ocultar rastros ante los equipos de seguridad bancaria. La conspiración alcanzó a 47 estados, el Distrito de Columbia y varios países extranjeros, según el DOJ.

Los cuatro cargos federales que enfrenta y la declaración de no culpabilidad

El 2 de octubre de 2026, Canelón Aguirre se presentó ante el magistrado federal Michael D. Nelson en Omaha y entró una declaración de no culpabilidad a los cuatro cargos de la acusación: conspiración para cometer fraude bancario (hasta 30 años de prisión), conspiración para cometer robo bancario y fraude informático (hasta cinco años), conspiración para lavar dinero (hasta 20 años) y conspiración para brindar apoyo material a terroristas (hasta 15 años).

El cargo de conspiración para cometer fraude bancario conlleva una pena de hasta 30 años de prisión. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
El cargo de conspiración para cometer fraude bancario conlleva una pena de hasta 30 años de prisión. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La fiscal federal Lesley A. Woods fue directa: “No hay lugar en el mundo donde un terrorista acusado en el Distrito de Nebraska pueda esconderse de la justicia”, afirmó en el comunicado del DOJ del 2 de octubre. La causa está bajo la supervisión del juez federal Brian C. Buescher y fue coordinada entre la Fiscalía de Nebraska, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del DOJ, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI).

La red del Tren de Aragua y el dinero que financió al grupo terrorista

La investigación —bautizada internamente como Operación Venganza de Zeus— derivó en 120 acusados en Nebraska y unas 70 detenciones en Estados Unidos y el extranjero. El TdA surgió como una banda carcelaria en Venezuela a mediados de los 2000 y extendió sus actividades —tráfico de drogas y armas, trata de personas, extorsión y homicidio— por toda América Latina y Estados Unidos.

El jackpotting fue, según las autoridades, una fuente adicional de financiamiento: desde 2021, aproximadamente USD 61 millones salieron de bancos estadounidenses, y el liderazgo de la organización se habría quedado con cerca del 50% de esas ganancias.

Un día antes de la comparecencia, el Departamento del Tesoro sancionó a Canelón Aguirre y a siete presuntos asociados, bloqueó sus activos en Estados Unidos e identificó siete direcciones de criptomonedas de la red TRON vinculadas al grupo. Los ataques alcanzaron su pico en 2025 y comenzaron a descender en 2026; desde la acusación de Canelón Aguirre, Nebraska no registró un solo ataque de jackpotting exitoso.

Canelón Aguirre permanecerá detenido en Nebraska mientras el proceso avanza ante la Justicia federal. Una acusación formal no prueba culpabilidad; toda persona se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

Temas Relacionados

NebraskaTren de AraguaciberataqueVenezuelaHackerFraudeCajeros automáticosCajeroFBIInvestigaciónEstados UnidosTerrorismoNarcoterrorismoNarcotráficoCiberdelincuencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida enfrenta el mayor brote de dengue local en décadas

Más de 250 infecciones adquiridas dentro del estado llevaron a las autoridades de Tampa y sus alrededores a declarar emergencias y reforzar las fumigaciones contra mosquitos transmisores

Florida enfrenta el mayor brote de dengue local en décadas

Los Ángeles eleva el impuesto a las ventas al 10,25% por cinco años

La Medida ER, aprobada en junio, busca recaudar USD 1.000 millones anuales para sostener hospitales, clínicas y otros servicios esenciales del condado

Los Ángeles eleva el impuesto a las ventas al 10,25% por cinco años

Los abogados de Christa Pike revelaron detalles del fallido intento de ejecución en Tennessee

Un documento expuso las irregularidades ocurridas dentro de la prisión Riverbend. La defensa denunció múltiples fallas con las agujas y describió el estado actual de la condenada a muerte

Los abogados de Christa Pike revelaron detalles del fallido intento de ejecución en Tennessee

Unos 32.000 inmigrantes legales de Georgia podrían perder Medicaid antes de 2034 por la nueva ley federal

La Iniciativa de Salud estatal calculó que el cambio en la financiación dejaría sin esa prestación a refugiados, asilados y sobrevivientes de trata que residen autorizadamente en Estados Unidos durante ese período

Unos 32.000 inmigrantes legales de Georgia podrían perder Medicaid antes de 2034 por la nueva ley federal

Murió la mujer brasileña sospechosa de matar a su hija de 4 años en Houston tras perder la custodia

Cibelle Savella falleció por una herida autoinfligida en Texas. La policía investiga un aparente homicidio-suicidio, ocurrido horas después de que un fallo judicial le otorgara la tutela exclusiva de la pequeña Vivian al padre

Murió la mujer brasileña sospechosa de matar a su hija de 4 años en Houston tras perder la custodia

TECNO

Papelera de WhatsApp: los 4 pasos que debes seguir para activarla y eliminar archivos basura

Papelera de WhatsApp: los 4 pasos que debes seguir para activarla y eliminar archivos basura

Cómo usar FaceTime desde Android o Windows 11 y unirte a una llamada sin un iPhone

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Las guerreras K-pop: el código oculto de Netflix para desbloquear películas similares

ENTRETENIMIENTO

“Avengers Endgame: Encore” supera los USD 91 millones tras su regreso a los cines y vuelve a impulsar la taquilla de Marvel

“Avengers Endgame: Encore” supera los USD 91 millones tras su regreso a los cines y vuelve a impulsar la taquilla de Marvel

Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”

Oasis frenó una subasta millonaria de un valioso archivo de grabaciones inéditas tras iniciar acciones legales

J.A. Bayona es el principal candidato para dirigir la próxima película de ‘Jurassic World’ tras la salida de Gareth Edwards

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

MUNDO

Los iraníes acusados de planear un ataque contra la comunidad judía de Manchester comparecieron ante un tribunal de Londres

Los iraníes acusados de planear un ataque contra la comunidad judía de Manchester comparecieron ante un tribunal de Londres

Moldavia denunció que misiles y drones rusos impactaron en su territorio tras un ataque dirigido contra Ucrania

Investigan un fuerte incendio cerca de una instalación de la mayor petrolera saudita en el sur de Riad

Emiratos Árabes dijo que lo sucedido en el vuelo de Flydubai es un aviso de que la lucha contra el terrorismo “no ha terminado”

Rusia instó a diplomáticos y extranjeros a abandonar Kiev ante nuevos ataques masivos: “Se exponen a un peligro mortal”